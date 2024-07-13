Завтра світло відключатимуть упродовж доби, висока ймовірність застосування світло-сірих зон

Завтра, 14 липня 2024 року, заходи обмеження електроенергії будуть застосовуватися упродовж усієї доби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, з 07:00 до 15:00 будуть застосовуватися по дві черги відключень, решту доби - по три.

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 00:00 до 07:00 і з 15:00 до кінця доби", - додають своєю чергою у ДТЕК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" скоригувало графік: діятимуть відключення трьох черг одночасно