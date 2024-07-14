У напрямку Києва була ракета, - Повітряні сили (оновлено)
Вдень 14 липня у Києві, на Київщині та у низці регіонів оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Станом на 15.08 актуальна карта тривог була така:
Своєю чергою, Повітряні сили інформували про запуск ракети у напрямку Києва.
"Ракета на Чернігівщині в сторону Києва!", - йдеться у повідомленні.
Оновлення
О 15.12 оголошено відбій загрози для Київської та Чернігівської областей.
Hrysha Hlyba
14.07.2024 15:14
Alex O
14.07.2024 15:21
Hrysha Hlyba
14.07.2024 15:27
