Двое погибших и восемь пострадавших: Россияне сбросили авиабомбу на с. Белый Колодезь на Харьковщине

Оккупанты сбросили авиабомбу на с. Белый Колодезь в Харьковской области, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Враг ударил по с. Белый Колодезь Волчанской громады.



Авиабомба попала в частный сектор.



Предварительно: погибли по меньшей мере двое гражданских и пострадали еще восемь человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают медики экстренной помощи и спасатели.