Четыре человека пострадали вследствие удара КАБом по Боровой
Сегодня, 11 июля, россияне атаковали КАБом Боровую на Харьковщине, есть пострадавшие и разрушения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг ударил КАБом по поселку Боровая Изюмского района примерно в 16:00. В результате удара в частном домовладении возник пожар.
Также известно, что пострадали четверо гражданских: двое мужчин 52 и 69 лет и две женщины 30 и 70 лет. Медицинскую помощь им оказали на месте.
В результате удара также повреждены 12 частных домов. Продолжается ликвидация последствий.
