Зеленський прибув до Ірландії й зустрівся з прем’єром Гаррісом

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 липня, дорогою із саміту НАТО у Вашингтоні зупинився в Ірландії. Там він зустрівся з прем’єр-міністром країни Саймоном Гаррісом.

Про це пише ірландський суспільний мовник RTÈ, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник держави зупинився в аеропорту Шеннон, де його зустріли ірландський прем’єр-міністр Саймон Гарріс та посол України в Ірландії Лариса Герасько.

За словами глави ірландського уряду, вони обговорили можливу двосторонню угоду щодо розмінування, енергетики, гуманітарної допомоги та продовольчої безпеки.

"Я щойно провів дуже хорошу зустріч із президентом Зеленським. Я дуже радий вітати його в Ірландії", - сказав Гарріс.

Крім цього, Гарріс розповів, що відвідає Київ "найближчими тижнями", а також запросив Зеленського здійснити офіційний візит до Ірландії, зокрема, для виступу в парламенті.

Своєю чергою український лідер подякував народу Ірландії за підтримку України та за прийняття українських біженців.

"По-перше, велике спасибі за вашу підтримку, дякую Ірландії за те, що вона прийняла багато українських біженців, ви були з нами з самого початку російського вторгнення", - заявив Зеленський.

Читайте також: Україна вже отримала від Ірландії понад 235 тонн енергетичного обладнання

Допомога від Ірландії

Ірландія надала 250 мільйонів євро нелетальної військової допомоги Україні. Крім цього, бійці ірландської армії навчили 455 українських військових розмінуванню, медичній допомозі та використанню нелетального обладнання для розмінування.

Також країна прийняла понад 108 тисяч українських біженців.

Читайте також: Ірландія зменшить соцвиплати для кожного третього біженця з України