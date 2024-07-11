Четыре человека пострадали вследствие удара КАБом по Боровой

Сегодня, 11 июля, россияне атаковали КАБом Боровую на Харьковщине, есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг ударил КАБом по поселку Боровая Изюмского района примерно в 16:00. В результате удара в частном домовладении возник пожар.



Также известно, что пострадали четверо гражданских: двое мужчин 52 и 69 лет и две женщины 30 и 70 лет. Медицинскую помощь им оказали на месте.



В результате удара также повреждены 12 частных домов. Продолжается ликвидация последствий.

