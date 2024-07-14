За добу 149 бойових зіткнень, росіяни намагалися прорвати оборону на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 22.00 13.07.2024 щодо російського вторгнення, передає Цензор.НЕТ.

Загалом, від початку цієї доби відбулося 149 бойових зіткнень. Напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Харківському, Лиманському і Времівському напрямках.

Обстріли України

Російські загарбники завдали по території України два ракетних удари, застосувавши три ракети, і 57 авіаційних ударів із використанням 103 КАБів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 512 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня рашисти обстріляли 11 громад Сумщини. Зафіксовано 90 вибухів

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку ворог 13 разів проводив наступальні штурми неподалік Вовчанська та Глибокого. Під час бойових зіткнень зазнав поразки.

На Куп’янському напрямку противник також 13 разів атакував наші позиції у районах Синьківки, Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки. Українські захисники відбили десять атак, ще три - наразі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 14 разів атакували оборонні рубежі наших підрозділів неподалік Греківки, Макіївки та Тернів. За уточненою інформацією, усі бої завершилися без успіху для противника.

На Сіверському напрямку ворог наступав в районах Білогорівки, Роздолівки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Оборонці української землі зупинили п’ять атак росіян, ще три боєзіткнення продовжуються.

На Краматорському напрямку відбулося 11 штурмових дій противника поблизу Григорівки, Андріївки, Часового Яру та Кліщіївки. За уточненою інформацією, на даний момент тривають три атаки у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни 15 разів безуспішно атакували сили оборони біля Північного, Торецька та Нью-Йорка.

Найбільшу активність російські загарбники проявили сьогодні на Покровському напрямку. Від початку цієї доби, окупанти 37 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Прогрес, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка. П’ять боєзіткнень досі тривають.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 227 окупантів, 79 з них - безповоротно. Також знищено три ББМ, одну БМП, один мототранспорт, два БТРи, два автомобіля, один МТ-ЛБ. Крім цього, пошкоджено БТР, п’ять 122-мм гаубиць Д-30, одну протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", бойову броньовану машину та 120-мм міномет.

На Курахівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Побєди. За уточненою інформацією, чотири бої - продовжуються.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 18 наступальних дій неподалік Урожайного, Водяного, Великої Новосілки та Костянтинівки. Наші захисники відбили 16 атак, ще дві - досі тривають.

На Придніпровському напрямку всі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій не мали успіху.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна здатна досягти ракетами будь-якого куточка Криму, - NYT

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які ефективно нищать ворога у своїй смузі оборони, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.





