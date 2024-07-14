Посол Маркарова про замах на Трампа: Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності
Всі причетні до замаху на експрезидента США Дональда Трампа мають бути притягнуті до відповідальності.
Про це посол України в США Оксана Маркарова написала у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна приголомшена, дізнавшись про жахливий напад у Батлері, штат Пенсильванія. Наші молитви та побажання якнайшвидшого одужання Дональду Трампу і молитви всім родинам невинно постраждалих. Терору і насильству не повинно бути місця. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначила вона.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли. Згодом Трамп заявив, що поранений у вухо і втратив багато крові.
Хтось, будь ласка, розбудіть Зелю.
Я,наприклад,більше приголомшений ударом рашистів по Охматдиту,ніж замахом на Трампа.Або ударами КАБами по Харкову .Або забороною США бити по військовим базам,звідки вилітають їхні корита знищувати Україну.
А она как и Зеля должны реагировать на это правильно, ведь это с большой вероятностью будущий президент США и далее с ним прийдётся иметь дело
А щось не чуть тебе про нашу кровопролитну війну, про Охматдин
Кто из актеров Голливуда играл президента и сейчас за демократов? ))
Це ніби наші внутряні органи зі своїм "відкрита кримінальна справа" щодо замаху на Трампа.
Ця наша Маланка завжди щось не впопад ляпне...