Росіяни минулої доби завдали 373 удари по населених пунктах Запорізької області, одну людину поранено

Минулої доби російські війська атакували 11 населених пунктах Запорізької області, поранено людину, є руйнування.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок російських атак по Василівському району поранено одну людину.



Загалом упродовж доби окупанти завдали 373 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.

150 БпЛА різної модифікації атакували Юрківку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку.

14 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Малинівку, Новоандріївку та Роботине.

209 артобстрілів завдано по території Степногірська, Приморського, Плавнів, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки, Левадного та Гуляйпільського.

Крім того, надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

