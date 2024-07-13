Зеленський залишився розчарованим після того, як Байден у Вашингтоні не дозволив бити вглиб Росії, - Politico

Президент України Володимир Зеленський залишився розчарованим після того, як американський лідер Джо Байден відмовився зняти обмеження на удари зброєю США вглиб території Росії.

Про це пише Politico із посиланням на джерела, знайомі з їхньою розмовою.

Зазначається, що президент Зеленський порушив питання ударів вглиб території РФ під час спілкування з Байденом у четвер, 11 липня, на ювілейному саміті НАТО в Вашингтоні.

Джерела знайомі з перебігом переговорів заявили, що Байден відповів, що це обговорення потрібно продовжувати.

"Це не закрило двері для скасування обмежень, однак все ще далеко від дозволу на завдання ударів вглиб території Росії", - пише видання.

Politico зазначає, що Зеленський і керівник його Офісу Андрій Єрмак були вкрай розчаровані після розмови.

"Відчуття завжди одне й те саме: зрештою вони знімуть обмеження, але деякі люди повинні спершу померти. Здається, що знищити дитячу лікарню недостатньо", - сказав один з анонімних співрозмовників видання.

Politico додає, що Байден під час своєї прес-конференції в четвер, 11 липня, розповів, як він відповів Зеленському, що він не наносив би ударів по РФ.

"Якби він мав можливість вдарити по Москві, вдарити по Кремлю, чи мало би це сенс? Ні", - цитує видання Байдена.

