Посол Маркарова про замах на Трампа: Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності

Всі причетні до замаху на експрезидента США Дональда Трампа мають бути притягнуті до відповідальності.

Про це посол України в США Оксана Маркарова написала у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна приголомшена, дізнавшись про жахливий напад у Батлері, штат Пенсильванія. Наші молитви та побажання якнайшвидшого одужання Дональду Трампу і молитви всім родинам невинно постраждалих. Терору і насильству не повинно бути місця. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначила вона.

Також читайте: Деякі ідеї Трампа є цікавими та творчими, - Сікорський

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли. Згодом Трамп заявив, що поранений у вухо і втратив багато крові.