Фіцо порівняв замахи на себе й Трампа: "Сценарій як через ксерокс"

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував замах на колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться на його фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Якби нападник на Трампа знав словацьку, йому достатньо було б прочитати газети N, Sme або Aktuality, щоб отримати бажання "розібратися" з непокірним експрезидентом США. Сценарій як через ксерокс. Політичні опоненти Трампа намагаються його закрити, а коли їм це не вдається, вони так підбурюють громадськість, що якийсь бідолаха береться за зброю. І зараз ми станемо свідками промов про необхідність примирення, умиротворення та прощення", - написав Фіцо.

Замах на Трампа

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли. Згодом стало відомо, що на Трампа було вчинено замах під час його мітингу в Пенсільванії. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці та бажає йому швидкого одужання.

Замах на Фіцо

15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.

Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.

Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.

На початку липня віцепрем’єр Словаччини Каліняк повідомив, що стан Фіцо покращився, він невдовзі повернеться до роботи.