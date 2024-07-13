Зеленський залишився розчарованим після того, як Байден у Вашингтоні не дозволив бити вглиб Росії, - Politico
Президент України Володимир Зеленський залишився розчарованим після того, як американський лідер Джо Байден відмовився зняти обмеження на удари зброєю США вглиб території Росії.
Про це пише Politico із посиланням на джерела, знайомі з їхньою розмовою, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що президент Зеленський порушив питання ударів вглиб території РФ під час спілкування з Байденом у четвер, 11 липня, на ювілейному саміті НАТО в Вашингтоні.
Джерела знайомі з перебігом переговорів заявили, що Байден відповів, що це обговорення потрібно продовжувати.
"Це не закрило двері для скасування обмежень, однак все ще далеко від дозволу на завдання ударів вглиб території Росії", - пише видання.
Politico зазначає, що Зеленський і керівник його Офісу Андрій Єрмак були вкрай розчаровані після розмови.
"Відчуття завжди одне й те саме: зрештою вони знімуть обмеження, але деякі люди повинні спершу померти. Здається, що знищити дитячу лікарню недостатньо", - сказав один з анонімних співрозмовників видання.
Politico додає, що Байден під час своєї прес-конференції в четвер, 11 липня, розповів, як він відповів Зеленському, що він не наносив би ударів по РФ.
"Якби він мав можливість вдарити по Москві, вдарити по Кремлю, чи мало би це сенс? Ні", - цитує видання Байдена.
От і в мене дивні думки -до цього жодної ракети Петріоти не пропустили ,а тут усе куди не треба пішло.то можна подумати,що планували після цього чергового російського масштабного теракту в Україні, дадуть далекобійну зброю?
Але вже ідіоту повинно стати зрозуміло що цього ніколи не буде.
Навіть дозвіл бити на 100 км. давали аж цілих 2.5 року і з таким скрипом. А тут прямо через 2 місяця дадуть дозвіл на 500? Ага, щазз. Це ким потрібно бути щоб в це вірити.
Коли вже до дебіла дійде, що Заходу плювати на аборигенів, завжди. От якщо фронт прорвуть, до Дніпра вийдуть - одразу стільки дозволів дадуть, що мало не здасться.
Совпадение?
Не думаю!
сша вас прикриють
https://www.youtube.com/watch?v=SMWDNOeSYmM На Трампа скоєно замах під час передвиборчого мітингу
показати "кулак" після цього, можна трактувати по різному
проте можно зрозуміти чому всі бояться...
Стріляйте куди хочте, Байден все одно що мервий.
ПОЭТОМУ Зеленский должен понять что Байден уже практически труп. И что то просить его БЕСПОЛЕЗНО.