Росіяни присилають на окуповані території півдня України "ополченців", - Центр нацспротиву
Росіяни завозять на окуповані території Запорізької та Херсонської областей "ополченців", які патрулюють населені пункти.
Про це розповіли в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Кремль створює паралельну реальність, у якій на тимчасово окупованих територіях півдня є підтримка серед місцевих й існує "народне ополчення".
"Так звані добровольці в ополченні патрулюють населені пункти ТОТ Запорізької та Херсонської областей. Їхнім головним завданням є не боротьба зі злочинністю, а слідкувати, аби ніхто не фотографував на ТОТ місцерозташування ЗС РФ.
Проте серед місцевих кількість "ополченців" невелика, тому ворог формує загони з "ветеранів СВО" з територій, які були окуповані у 2014 році. За це вони отримують зарплатню й соціальний пакет. Нерідко розселенні "ополченці" у квартирах тих, хто залишив регіон через окупацію", - розповіли в ЦНС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зачем вкладывать в руины, ( тоесть зеленый распил) если тепер -10 млн населения только в европу.
Наоборот нужна нежилая полоса на будущее - мины и рвы , ибо мордор не развалится как романтики кричали с 2014, это дело несколькох лет, а кнр и кндр хотят еще на десятилетия продлить ....
Не будет достаточной помощи для разбития мордорских сил до границ 1991 , значить ресурсы строго экономить - не пилить на "восстановление и асфальт" там где даже минометом долетает, а эвакуировать остатки населения, и делать экономику там, хоть какуюто