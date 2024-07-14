УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4748 відвідувачів онлайн
Новини
477 0

Унаслідок ворожих ударів по Куп’янщині поранено жінку, зайнялися складські приміщення

Обстріл Харківщини

Сьогодні, 14 липня, російські війська обстріляли с. Кругляківка та м. Купʼянськ на Харківщині.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, війська РФ обстріляли с. Кругляківка Купʼянського району приблизно о 12 годині. Унаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. Тілесних ушкоджень зазнала 70-річна жінка, їй надано медичну допомогу на місці.

Крім того, сьогодні вранці російські військові обстріляли м. Купʼянськ, унаслідок чого горіли складські приміщення цивільного підприємства площею 200 кв. м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: постійні обстріли Куп’янська, удари по Харкову та району, є постраждалі

Автор: 

обстріл (30991) Харківщина (6054) Куп’янськ (904)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 