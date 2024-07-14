Експорту електроенергії немає і найближчим часом не планується, - Міненерго
Україна на цей час взагалі не експортує електроенергію за кордон і найближчим часом поновлювати експорт не планує.
Про це у ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник, відповідаючи на питання щодо міфів про те, що нібито Україна продає струм за кордон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Перш за все, хочеться спростувати. Експорту (електрики. - Ред.) немає, не відбувається і не планується. І кількість таких ворожих ІПСО, вона досить значна, і, звісно, Міненерго виступає з офіційними повідомленнями (на спростування цих вкидів. - Ред.)", - заявив він.
У Міненерго закликали побутових споживачів послуговуватися лише офіційною інформацією, яка розміщується на офіційних сайтах міністерств чи операторів систем розподілу обленерго у їхньому регіоні, бо саме вони є джерелом достовірної інформації.
За його словами, загалом у енергосистемі України залишається досить складна ситуація.
"Найважча ситуація за останню добу у Харкові через продовження обстрілів. Там потрапила під обстріли ремонтна бригада. На сьогодні ті наслідки досить оперативно локалізовані. Також значна спека, яка призводить до збільшеного споживання, також негативно впливає на роботу електрообладнання. У західних областях через значну спекотну погоду був спалах на електрообладнанні, через що тимчасово вимикалась ЛЕП. Вона на сьогодні повністю заживлена, роботу відновлено", - зазначив заступник міністра.
Колісник поінформував, що наразі у міністерстві відмічають збільшене енергоспоживання в Україні. За його словами, щоб його покривати, на сьогодні передбачається імпорт зі Словаччини, Румунії, Молдови, Польщі. Також залучається аварійна допомога - щоб застосувати всі можливі потужності для покриття внутрішнього попиту.
Відповідаючи на питання, чи будуть у ці вихідні полегшення щодо відключень світла, він заявив, що існують певні питання щодо роботи об’єктів критичної інфраструктури, які не відключаються.
"Так само як і підприємства, які контрактують до 80% від власного споживання електроенергії за імпортом. До таких підприємств не застосовуються графіки обмеження потужності. Тому ми закликаємо промисловість застосовувати наданим Кабміном інструмент імпорту електроенергії. Це допомагає як максимально використати потужність на комерційній основі, так і допомагає енергетикам збалансувати енергосистему та раціонально розподілити електроенергію для всіх споживачів", - пояснив заступник міністра.
а, хто намайнить єрмачині біткоїнів?
За брехню карає мастер Йода.
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=14.07.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YSK-SEPS-----K&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2) Central collection and publication of electricity generation, transportation and consumption data and information for the pan-European market.
Це коли компанія, зареєстрована і сплачує податки в одній країні, продає свою продукцію компанії в іншій країні, з якої в країну-експортер надходять кошти.
Він все правильно каже - експорту з України - нема.
Продає Кіпір (Віргінськи острови і т.д) - і гроші туди йдуть.
Де ж він збрехав?
- 80% від власного споживання електроенергії за імпортом.
тобто такий собі рекет - хочеш безперебійного живлення - купуєш 80% "імпортної" енергії по ціні втричі більшій. А для заохочення продаж вводяться "відключення через обстріли".
Красива маланська схема...
Зразу вірю!
Там не збрешуть!
