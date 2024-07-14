УКР
Фіцо порівняв замахи на себе й Трампа: "Сценарій як через ксерокс"

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував замах на колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться на його фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Якби нападник на Трампа знав словацьку, йому достатньо було б прочитати газети N, Sme або Aktuality, щоб отримати бажання "розібратися" з непокірним експрезидентом США. Сценарій як через ксерокс. Політичні опоненти Трампа намагаються його закрити, а коли їм це не вдається, вони так підбурюють громадськість, що якийсь бідолаха береться за зброю. І зараз ми станемо свідками промов про необхідність примирення, умиротворення та прощення", - написав Фіцо.

Замах на Трампа

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли. Згодом стало відомо, що на Трампа було вчинено замах під час його мітингу в Пенсільванії. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці та бажає йому швидкого одужання.

Замах на Фіцо

15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.

Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.

Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.

На початку липня віцепрем’єр Словаччини Каліняк повідомив, що стан Фіцо покращився, він невдовзі повернеться до роботи.

обидва обсерокс
14.07.2024 13:05
А ксерокс у Кремлі
14.07.2024 13:06
в хороших людей НЕ стреляют !
14.07.2024 13:15
Жодного порівняння. Це фіцо конкретно мочили. А Трампа "поцілив" класний снайпер прям у кінчик ... вуха ( ). А кровяки! А шуму! Це типовий цирк на дроті. У нас кажуть - мавпування. Як це ще клоун з Банкової до такого трюка не дотяпав? На нього вже, кажуть, замахалися замахуватися.
14.07.2024 14:32
Идите в жопу оба.
14.07.2024 14:36
14.07.2024 14:52
Це точно! ФСБ писало, обидва невдалих замахи, дискредитують тих хто проти рашки! Телепні.
14.07.2024 16:09
Там ще на одного уйобка бидлячого презика був замах, цікаво, чому чекісти його не витягли з шафи, не вимили нафталін та не дали слово сказати? Тільки в радіусі 3 метри треба було б всі ручки та олівці сховати... Пьодоровіч, ти ще живий? Чекаємо и́ твого співчуття!
14.07.2024 16:37
Коваль коня кує, а жаба і собі ногу підставляє.
14.07.2024 17:27
