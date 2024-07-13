УКР
Зеленський залишився розчарованим після того, як Байден у Вашингтоні не дозволив бити вглиб Росії, - Politico

Зеленський залишився розчарований після того, як Байден у Вашингтоні не дозволив бити вглиб Росії, - Politico

Президент України Володимир Зеленський залишився розчарованим після того, як американський лідер Джо Байден відмовився зняти обмеження на удари зброєю США вглиб території Росії.

Про це пише Politico із посиланням на джерела, знайомі з їхньою розмовою, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що президент Зеленський порушив питання ударів вглиб території РФ під час спілкування з Байденом у четвер, 11 липня, на ювілейному саміті НАТО в Вашингтоні.

Джерела знайомі з перебігом переговорів заявили, що Байден відповів, що це обговорення потрібно продовжувати. 

"Це не закрило двері для скасування обмежень, однак все ще далеко від дозволу на завдання ударів вглиб території Росії", - пише видання.

Politico зазначає, що Зеленський і керівник його Офісу Андрій Єрмак були вкрай розчаровані після розмови.

"Відчуття завжди одне й те саме: зрештою вони знімуть обмеження, але деякі люди повинні спершу померти. Здається, що знищити дитячу лікарню недостатньо", - сказав один з анонімних співрозмовників видання.

Politico додає, що Байден під час своєї прес-конференції в четвер, 11 липня, розповів, як він відповів Зеленському, що він не наносив би ударів по РФ.

"Якби він мав можливість вдарити по Москві, вдарити по Кремлю, чи мало би це сенс? Ні", - цитує видання Байдена.

Читайте також: США не планують дозволяти Україні удари вглиб РФ далекобійною зброєю, - Байден

Байден Джо (2899) Зеленський Володимир (25545) зброя (7740)
+22
Ти ****** зелена усі власні ракетні програми розвалив, а зараз ниєш, покидьок сраний ...
показати весь коментар
13.07.2024 22:25 Відповісти
+21
Розчарований? А свої далекобійні ракети слабо профінансувати виробництво? Половина українців в тобі чума зелена розчаровані!
показати весь коментар
13.07.2024 22:26 Відповісти
+20
У мене все більші підозри в тому що Байден йому вже "прямим текстом" говорить: "Пускай у хід СВОЇ ракети!" А ця гнида "бздить"! Бо тоді ж не можна буде "відпетлять" і звалить на те що його "американці змусили стрілять їхніми ракетами по РОсії"!
показати весь коментар
13.07.2024 22:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
путлєра ж в ньому признав - а бити вглиб рашки - иого осяинуло -- тут пам"ятаю - тут ні
показати весь коментар
13.07.2024 22:48 Відповісти
" Здається, що знищити дитячу лікарню недостатньо", - сказав один з анонімних співрозмовників видання."
От і в мене дивні думки -до цього жодної ракети Петріоти не пропустили ,а тут усе куди не треба пішло.то можна подумати,що планували після цього чергового російського масштабного теракту в Україні, дадуть далекобійну зброю?
показати весь коментар
13.07.2024 22:57 Відповісти
Грім, Сапсан, Коршун, Блискавка, Тайфун, варіантів багато якщо цим займатись
показати весь коментар
13.07.2024 23:07 Відповісти
Просто в мозку найвеличнішого наріка ********** є якась манєчка, типу якщо постійно чогось просити, і нехай разом з ним просять ще МІД, Дєрьмак і всі-всі-всі, то воно обов'язково збудеться.
Але вже ідіоту повинно стати зрозуміло що цього ніколи не буде.
Навіть дозвіл бити на 100 км. давали аж цілих 2.5 року і з таким скрипом. А тут прямо через 2 місяця дадуть дозвіл на 500? Ага, щазз. Це ким потрібно бути щоб в це вірити.
показати весь коментар
13.07.2024 23:10 Відповісти
Хто б міг подумати, що Зе-лох не зможе капіталізувати дитячу кров в зброю. Наче до цього не вбивали дітей.
Коли вже до дебіла дійде, що Заходу плювати на аборигенів, завжди. От якщо фронт прорвуть, до Дніпра вийдуть - одразу стільки дозволів дадуть, що мало не здасться.
показати весь коментар
13.07.2024 23:15 Відповісти
і тоді не дадуть
показати весь коментар
14.07.2024 00:06 Відповісти
Байден викручує руки не тільки Україні, а й Ізраїлю, не дозволяючи бити по терористах. При цьому і кремляді, і Хамас = друзі!

Совпадение?
Не думаю!
показати весь коментар
13.07.2024 23:30 Відповісти
У рашки є тільки троє друзів - армія, флот і Джо байден.
показати весь коментар
13.07.2024 23:40 Відповісти
а зэШка не разочарован, что письмо в МО насчет Сторм Шядоу валялось около полутара месяцев из UK....
показати весь коментар
13.07.2024 23:49 Відповісти
меседж сша дуже простий: "не деякі люди повинні спершу померти. Здається, що знищити дитячу лікарню недостатньо", а тих сотні тисяч українців що померли недостатньо, і знищеного корпусу дитячої лікарні також замало. Отже товаришу путін, не зупиняйтеся.
сша вас прикриють
показати весь коментар
14.07.2024 00:24 Відповісти
Зеленський і керівник його Офісу Андрій Єрмак були вкрай розчаровані після розмови з Байденом... Та ви шо? А не були вони розчаровані, коли три роки до повномасштабного вторгенення всі бюджетні гроші і час закатували в асфальт і раділи відкатам, які виводили в офшори? Пішов шостий рік одноосібного правління, де наші, укрваїнські ракети??? Скільки будете натравлювати баранів 73%, що у встому винен Байден, що не дозволяє стріляти по росії ракетами США?
показати весь коментар
14.07.2024 00:31 Відповісти
На то вона і історія. Щоб її вчити і повторювати 73% зебаранів. Щоб в майбутньому думали. А то як показує практика, пам'яті та і мізків в них, як у риби.
показати весь коментар
14.07.2024 01:20 Відповісти
А Сторм Шедоус з дальністю більше 500 км без всіляких обмежень ***** валяються на складах,чому ти-******* ЗЕдрот ними не лупиш по Кацапії !!!!??😡🤬🤬🤬
показати весь коментар
14.07.2024 01:29 Відповісти
Вибори ще не почались
https://www.youtube.com/watch?v=SMWDNOeSYmM На Трампа скоєно замах під час передвиборчого мітингу

показати "кулак" після цього, можна трактувати по різному
проте можно зрозуміти чому всі бояться...
показати весь коментар
14.07.2024 01:54 Відповісти
В сраку Байдена. Трамп буде президентом. Тільки що його поранили в шию під час виступу, а американці такого не прощають.
Стріляйте куди хочте, Байден все одно що мервий.
показати весь коментар
14.07.2024 01:57 Відповісти
та хєр його знає... після перших же ракетних ударів по російськім АБ поствки із США можуть завмерти ще раз на пів-року. Бо "ескалація" *****...
показати весь коментар
14.07.2024 08:29 Відповісти
Потрібно срочно відкрити на Байдена ще одну справу, за пошук миру в очах прутіна і організувати йому імпічмент
показати весь коментар
14.07.2024 05:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QvGpuCmoVWU Возня вокруг Storm Shadow / №773 Швец...послухайте уважно...
показати весь коментар
14.07.2024 06:45 Відповісти
ще Кедмі можно послухати, щоб до купи.
показати весь коментар
14.07.2024 08:26 Відповісти
Не плутай божiй дар с яєшнєю..))
показати весь коментар
14.07.2024 23:07 Відповісти
а шоб зрозуміти для непосвячених у глибини глибин - швець це яєшня чи божий дар?
показати весь коментар
14.07.2024 23:17 Відповісти
Не ставте дурних питань і не отримуватимете дурних відповідей...крапка
показати весь коментар
14.07.2024 23:31 Відповісти
дійсно, як не відповісти на питання про швеця, то все одно відповідь буде дурна.
показати весь коментар
14.07.2024 23:55 Відповісти
Все ж таки хоч і херовий, а актор. Розчарування спробував зіграти.
показати весь коментар
14.07.2024 08:27 Відповісти
і навіть розплакався
показати весь коментар
14.07.2024 08:30 Відповісти
Ох ***, эмоциональный шрам на всю жизнь,а как разочарованы те 6 миллионов украинцев попавших под путинскую оккупацию после разминирования Чонгара.
показати весь коментар
14.07.2024 08:39 Відповісти
Це чмо так хоче стріляти в глиб кацапстану, як голодний кіт срати. Ішак, як завжди, шукає причини, щоб зняти з себе будь-яку відповідальність.
показати весь коментар
14.07.2024 10:18 Відповісти
Политика Байдена по втягиванию ********* в войну с Украиной и дальнейшему УДАВЛЕНИЮ её санкциями ПРОВАЛИЛАСЬ. Так как Китай и Индия поддержали *****. А США этому ничего не противопоставили.
ПОЭТОМУ Зеленский должен понять что Байден уже практически труп. И что то просить его БЕСПОЛЕЗНО.
показати весь коментар
14.07.2024 10:50 Відповісти
А Байден знає, що ти розчарований?
показати весь коментар
14.07.2024 22:41 Відповісти
не ставте дурних питань і не отримуватимете дурних відповідей...
показати весь коментар
14.07.2024 23:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 