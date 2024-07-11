РУС
Двое погибших и восемь пострадавших: Россияне сбросили авиабомбу на с. Белый Колодезь на Харьковщине

Обстріл Харківщини

Оккупанты сбросили авиабомбу на с. Белый Колодезь в Харьковской области, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Враг ударил по с. Белый Колодезь Волчанской громады.

Авиабомба попала в частный сектор.

Предварительно: погибли по меньшей мере двое гражданских и пострадали еще восемь человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают медики экстренной помощи и спасатели.

обстрел (29627) Харьковщина (5577)
