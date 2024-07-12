Сутки на Харьковщине: массированный удар по жилому сектору поселка Белый Колодезь, удар по Боровой авиабомбой, погибли люди. ФОТО

Россияне массированно ударили КАБами по жилому району на Харьковщине и нанесли удары авиабомбой по Боровой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Вчера вечером, 11 июля, вражеская авиация нанесла авиаудар по жилому сектору поселка Белый Колодезь Харьковской области. В результате обстрела повреждены многоэтажки, частные дома. Погибли трое гражданских людей, ранены восемь гражданских лиц.







В поселке Боровая Харьковской области оккупанты применили тяжелую авиабомбу ФАБ-1500. В результате обстрела повреждены около 20 частных домов, гаражи, автомобили, хозяйственные постройки. В результате авиационного удара пострадали четыре человека: двое мужчин в возрасте 52 и 69 лет, а также две женщины 30 и 70 лет. У всех пострадавших - острая реакция на стресс.

Также удар авиабомбой ФАБ-500 россияне нанесли по селу Глушковка. В результате вражеского авиаобстрела повреждено частное предприятие. Получили ранения четверо гражданских мужчин.

Российские военные нанесли два удара УМПБ Д-30 СН по с. Русские Тишки. В результате обстрела повреждены три частных дома.

Из РСЗО россияне обстреляли Слатино, повреждены три частных дома.

