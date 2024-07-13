УКР
Завтра світло відключатимуть упродовж доби, висока ймовірність застосування світло-сірих зон

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Завтра, 14 липня 2024 року, заходи обмеження електроенергії будуть застосовуватися упродовж усієї доби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, з 07:00 до 15:00 будуть застосовуватися по дві черги відключень, решту доби - по три.

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 00:00 до 07:00 і з 15:00 до кінця доби", - додають своєю чергою у ДТЕК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" скоригувало графік: діятимуть відключення трьох черг одночасно

+15
потрібні пояснення про те, нахіра ці дебіли, які ні в чому не тащать, полізли управляти країною.
показати весь коментар
13.07.2024 17:24 Відповісти
+7
йулі тімашонки на цих нігодяїв не має! вона б своїм святим ліком освітила всю Україну!
показати весь коментар
13.07.2024 17:11 Відповісти
+5
До травня місяця Україна електрику навіть експортувала. А тут - опа, і нам її вже не вистачає, при умові відключення одночасно двох третин споживачів.
Тобто генерація не покриває 30% відсотків від потреби!
Це дуже схоже на махрове наіпалово, або я чогось не розумію...
показати весь коментар
13.07.2024 17:27 Відповісти
Спочатку людям поясніть шо таке світлосірі зони. Бо там якийсь клєрк придумав собі таке визначення, а люди нехай гадають шо це таке...
показати весь коментар
13.07.2024 17:15 Відповісти
Електрика імовірно буде. А які ще пояснення потрібні?
показати весь коментар
13.07.2024 17:21 Відповісти
Їх призначила влада, а владу обрав народ
показати весь коментар
13.07.2024 18:15 Відповісти
Шо таке світло-сірі зони? Шо не зрозуміло в моєму зпитанні? Це коли діють дві, три чи чотири черги? Чи не діє жодна? Як зрозуміти?
показати весь коментар
13.07.2024 17:36 Відповісти
Ну я маю на увазі: моя група (черга) - біла зона - електрика є, чорна зона - немає, сіра зона - 50/50
показати весь коментар
13.07.2024 18:16 Відповісти
Тобіш може бути, а може й небути... То нахрена тоді такий анонс?
показати весь коментар
13.07.2024 20:12 Відповісти
Який такий? Є години, коли не можна гарантувати наявність живлення. Пора дорослішати або змінювати країну проживання на не воюючу. Про закриті кордони знаю, але це не до мене

Можна піти далі в конспірології і висунути теорію, що в цьому винні продавці зарядних станцій та генераторів
показати весь коментар
13.07.2024 20:40 Відповісти
Світло сірі зони - це такі зони, в яких споживацькі лінії використовуються для продажу електрики по 9 грн, наприклад, ТРЦ «Республіка». Ось такий він чесний бізнес!
показати весь коментар
13.07.2024 17:22 Відповісти
З вашими "світло-сірими зонами" в нас під Києвом світло буває по 3-4 години на добу, відключення по 7 годин поспіль, графіка ніде немає і відключають коли заманеться, але що можна чекати від зелених прохфесіоналів?
показати весь коментар
13.07.2024 17:25 Відповісти
В Києві по 5 годин на добу буває..крім Печерська мабудь))
показати весь коментар
13.07.2024 18:29 Відповісти
А де брати гроші на Велике Будівництво?
Електроенергія іде за кордон. Подейкують що чималу частину, закупивши раніше, продає "жидобандерівець" і ідейний батько Zеленського Коломойський.
показати весь коментар
13.07.2024 18:09 Відповісти
Світло-сірі зони - це райони з найменшою підтримкою сонцесяйного?
показати весь коментар
13.07.2024 17:29 Відповісти
Значить майже вся країна буде без цих зон. А ви думайТе, без ел. енергії.😁
показати весь коментар
13.07.2024 17:34 Відповісти
ВИ ПРОСТО УЖЕ ВСІХ ЗАДРАЛИ, І ВСЯКИМИ ДУРНУВАТИМИ ВИДУМКАМИ ТЕЖ.
показати весь коментар
13.07.2024 18:08 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2024 18:09 Відповісти
нову хєрню придумали---світло-сірих зон відключень
показати весь коментар
13.07.2024 18:18 Відповісти
Та ні, із самого початку вони були.

Тут інша хрінь - в Києві через ігри з електрикою вже дві хати згоріли. Причому ще й людей винуватими роблять - а н@х@р було електроприбори ввімкненими у розетку залишати. Ну не п@ндерасти??
показати весь коментар
13.07.2024 18:33 Відповісти
...Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины кули.
И в желтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.
(А Блок)
показати весь коментар
13.07.2024 18:19 Відповісти
 
 