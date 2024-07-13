Росіяни присилають на окуповані території півдня України "ополченців", - Центр нацспротиву

Росіяни завозять на окуповані території Запорізької та Херсонської областей "ополченців", які патрулюють населені пункти.

Про це розповіли в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Кремль створює паралельну реальність, у якій на тимчасово окупованих територіях півдня є підтримка серед місцевих й існує "народне ополчення".

Читайте: На окупованій території Запорізької області загарбники почали формувати "народне ополчення"

"Так звані добровольці в ополченні патрулюють населені пункти ТОТ Запорізької та Херсонської областей. Їхнім головним завданням є не боротьба зі злочинністю, а слідкувати, аби ніхто не фотографував на ТОТ місцерозташування ЗС РФ.

Проте серед місцевих кількість "ополченців" невелика, тому ворог формує загони з "ветеранів СВО" з територій, які були окуповані у 2014 році. За це вони отримують зарплатню й соціальний пакет. Нерідко розселенні "ополченці" у квартирах тих, хто залишив регіон через окупацію", - розповіли в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти створили в Енергодарі так зване "народне ополчення", - Центр національного спротиву