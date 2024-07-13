УКР
Зеленський прибув до Ірландії й зустрівся з прем’єром Гаррісом

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 липня, дорогою із саміту НАТО у Вашингтоні зупинився в Ірландії. Там він зустрівся з прем’єр-міністром країни Саймоном Гаррісом.

Про це пише ірландський суспільний мовник RTÈ, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник держави зупинився в аеропорту Шеннон, де його зустріли ірландський прем’єр-міністр Саймон Гарріс та посол України в Ірландії Лариса Герасько.

За словами глави ірландського уряду, вони обговорили можливу двосторонню угоду щодо розмінування, енергетики, гуманітарної допомоги та продовольчої безпеки.

"Я щойно провів дуже хорошу зустріч із президентом Зеленським. Я дуже радий вітати його в Ірландії", - сказав Гарріс.

Крім цього, Гарріс розповів, що відвідає Київ "найближчими тижнями", а також запросив Зеленського здійснити офіційний візит до Ірландії, зокрема, для виступу в парламенті.

Своєю чергою український лідер подякував народу Ірландії за підтримку України та за прийняття українських біженців.

"По-перше, велике спасибі за вашу підтримку, дякую Ірландії за те, що вона прийняла багато українських біженців, ви були з нами з самого початку російського вторгнення", - заявив Зеленський.

Читайте також: Україна вже отримала від Ірландії понад 235 тонн енергетичного обладнання

Допомога від Ірландії

Ірландія надала 250 мільйонів євро нелетальної військової допомоги Україні. Крім цього, бійці ірландської армії навчили 455 українських військових розмінуванню, медичній допомозі та використанню нелетального обладнання для розмінування.

Також країна прийняла понад 108 тисяч українських біженців.

Читайте також: Ірландія зменшить соцвиплати для кожного третього біженця з України

Топ коментарі
+7
показати весь коментар
13.07.2024 16:36 Відповісти
+4
Зайчик-дура-сел.
показати весь коментар
13.07.2024 16:40 Відповісти
+3
Як той пес, що з ланцюга зірвався. Воно б нічого, хай би бігало, але ж то все з наш рахунок воно швендяється. І, що найгірше, все ж то без толку.
показати весь коментар
13.07.2024 17:14 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2024 16:36 Відповісти
Енергоджаизер
показати весь коментар
13.07.2024 16:39 Відповісти
Зайчик-дура-сел.
показати весь коментар
13.07.2024 16:40 Відповісти
Цікаво яке "туристичне агенство" йому усе це турне оплачує.
показати весь коментар
13.07.2024 16:40 Відповісти
$?
показати весь коментар
13.07.2024 16:53 Відповісти
Назва агенції "канєц епохі бєднасті", спонсурує мудрий нарід, сидячи без світла, без роботи та без будь яких перспектив, доти доки"потужний" ватний скоморох зі своєю зе-єрмачньой насолоджується безкарним мародерством країни.
показати весь коментар
13.07.2024 17:01 Відповісти
Бродячий цирк ніяк не хоче додому…
показати весь коментар
13.07.2024 16:41 Відповісти
нехай там і далі сидить
показати весь коментар
13.07.2024 16:51 Відповісти
курва
показати весь коментар
13.07.2024 16:58 Відповісти
Це відбувається так.Він їде за кордон і без нього тут відразу все налагоджується,покращується і в економіці і на фронті.Він вертається щоб долучитись до перемог і все чомусь знову йде хрєново і там і там...Він покрутиться по Україні,побачить що перемог ні холєри нема і знов їде в інші країни де йому тиснуть руки,сиплють компліменти,посміхаються і *******...Тут косі погляди,невбивана корупція і з неба щось падає,а там посмішки і любов...Колись він там і лишиться назавжди і країна отримає шанс.
показати весь коментар
13.07.2024 17:10 Відповісти
Бо воно бідосик: поїхав до Парижу - згорів собор парижської бога матері, ще там кудись - знову якась халепа трапилась. От поржать з нього можна, але від усього іншого треба сцяними тряпками відганяти
показати весь коментар
13.07.2024 17:26 Відповісти
Як той пес, що з ланцюга зірвався. Воно б нічого, хай би бігало, але ж то все з наш рахунок воно швендяється. І, що найгірше, все ж то без толку.
показати весь коментар
13.07.2024 17:14 Відповісти
Таке враження, що цей параноїк боїться повертатись до України - та й не повертайся, бл@дь, толку з тебе вже все рівно ніякого
показати весь коментар
13.07.2024 17:22 Відповісти
Вояж, вояж!
показати весь коментар
13.07.2024 17:38 Відповісти
 
 