Спроби вбити Путіна були, але поки що невдалі, - Буданов
Вже були спроби замаху на російського диктатора Володимира Путіна, втім поки всі вони були невдалими.
Про це розповів очільник ГУР МО Кирило Буданов у інтерв’ю NV, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони були (спроби вбити Путіна. - Ред.), але, як бачите, поки що невдалі", - зазначив він.
Буданов погодився, що Путін вже давно не є компромісною фігурою для свого оточення.
Також він впевнений, що росіяни після смерті господаря Кремля матимуть відчуття, як свого часу мали під час смерті іншого диктатора - Йосипа Сталіна.
"Вона (бабуся Буданова. - Ред.) казала, людям тоді (після смерті Сталіна. - Ред.) здавалося, що весь їхній світ завалився, не було зрозуміло, як жити далі. Путін при владі понад 20 років, тому це буде дуже схоже відчуття, а зараз у росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності", - додає Буданов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чашкой кофэ чуть не докинули...
Та й під роздачу потрапив один Берія, а все інше порєшали "по любовно".
"Журналісти знайшли три російські компанії, які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновником усіх трьох є кіпрська компанія Green Family Ltd. Ця ж компанія є співзасновницею ТОВ «Квартал 95» в Україні, а її кінцевими бенефіціарами вказані Володимир Зеленський, його бізнес-партнери Андрій Яковлев, Борис і Сергій Шефіри і соратник Ігоря Коломойського Тімур Міндіч."
"
Найбільш успішною серед них є «Грин Филмс». За даними Федеральної служби державної статистики Росії, в 2015 р. розмір грошових надходжень на рахунки «Грин Филмс» склав понад 340 мільйонів рублів, у 2015-му - близько 208 мільйонів, у 2016-му - трохи більше ніж 123 мільйони рублів.
У 2017 році розмір надходжень «Грин Филмс» зріс до до майже 180 мільйонів. Серед них від оренди, роялті, ліцензійних платежів - близько 143 мільйонів рублів.
Дані Росстату щодо розміру грошових надходжень на рахунки фірми Зеленського в Росії
Компанія «Грин Филмс» не лише досі працює в Москві, але й https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-zelenskiy-budzhet-rf/29716168.html взяла участь та успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії в розмірі 35 млн."
Грин Филмс, ООО
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ФИЛМС"
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
еще 4 вида деятельности
Глашкин Дмитрий Анатольевич
Управляющий
еще 2 компании
Сотрудников:2 человека
На рынке более 11 лет
ИНН 7733809388
КПП 772501001
г. Москва, ул. Трофимова, д. 2А, ком. 317, эт. 3
8 (495) 319-46-76
.... та графік надходження прибутків:
Выручка
16.7 млн ₽
Финансовые показатели
Выручка, ₽
2023 4.66%16,75 млн. ₽
2022 84.13%17,56 млн. ₽
2021110,69 млн. ₽
Чистая прибыль, ₽
2023 109.13%-12,35 млн. ₽
2022 1483.9%135,26 млн. ₽
2021-9,77 млн. ₽
Страховые взносы в ПФ, ₽
2021 20.37%241,76 тыс. ₽
2020 0.34%303,61 тыс. ₽
2019 0.49%302,57 тыс. ₽
2018 19.94%304,06 тыс. ₽
2017253,51 тыс. ₽
Ті замахи як і кава в Криму.
если ее ликвидировать, то козлячий вождь прекратит омолаживаться, потому что не будет кому доверять и деградирует до уровня деда Бидона.
Йосип це вуйко з криївки, тому не українізуйте іноземців, або не впихуйте невпихуєме, як казав Іван Плющ
====================
Двічі дурень!
Перший - тому що спроби невдалі.
Другий - тому що оприлюднив.
БудановБалаболов