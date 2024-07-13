УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4292 відвідувача онлайн
Новини
10 132 57

Спроби вбити Путіна були, але поки що невдалі, - Буданов

Володимир Путін

Вже були спроби замаху на російського диктатора Володимира Путіна, втім поки всі вони були невдалими. 

Про це розповів очільник ГУР МО Кирило Буданов у інтерв’ю NV, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони були (спроби вбити Путіна. - Ред.), але, як бачите, поки що невдалі", - зазначив він.

Буданов погодився, що Путін вже давно не є компромісною фігурою для свого оточення.

Також він впевнений, що росіяни після смерті господаря Кремля матимуть відчуття, як свого часу мали під час смерті іншого диктатора - Йосипа Сталіна.

Також читайте: Немає сенсу зараз вести переговори з Путіним, - Байден

"Вона (бабуся Буданова. - Ред.) казала, людям тоді (після смерті Сталіна. - Ред.) здавалося, що весь їхній світ завалився, не було зрозуміло, як жити далі. Путін при владі понад 20 років, тому це буде дуже схоже відчуття, а зараз у росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності", - додає Буданов.

Автор: 

Буданов Кирило (525) замах (574) путін володимир (24838)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Невже Гогілашвілі намагався вбити *****? За наказом Буданги? Але замах в останній момент відмінили з ОПи? Як і затримання вагнерівців? Нікада такова нє било і вот апять ...
показати весь коментар
13.07.2024 16:02 Відповісти
+17
Треба це обіграти у 95-му кварталі - спроба вбивства #уйла. Невдала. А ще веселіше - 13 спроб вбити зє!. Теж невдалі, але у 13 разів смішніші. Бл@дь, який 3,14здець несеться...
показати весь коментар
13.07.2024 16:02 Відповісти
+15
Буданов, не *****. Чи не ти робив ті спроби?
показати весь коментар
13.07.2024 15:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Буданов, не *****. Чи не ти робив ті спроби?
показати весь коментар
13.07.2024 15:58 Відповісти
Як не соромно так БРЕХАТИ, вже після Ялти , якиби , була честь , застрелився б
показати весь коментар
13.07.2024 18:46 Відповісти
А кришування всіх Гнид ( Шевченко , який закликає капітулювати ) ВІДПУСТИВ ПОРТНОВА, Абдрістовіча і МЕГАМАРодерів ……
показати весь коментар
13.07.2024 18:49 Відповісти
на підїзді до московської області заарештовували?
показати весь коментар
13.07.2024 15:59 Відповісти
Невже Гогілашвілі намагався вбити *****? За наказом Буданги? Але замах в останній момент відмінили з ОПи? Як і затримання вагнерівців? Нікада такова нє било і вот апять ...
показати весь коментар
13.07.2024 16:02 Відповісти
ага, досуха смоктав, але цим не вбив, а тільки серйозно поранив.
показати весь коментар
13.07.2024 16:04 Відповісти
Треба це обіграти у 95-му кварталі - спроба вбивства #уйла. Невдала. А ще веселіше - 13 спроб вбити зє!. Теж невдалі, але у 13 разів смішніші. Бл@дь, який 3,14здець несеться...
показати весь коментар
13.07.2024 16:02 Відповісти
Одноглазый полковник с портфелем, не иначе.
показати весь коментар
13.07.2024 16:03 Відповісти
Ілля Ківа для цього був у відрядженні в Москві.
показати весь коментар
13.07.2024 16:50 Відповісти
Uh i chudatvorni zhe eti gribi ....😜
показати весь коментар
13.07.2024 16:03 Відповісти
Потужно.
Чашкой кофэ чуть не докинули...
показати весь коментар
13.07.2024 16:03 Відповісти
Після того як Сталін сдох СРСР не розвалився.
Та й під роздачу потрапив один Берія, а все інше порєшали "по любовно".
показати весь коментар
13.07.2024 16:04 Відповісти
росія одразу не розвалиться але зовнішню політику вимушено змінить
показати весь коментар
13.07.2024 16:44 Відповісти
З якого це переляку ,хіба що китайці накажуть .
показати весь коментар
13.07.2024 21:04 Відповісти
Та не під роздачу він потрапив, а просто прибрали серйозного конкурента на трон царя під надуманими предлогами.
показати весь коментар
13.07.2024 23:49 Відповісти
Замах на ***** дуже трудно здійснити. Зйомочну групу не пускають в мацкву, і головних артистів, декораторів, костюмерів. Це не в Києві вам, знімати стопіццот замахів і терактів.
показати весь коментар
13.07.2024 16:05 Відповісти
Ну, як це не пускають в москву? Мінімум три знімальні студії зеленського знаходяться в москві.
"Журналісти знайшли три російські компанії, які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновником усіх трьох є кіпрська компанія Green Family Ltd. Ця ж компанія є співзасновницею ТОВ «Квартал 95» в Україні, а її кінцевими бенефіціарами вказані Володимир Зеленський, його бізнес-партнери Андрій Яковлев, Борис і Сергій Шефіри і соратник Ігоря Коломойського Тімур Міндіч."

"

​Найбільш успішною серед них є «Грин Филмс». За даними Федеральної служби державної статистики Росії, в 2015 р. розмір грошових надходжень на рахунки «Грин Филмс» склав понад 340 мільйонів рублів, у 2015-му - близько 208 мільйонів, у 2016-му - трохи більше ніж 123 мільйони рублів.

У 2017 році розмір надходжень «Грин Филмс» зріс до до майже 180 мільйонів. Серед них від оренди, роялті, ліцензійних платежів - близько 143 мільйонів рублів.



Дані Росстату щодо розміру грошових надходжень на рахунки фірми Зеленського в Росії

​Компанія «Грин Филмс» не лише досі працює в Москві, але й https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-zelenskiy-budzhet-rf/29716168.html взяла участь та успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії в розмірі 35 млн."
показати весь коментар
13.07.2024 17:00 Відповісти
Ось московська адреса "ГінФілмз":

Грин Филмс, ООО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ФИЛМС"

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

еще 4 вида деятельности

Глашкин Дмитрий Анатольевич

Управляющий

еще 2 компании


Сотрудников:2 человека

На рынке более 11 лет


ИНН 7733809388

КПП 772501001

г. Москва, ул. Трофимова, д. 2А, ком. 317, эт. 3

8 (495) 319-46-76

.... та графік надходження прибутків:

Выручка
16.7 млн ₽
Финансовые показатели

Выручка, ₽

2023 4.66%16,75 млн. ₽

2022 84.13%17,56 млн. ₽

2021110,69 млн. ₽

Чистая прибыль, ₽

2023 109.13%-12,35 млн. ₽

2022 1483.9%135,26 млн. ₽

2021-9,77 млн. ₽

Страховые взносы в ПФ, ₽

2021 20.37%241,76 тыс. ₽

2020 0.34%303,61 тыс. ₽

2019 0.49%302,57 тыс. ₽

2018 19.94%304,06 тыс. ₽

2017253,51 тыс. ₽
показати весь коментар
13.07.2024 17:06 Відповісти
То що, від рака вже не помре через два-три місяця?...
показати весь коментар
13.07.2024 16:08 Відповісти
..от-от
показати весь коментар
13.07.2024 16:11 Відповісти
Валі волкА! Будан
показати весь коментар
13.07.2024 16:09 Відповісти
Та пробуйте , хоть всех , мы себе ещё нарисуем . Было 6 , станет 12 .
показати весь коментар
13.07.2024 16:16 Відповісти
Про такі (невдалі) спроби може говорити або Ідіот або Блазень.
показати весь коментар
13.07.2024 16:16 Відповісти
Промашка виишла - але ше не вечір - в сортирі замочать
показати весь коментар
13.07.2024 16:17 Відповісти
тому що у стрілка кожний раз зброю висмикивають з рук з криком - Дай я шмальну!
показати весь коментар
13.07.2024 16:19 Відповісти
п#здабол.
показати весь коментар
13.07.2024 16:19 Відповісти
безуглу з гранатою посилали до нього? чи 95 квартал? а може пінгвіна Дикого послати?
показати весь коментар
13.07.2024 16:19 Відповісти
безугла і без гранати до смерті за@@бе ...
показати весь коментар
13.07.2024 16:46 Відповісти
3.14здабол - він і в Африці 3.14здабол!
показати весь коментар
13.07.2024 16:22 Відповісти
Хотів добавити , але ржачка напала
показати весь коментар
13.07.2024 16:22 Відповісти
і це керівник військової розвідки... Піпець якийсь...
показати весь коментар
13.07.2024 16:23 Відповісти
Щось за двійників не чутно...
показати весь коментар
13.07.2024 16:24 Відповісти
Це очільник ГУР чи якийсь онук своєї бабусі ?
показати весь коментар
13.07.2024 16:28 Відповісти
Просто ****#тий...
показати весь коментар
13.07.2024 23:58 Відповісти
І шоо, знову в двійника-трійника попали?
Ті замахи як і кава в Криму.
показати весь коментар
13.07.2024 16:35 Відповісти
От чого ,виявляється Буданчик хотів до Ялти , напоїти отруєною кавою Пуйла.
показати весь коментар
13.07.2024 21:02 Відповісти
Спроби вбити путіна були. Але спроб вбити Зеленського не було. Дивно
показати весь коментар
13.07.2024 16:39 Відповісти
Стосовно останньогоя. там есть повкуснее плюшки... говорят 8-го числа пыня разбомбил батькiвску хату в Кр. Роге, а вава нсчет этого набрал воды в рот. Поди, ходит , очкует своей тени.
показати весь коментар
13.07.2024 20:23 Відповісти
В нього тих хат, окрім Кривого Рогу , ще дофіга.
показати весь коментар
13.07.2024 20:52 Відповісти
Гаварят, кур даят.
показати весь коментар
14.07.2024 00:00 Відповісти
у кацапского вождя есть "эти женщины", одна из которых занимается его омолаживанием.
если ее ликвидировать, то козлячий вождь прекратит омолаживаться, потому что не будет кому доверять и деградирует до уровня деда Бидона.
показати весь коментар
13.07.2024 16:48 Відповісти
невдалі поки що, а ті хто може хай працюють
показати весь коментар
13.07.2024 16:53 Відповісти
Мабуть сам пан президент гуморесками пробував довести до смертельної ікоти
показати весь коментар
13.07.2024 17:10 Відповісти
буданов почав розповідати казки своєї бабусі - просто пупочка якась, а не розвідник!
показати весь коментар
13.07.2024 17:19 Відповісти
Найняті Будановим глухівські ворожки-телепати віщували Путіну смерть, але поки що чари не спрацювали. Зірки у сузір'ї Нептуна не зійшлися.
показати весь коментар
13.07.2024 17:31 Відповісти
сталін був не Йосип а іосіф

Йосип це вуйко з криївки, тому не українізуйте іноземців, або не впихуйте невпихуєме, як казав Іван Плющ
показати весь коментар
13.07.2024 17:50 Відповісти
😂😂😂😂😂Мабуть в свої снах Буданов це бачив. Коли вже брихати припинять?
показати весь коментар
13.07.2024 18:16 Відповісти
Ніколи.
показати весь коментар
14.07.2024 00:03 Відповісти
Настало время ох-ительных историй.
показати весь коментар
13.07.2024 19:03 Відповісти
Попытки убить Путина были, но пока неудачные, - Буданов Источник:
====================
Двічі дурень!
Перший - тому що спроби невдалі.
Другий - тому що оприлюднив.
показати весь коментар
13.07.2024 19:09 Відповісти
Сам Буданов нырял в канализацию с ножом в зубах,с целью вылезти из толчка и отрезать куйлуше яйки...Но Куйлуша хитрый однако-он на чемодан ходит
показати весь коментар
13.07.2024 19:13 Відповісти
Цей дебіл перетворив військову розвідку на посміховище.
показати весь коментар
13.07.2024 20:59 Відповісти
Сто відсотків зелене чиапірадло відправило замочити пуйла розвідника, моряка, спецпризначенця всієї галактики АРЕСТОВИЧА. Результат буде 100%
показати весь коментар
13.07.2024 21:06 Відповісти
Буданов Балаболов
показати весь коментар
13.07.2024 22:56 Відповісти
 
 