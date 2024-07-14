УКР
Новини
Посол Маркарова про замах на Трампа: Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності

Дональд Трамп

Всі причетні до замаху на експрезидента США Дональда Трампа мають бути притягнуті до відповідальності.

Про це посол України в США Оксана Маркарова написала у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна приголомшена, дізнавшись про жахливий напад у Батлері, штат Пенсильванія. Наші молитви та побажання якнайшвидшого одужання Дональду Трампу і молитви всім родинам невинно постраждалих. Терору і насильству не повинно бути місця. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначила вона.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли. Згодом Трамп заявив, що поранений у вухо і втратив багато крові.

Чому Маркарова розписується за всю Україну?
Я,наприклад,більше приголомшений ударом рашистів по Охматдиту,ніж замахом на Трампа.Або ударами КАБами по Харкову .Або забороною США бити по військовим базам,звідки вилітають їхні корита знищувати Україну.
14.07.2024 07:47 Відповісти
Це вона з власній ресторації прохрюкала?
14.07.2024 07:50 Відповісти
Класний спосіб набрати голосів на виборах, затіняючи шлейф криміналу. Не новий спосіб. У нас в жалєйки грається багато чиновників, коли їх беруть за сраку.
14.07.2024 08:12 Відповісти
Точно, що Вальцман (Порошенко) замовив. Давайте, зелені, фас!
14.07.2024 07:32 Відповісти
Мовчи, дура! Не соромь Україну.
показати весь коментар
За замахи вже нагороджували?
14.07.2024 07:37 Відповісти
Нарешті.
Хтось, будь ласка, розбудіть Зелю.
14.07.2024 07:46 Відповісти
Не важко. Оно мабуть у кумарє. Десь о 13 притомніть.
14.07.2024 07:51 Відповісти
Чому Маркарова розписується за всю Україну?
Я,наприклад,більше приголомшений ударом рашистів по Охматдиту,ніж замахом на Трампа.Або ударами КАБами по Харкову .Або забороною США бити по військовим базам,звідки вилітають їхні корита знищувати Україну.
14.07.2024 07:47 Відповісти
А это Трамп запрещает бить по раше?
А она как и Зеля должны реагировать на это правильно, ведь это с большой вероятностью будущий президент США и далее с ним прийдётся иметь дело
14.07.2024 15:40 Відповісти
Хто наркОманському заважає надавати накази, щоб бити британськими шторм шедами? Там дальність те , що треба. Воно привід шукає, щоб їх не застосовувати, бо малорос-зрадник, торчок. А ви всю інфу із марахфету отримуєте??? Там ті ж самі тези просувають, які ви пишите.
14.07.2024 17:58 Відповісти
Це вона з власній ресторації прохрюкала?
14.07.2024 07:50 Відповісти
Дешевий цирк з дешевими акторами.
14.07.2024 07:51 Відповісти
Класний спосіб набрати голосів на виборах, затіняючи шлейф криміналу. Не новий спосіб. У нас в жалєйки грається багато чиновників, коли їх беруть за сраку.
14.07.2024 08:12 Відповісти
"на єго мєстє мог би буть зєля!" - сказала маркарова )))
14.07.2024 08:21 Відповісти
Пуйло не притягнеш!
14.07.2024 08:31 Відповісти
І Маркарова почала вказувати, що повинні робити правоохоронні органи США!
А щось не чуть тебе про нашу кровопролитну війну, про Охматдин
14.07.2024 08:58 Відповісти
А як же "замах" на праву руку Найвєлічайшого Шифіра? Невже злочинець буде не покараний? Та і весь світ про це чув і знає, коли Чотирижди Боневтік говорив про це з трибуни ООН.
14.07.2024 09:01 Відповісти
14.07.2024 12:39 Відповісти
В замаху на трампа винен трамп!
14.07.2024 09:09 Відповісти
А самого Трампа буде притягнуто за його витівки?
14.07.2024 09:15 Відповісти
А я очікував, що вона виявить надзвичайну стурбованність...
14.07.2024 09:35 Відповісти
Дуже нагадує , як дві каплі води "постановку із траєкторією Івано-Франківського яйця.???
14.07.2024 09:42 Відповісти
Одно ясно, теперь у Байдена нет ни единого шанса, нужен популярный человек и срочно, иначе Трамп победит.
Кто из актеров Голливуда играл президента и сейчас за демократов? ))
14.07.2024 09:43 Відповісти
"Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності" - посолка Маркарова про замах на Трампа:

Це ніби наші внутряні органи зі своїм "відкрита кримінальна справа" щодо замаху на Трампа.

Ця наша Маланка завжди щось не впопад ляпне...
14.07.2024 09:46 Відповісти
жесть, это наш ковпак партизанет
14.07.2024 10:58 Відповісти
 
 