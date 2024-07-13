Україну можуть запросити до НАТО у будь-який момент, - Стефанішина
Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що запрошення для України в НАТО залишається на порядку денному Альянсу і може бути надане у будь-який момент.
Про це вона написала у колонці для NV, присвяченій підсумкам вашингтонського саміту НАТО, передає Цензор.НЕТ.
Членство України в НАТО
"Союзники чітко зафіксували, що шлях до НАТО для України є незворотнім. І це було основним меседжем під час виступів лідерів на засіданні Ради Україна-НАТО на найвищому рівні. Буду відверта, переговори щодо формулювання не були легкими. Однак, разом з нашими друзями, ми розуміли, наскільки важливим є закріпити, що майбутнє українців не може бути розмінною монетою у переговорах з агресором. Жодні погрози, виклики чи вибори не змінять того факту, що майбутнє України — в НАТО. Бо таким є прагнення українців, бо це відповідає безпековим інтересам Європи, а розширення блоку не може бути предметом торгу з агресором, який приніс смерть та руйнування в Європу. З цим погодилися 32 країни НАТО, і, відповідно, зміни до цього рішення потребуватимуть загального консенсусу. Запрошення для України залишається на порядку денному, і може бути надане у будь-який момент", - заявила вона.
"Поки ми чекаємо цього моменту, Україна стає дедалі більш військово та політично інтегрованою з Альянсом (що теж відзначено союзниками). Окремо підкреслено прогрес України на шляху внутрішніх трансформацій, зокрема реформ у сфері безпеки та оборони, що посилюють нашу обороноздатність та взаємосумісність з Альянсом. Ідея США щодо так званого "містка" — для нас було принципово, щоб будь-які нові ідеї та ініціативи слугували наближенню до членства — втілилася у компоненті розбудови майбутньої структури сил оборони, дорожній карті взаємосумісності, та низці практичних проектів і програм", - додала Стефанішина.
Допомога Україні
Вона наголосила, що ще одне ключове рішення саміту — гарантованість довгострокової безпекової допомоги для України.
Серед здобутків саміту Стефанішина назвала домовленості про надання Україні десятків систем ППО ближньої дії та 5 систем протиповітряної оборони Patriot та SAMP-T.
"Не менш важливо було отримати чіткі зобов’язання щодо бойової авіації. Не розкриваючи всіх деталей, адже ми у стані війни, — разом з союзниками змогли чітко заявити, що Україна застосовуватиме літаки F-16 (від Данії та Нідерландів) вже цього літа. А уряд Норвегії оголосив про передачу Україні одразу шістьох винищувачів F-16", - констатувала Стефанішина.
Місія НАТО для України
Окремо вона зупинитися на Ініціативі з питань безпекової допомоги та підготовки сил для України (NSATU), відомої в українському медіа середовищі як "місія НАТО для України".
"Принципово важливо, щоб ухвалення рішень щодо постачання зброї, підготовки наших захисників було швидкими, і не залежало від політичних дискусій тридцяти двох союзників. Застереження почули і новий інструмент був розроблений з урахуванням досвіду Комплексного пакету допомоги для України та поточних двосторонніх та багатосторонніх зусиль. Для спрощення комунікацій і координації масштабних міжнародних проектів для України, НАТО створює командування "місії" у Вісбадені; низка процесів, що вимагали "ручного управління", будуть автоматизовані та прискорені. Очікується, що NSATU дозволить активніше використовувати логістичну інфраструктуру Альянсу. Окремо передбачено, що Ініціатива допоможе у трансформації сил оборони та безпеки України, сприяючи входженню у процеси оборонного планування НАТО", - резюмувала Стефанішина.
Для этого нужно всего 2 условия:
Сильный западный лидер, с желанием расширять НАТО.
Слабый российский лидер и "черные лебеди" России.
Уровень коррупции не играет никакой роли.
Без этих условий если Украина будет эталоном честности, ей ничего не светит.
И наоборот:
Принимали Румынию и Болгарию, явно коррупционные страны
Западяне уже в голос кричат "боритесь с коррупцией!!! Не будет вам никакого НАТО и ЕС, пока у вас судьи Верховного Суда взятки берут, а завхозы СБУ миллионные имения на бабушек записывают!". Но в Киеве никто их не слышит, а в селе Остаповка нарид ждет чуда.
США и Германия (возможно обоснованно) опасаются эскалации и втягивания в конфликт. В этом случае не играет роль уровень коррупции. Такую правовую страну как Словакия, вообще в составе толпы приняли
