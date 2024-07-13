УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4292 відвідувача онлайн
Новини
3 126 8

Росіяни присилають на окуповані території півдня України "ополченців", - Центр нацспротиву

РФ завозить ополченців

Росіяни завозять на окуповані території Запорізької та Херсонської областей "ополченців", які патрулюють населені пункти.

Про це розповіли в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Кремль створює паралельну реальність, у якій на тимчасово окупованих територіях півдня є підтримка серед місцевих й існує "народне ополчення".

Читайте: На окупованій території Запорізької області загарбники почали формувати "народне ополчення"

"Так звані добровольці в ополченні патрулюють населені пункти ТОТ Запорізької та Херсонської областей. Їхнім головним завданням є не боротьба зі злочинністю, а слідкувати, аби ніхто не фотографував на ТОТ місцерозташування ЗС РФ.

Проте серед місцевих кількість "ополченців" невелика, тому ворог формує загони з "ветеранів СВО" з територій, які були окуповані у 2014 році. За це вони отримують зарплатню й соціальний пакет. Нерідко розселенні "ополченці" у квартирах тих, хто залишив регіон через окупацію", - розповіли в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти створили в Енергодарі так зване "народне ополчення", - Центр національного спротиву

Автор: 

ополчення (10) Центр національного спротиву (856)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будуть створювати чергові ''республіки''-''хєрзап''
показати весь коментар
13.07.2024 16:37 Відповісти
..тупорилі йуди-"кормільци", яничари Євнуховича-************ не всі ще повиздихали?
показати весь коментар
13.07.2024 16:39 Відповісти
Не забувайте виродки всіх колоборантів знайдем і знищим.
показати весь коментар
13.07.2024 17:17 Відповісти
А ветерани СВО - це ветерани СВОЛОЧІ?
показати весь коментар
13.07.2024 17:40 Відповісти
Південь необхідно звільняти негайно!!! Плюньте на той бамбас!
показати весь коментар
13.07.2024 18:35 Відповісти
Ну панове патріоти "Кордони 91 року ",ще будемо Лугандонію визваляти?
показати весь коментар
13.07.2024 20:11 Відповісти
Я давно им в втадычивал - восток Донбаса точно не пригоден к востановлению.
Зачем вкладывать в руины, ( тоесть зеленый распил) если тепер -10 млн населения только в европу.
Наоборот нужна нежилая полоса на будущее - мины и рвы , ибо мордор не развалится как романтики кричали с 2014, это дело несколькох лет, а кнр и кндр хотят еще на десятилетия продлить ....
Не будет достаточной помощи для разбития мордорских сил до границ 1991 , значить ресурсы строго экономить - не пилить на "восстановление и асфальт" там где даже минометом долетает, а эвакуировать остатки населения, и делать экономику там, хоть какуюто
показати весь коментар
14.07.2024 14:18 Відповісти
Нам бы уничтожить побольше мордорян - тогда у них не будет ресурса наступать, и уже появится шанс чтото планировать. А так с дозированной помощью любой ",Наступ" это сжигание ресурсов. У рашки их пока больше.
показати весь коментар
14.07.2024 14:20 Відповісти
 
 