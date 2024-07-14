Унаслідок ворожих ударів по Куп’янщині поранено жінку, зайнялися складські приміщення

Сьогодні, 14 липня, російські війська обстріляли с. Кругляківка та м. Купʼянськ на Харківщині.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, війська РФ обстріляли с. Кругляківка Купʼянського району приблизно о 12 годині. Унаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. Тілесних ушкоджень зазнала 70-річна жінка, їй надано медичну допомогу на місці.

Крім того, сьогодні вранці російські військові обстріляли м. Купʼянськ, унаслідок чого горіли складські приміщення цивільного підприємства площею 200 кв. м.

