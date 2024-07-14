УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4748 відвідувачів онлайн
Новини
4 308 33

Експорту електроенергії немає і найближчим часом не планується, - Міненерго

еЕкспорт електроенергії

Україна на цей час взагалі не експортує електроенергію за кордон і найближчим часом поновлювати експорт не планує. 

Про це у ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник, відповідаючи на питання щодо міфів про те, що нібито Україна продає струм за кордон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Перш за все, хочеться спростувати. Експорту (електрики. - Ред.) немає, не відбувається і не планується. І кількість таких ворожих ІПСО, вона досить значна, і, звісно, Міненерго виступає з офіційними повідомленнями (на спростування цих вкидів. - Ред.)", - заявив він.

У Міненерго закликали побутових споживачів послуговуватися лише офіційною інформацією, яка розміщується на офіційних сайтах міністерств чи операторів систем розподілу обленерго у їхньому регіоні, бо саме вони є джерелом достовірної інформації.

За його словами, загалом у енергосистемі України залишається досить складна ситуація.

"Найважча ситуація за останню добу у Харкові через продовження обстрілів. Там потрапила під обстріли ремонтна бригада. На сьогодні ті наслідки досить оперативно локалізовані. Також значна спека, яка призводить до збільшеного споживання, також негативно впливає на роботу електрообладнання. У західних областях через значну спекотну погоду був спалах на електрообладнанні, через що тимчасово вимикалась ЛЕП. Вона на сьогодні повністю заживлена, роботу відновлено", - зазначив заступник міністра.

Колісник поінформував, що наразі у міністерстві відмічають збільшене енергоспоживання в Україні. За його словами, щоб його покривати, на сьогодні передбачається імпорт зі Словаччини, Румунії, Молдови, Польщі. Також залучається аварійна допомога - щоб застосувати всі можливі потужності для покриття внутрішнього попиту.

Відповідаючи на питання, чи будуть у ці вихідні полегшення щодо відключень світла, він заявив, що існують певні питання щодо роботи об’єктів критичної інфраструктури, які не відключаються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація зі світлом покращиться після 20 липня, у вересні відключень може не бути взагалі, – голова "Укренерго" Кудрицький

"Так само як і підприємства, які контрактують до 80% від власного споживання електроенергії за імпортом. До таких підприємств не застосовуються графіки обмеження потужності. Тому ми закликаємо промисловість застосовувати наданим Кабміном інструмент імпорту електроенергії. Це допомагає як максимально використати потужність на комерційній основі, так і допомагає енергетикам збалансувати енергосистему та раціонально розподілити електроенергію для всіх споживачів", - пояснив заступник міністра.

Автор: 

експорт (4644) енергетика (2696) електроенергія (6363) Міненерго (1455)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
14.07.2024 14:46 Відповісти
+13
шось я більше вірю Шольцу
показати весь коментар
14.07.2024 14:40 Відповісти
+10
На жаль, репутація "офіційних джерел" давно ПРОБИЛА ДНО!!!
показати весь коментар
14.07.2024 14:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шось я більше вірю Шольцу
показати весь коментар
14.07.2024 14:40 Відповісти
нічо, Трамп прийде порядок наведе. буде реальна допомога
показати весь коментар
14.07.2024 14:46 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2024 14:47 Відповісти
якщо мене питає діловий парнер : "ти що мені не довіряєш?"я відповідаю що я навідь своєї дупі не довіряю . хочу пукнути а у підсумку -обісравсь (вибачте) а тут люди
показати весь коментар
14.07.2024 14:52 Відповісти
Як можна довіряти людині з погонялом "путлер"?
показати весь коментар
14.07.2024 14:59 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2024 15:14 Відповісти
від байдена одні обіцянки та брехня
показати весь коментар
14.07.2024 14:48 Відповісти
ви, що, афігіли?
а, хто намайнить єрмачині біткоїнів?
показати весь коментар
14.07.2024 14:45 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2024 14:46 Відповісти
Кожного зеленого урода
За брехню карає мастер Йода.

показати весь коментар
14.07.2024 15:52 Відповісти
оказується сайт перетоків єс це іпсо,тому що як показують у реальному часі експорт не зупинявся
показати весь коментар
14.07.2024 14:55 Відповісти
Є сайт ЄС де можна все глянути ми більше беремо із словакії чим віддаємо румунам... враховуючи що ми в єдиній енергосистемі це може бути балансування потужностей

https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=14.07.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YSK-SEPS-----K&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2) Central collection and publication of electricity generation, transportation and consumption data and information for the pan-European market.
показати весь коментар
14.07.2024 15:28 Відповісти
Почитай, що таке експорт.
Це коли компанія, зареєстрована і сплачує податки в одній країні, продає свою продукцію компанії в іншій країні, з якої в країну-експортер надходять кошти.
Він все правильно каже - експорту з України - нема.
Продає Кіпір (Віргінськи острови і т.д) - і гроші туди йдуть.

Де ж він збрехав?

показати весь коментар
14.07.2024 15:35 Відповісти
А куди підуть ГігаВати, вироблені ротом НайПотужнішого?
показати весь коментар
14.07.2024 14:57 Відповісти
На жаль, репутація "офіційних джерел" давно ПРОБИЛА ДНО!!!
показати весь коментар
14.07.2024 14:57 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2024 14:57 Відповісти
А-ХА-ХА-ХА! ОЦЕ БРЕШУТЬ!
показати весь коментар
14.07.2024 14:58 Відповісти
Краще нехай у моцкві повертають, а у нас - вибори
показати весь коментар
14.07.2024 15:55 Відповісти
С этими уродами ...выборы... - не смеши.
показати весь коментар
14.07.2024 18:10 Відповісти
Судячи з усього справа зараз не в експорті, а в оцьому
- 80% від власного споживання електроенергії за імпортом.

тобто такий собі рекет - хочеш безперебійного живлення - купуєш 80% "імпортної" енергії по ціні втричі більшій. А для заохочення продаж вводяться "відключення через обстріли".
Красива маланська схема...
показати весь коментар
14.07.2024 15:05 Відповісти
В єдиних новинах сказав?!
Зразу вірю!
Там не збрешуть!
показати весь коментар
14.07.2024 15:07 Відповісти
''Довіряйте офіційній інформації'' Це що, новий гумор від 95кагалу?
показати весь коментар
14.07.2024 15:11 Відповісти
Нема довіри до цієї брехливої влади.
показати весь коментар
14.07.2024 15:34 Відповісти
І скрізь реклама казино...
показати весь коментар
14.07.2024 15:46 Відповісти
"Ка-а-азіно-казіно..." (с)

Passengers - Casino (Discoring 1981)
https://www.youtube.com/watch?v=ZkC9h8ztm9U

показати весь коментар
14.07.2024 16:15 Відповісти
Коли вмикається світло таргани розбігаються, а миші ховаються під віник
показати весь коментар
14.07.2024 15:52 Відповісти
А як бути з угодою між Зеленським і Санду про постачання електроенергії в Молдову з України до 2025 року. Що цю угоду вже анулювали?. А чого що доби в Румунію йде генерація з України? Це що імпорт по українськи?
показати весь коментар
15.07.2024 04:02 Відповісти
Система державного управління створена в 2019, чи все ж таки трохи раніше, років з 30 тому? у Системи є творці і всі вони відомі аж до останнього. і не можете ви тут не знати, що всі розподільчі системи, які і торгують електроенергією на всі боки, не належать державі. список тих презів що призвели до цього привести?👀😂

показати весь коментар
14.07.2024 16:04 Відповісти
Да,да, - войны не будет будет шашлык,скумбрия везде по 12,я ваш вырок,все коррупционеры поехали за кордон...ну вот верим всему без колебаний.
показати весь коментар
14.07.2024 16:48 Відповісти
 
 