Завтра світло відключатимуть упродовж доби, висока ймовірність застосування світло-сірих зон
Завтра, 14 липня 2024 року, заходи обмеження електроенергії будуть застосовуватися упродовж усієї доби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Як зазначається, з 07:00 до 15:00 будуть застосовуватися по дві черги відключень, решту доби - по три.
"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 00:00 до 07:00 і з 15:00 до кінця доби", - додають своєю чергою у ДТЕК.
Можна піти далі в конспірології і висунути теорію, що в цьому винні продавці зарядних станцій та генераторів
Тобто генерація не покриває 30% відсотків від потреби!
Це дуже схоже на махрове наіпалово, або я чогось не розумію...
Електроенергія іде за кордон. Подейкують що чималу частину, закупивши раніше, продає "жидобандерівець" і ідейний батько Zеленського Коломойський.
Тут інша хрінь - в Києві через ігри з електрикою вже дві хати згоріли. Причому ще й людей винуватими роблять - а н@х@р було електроприбори ввімкненими у розетку залишати. Ну не п@ндерасти??
Навалят на спины кули.
И в желтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.
(А Блок)