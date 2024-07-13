Спроби вбити Путіна були, але поки що невдалі, - Буданов

Вже були спроби замаху на російського диктатора Володимира Путіна, втім поки всі вони були невдалими.

Про це розповів очільник ГУР МО Кирило Буданов у інтерв’ю NV, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони були (спроби вбити Путіна. - Ред.), але, як бачите, поки що невдалі", - зазначив він.

Буданов погодився, що Путін вже давно не є компромісною фігурою для свого оточення.

Також він впевнений, що росіяни після смерті господаря Кремля матимуть відчуття, як свого часу мали під час смерті іншого диктатора - Йосипа Сталіна.

Також читайте: Немає сенсу зараз вести переговори з Путіним, - Байден

"Вона (бабуся Буданова. - Ред.) казала, людям тоді (після смерті Сталіна. - Ред.) здавалося, що весь їхній світ завалився, не було зрозуміло, як жити далі. Путін при владі понад 20 років, тому це буде дуже схоже відчуття, а зараз у росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності", - додає Буданов.