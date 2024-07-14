УКР
У напрямку Києва була ракета, - Повітряні сили (оновлено)

Вдень 14 липня у Києві, на Київщині та у низці регіонів оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 15.08 актуальна карта тривог була така:

повітряна тривога

Своєю чергою, Повітряні сили інформували про запуск ракети у напрямку Києва.

"Ракета на Чернігівщині в сторону Києва!", - йдеться у повідомленні.

Оновлення 

О 15.12 оголошено відбій загрози для Київської та Чернігівської областей.

Автор: 

+9
я хочу знати!, чому ***** ракет в'їбали у київ!
лук'янівка, п'ять штук.
охматдит. лівобережна!
чому, *****?
де? ото всрате ппо? хто, надав наказ не збивати? чому, ****, головний ппо, ще на посаді?
14.07.2024 15:14 Відповісти
+8
Був наказ не збивати ? Прямо таки наказ ? Є факти ?
14.07.2024 15:21 Відповісти
+7
свєта, та думав?
****** тролі, ви хоч якось корегуйте свої пісюлькі...
14.07.2024 15:27 Відповісти
Вже збили.
14.07.2024 15:12 Відповісти
Шось писали про Конотоп... Може там збили...
14.07.2024 15:19 Відповісти
я хочу знати!, чому ***** ракет в'їбали у київ!
лук'янівка, п'ять штук.
охматдит. лівобережна!
чому, *****?
де? ото всрате ппо? хто, надав наказ не збивати? чому, ****, головний ппо, ще на посаді?
14.07.2024 15:14 Відповісти
Я завжди думав,що це ти. Хіба ні?
14.07.2024 15:20 Відповісти
свєта, та думав?
****** тролі, ви хоч якось корегуйте свої пісюлькі...
14.07.2024 15:27 Відповісти
Дебіл,на паркані теж багато,що пишуть - не заглядав туди?
показати весь коментар
идите на кухню и мойте ложки
показати весь коментар
Був наказ не збивати ? Прямо таки наказ ? Є факти ?
показати весь коментар
ти знаєш, де лук'янівка?
ти знаєш, де охматдит?
де, лівобережна?
ти, хоч знаєш як, як само читається "охматдит"?
14.07.2024 15:25 Відповісти
Знаю краще за тебе. Але ще раз-звідки ти узяв, що був наказ саме не збивати ?
показати весь коментар
давай, жлобяра, мірятися піськами!
де ти, гівно, знаєш краще за мене?
лікар? лікувався?
показати весь коментар
Тобто, Hrysha Hnyda, замість відповіді починаєш істерити, як завжди ?
показати весь коментар
я, тобі задав просте питання!
так, я пишаюся, тим, що я киянин!
киянин, в багато поколінь.
а ,от вас, що галицьких рагулів, що донецьке бидло, що грьобаний адескій пафос, на *** вертів!
приїхав в київ, буть чемним!
14.07.2024 15:58 Відповісти
Звідки ти знаєш де я народився та усе життя прожив ? Ти у мій паспорт заглядав ?
"приїхав в київ, буть чемним!" "а ,от вас на *** вертів!"-че ти таке чемне ? Схоже, що бидло якраз ти, що понаїхало.
Тим не менш-відповідь по темі буде, чи будеш далі вивертатися як вуж ?
показати весь коментар
що, гімно, ти знаєш, про завод артьома?
що, гімно, ти знаєш про охматдит?
як, до речі, як це, читається? гуглі, гімно!
і так, київ красиве древнє місто. радий усім.
київ, багато чого пережив, та вистояв. навіть батия.
тому отаку нікчему, як ти, зжере та висре, не помітивши.
ти, в метро, вже не сциш, заходити? а знаєш, що на арсенальній вихід вкінці, а не посередині:?
14.07.2024 16:29 Відповісти
Hnyda, то я відповідь почую, чи буду замість неї далі слухати від тебе за моє рідне місто, у якому я народився ?
показати весь коментар
Доречі, моє місто називається Київ, а не київ, як ти його обізвало, гімнолайно собаче.
показати весь коментар
І ще, знавець Києва та конспірології-на лівобережці було непряме влучання ракети, а збитої.
показати весь коментар
збивати ракети, над мільйонним містом, то дуже **********!
показати весь коментар
Ікспєрд, а ти відео від кацапів бачив, як ті ракети у той день летіли ? У них над головами. На наднизькій висоті. Ти думаєш, що їх отак легко збити із зрк ? Може покажеш клас та позбиваєш ?
показати весь коментар
жах в тому, що буде, коли вони це повторять... Адже пройшло гуд для них.
Чи є у нас рішення?
показати весь коментар
Я не володію даними ГШ та Повітряних сил. Те що орки пристосовуються та застосовують інші рішення-це очевидно. Навіть теплові ловушки на х-101 не передбачалися при проектуванні, але тепер вони працюють. Сподіваюся, що наші військові та інженери зроблять висновки та розроблять рішення, та захід у цьому допоможе. Але корінь зла-це стратегічні аеродроми. Наші спецслужби мають докладати максимум зусиль, щоб кацапські корита не злітали взагалі.
показати весь коментар
Наші спецслужби безсилі проти їх страг. аеропортів. І ви це знаєте
показати весь коментар
У мене батьки живуть недалеко від КПІ на високому поверсі, то бачили, що принаймні деякі ракети збили. З якого саме боку був феєрверк - не писатиму, не треба здавати координати...
показати весь коментар
лук'янівська площа.
я, бачив все!
показати весь коментар
Я чудово знаю той район, я виріс на КПІ. Не думаю, що прям пропустили ракети, бо щось таки збивали... І на Лук'яшку, на жаль, летить постійно...
показати весь коментар
Заспокойся, експерти пояснили, що кацапи прмудрились вдосконалити ті кляті Х-101, що вони тепер літають довго і низько. Тобто, петріоти їх тупо не бачать. Є фіксація прольоту цієї ракети на висоті 17-го поверху. Потім ця зараза перед ударом виходить на "гірку", і під кутом 60° падає на ціль. Ось така фізика, а для нас ось така проблема. Велика проблема. Думаєш, чому машка-алкашка почала про підриви дамб 3,14здіти? Вони випробували свої аналоговнєтниє вдосконалення, у них вийшло, то чому б і не спробувати?
показати весь коментар
зе!виборець підвалив. чи, за гроші?
що ще?
які нові методичкі від єрмачини? чи подоляка?
ракети бачили всі, навіть попередили про час виходу на точку запуску.
10 жовтня 2022, коли, взагалі, не було ніякого ппо, окрім сов'єтського, не було такої сраки!
травень 2023, коли київ кошмарили 25 діб, цілодобово, не було такої сраки.
так що.....
показати весь коментар
Таки купа пришелепкуватих потенційних виборців хором вимагали цього в коментарях, і на цьому ресурсі також. Якось так.
показати весь коментар
Зараз Генштаб спеціально для тебе відзвітує - де і як ми про-бали ті ракети... Ну і ворог теж щоб знав де в нас дірки...
показати весь коментар
бо він голований і ніхто не може....
показати весь коментар
А Борщага?
показати весь коментар
борщага троя та стара дарниця, то святе!!!
показати весь коментар
Так там і прилетіло( Але ж нема на чім хайпонути - тихо і буденно..
показати весь коментар
з якою метою ! ?
звернення громадян - це важливий інструмент взаємодії між Службою та суспільством. Ми відкриті для конструктивного діалогу. Наші фахівці допоможуть вам знайти відповіді на запитання, якщо вони перебувають у компетенції СБУ.

показати весь коментар
В ппо не хватает таких специалистов как ты, марш в тцк!
показати весь коментар
тупе грьобане кацапське троляче бидло, у мене інша спеціальність!
показати весь коментар
трамп вухом її спіймав?
показати весь коментар
рикошетом....
показати весь коментар
...від його голови - "тілім-бом-бом, клянусь своим железным лбом"
показати весь коментар
ХЙЛО УЖЕ НЕ МОЖЕТ )))
показати весь коментар
даже не в курсе что тревога была))))а тут уже и на лукяновке ******** сбитие видели)))))уже было б слышно)
показати весь коментар
больше волнует что по графику светла не буде с 9 вечера как раз когда финал евро
показати весь коментар
по інтернету дивіться
показати весь коментар
Ізраільці- зробили *** на піску чудо-країну, сильна армія, лазерна зброя, ядерна зброя. Араби понаривалли нор де кучі примітивних ракет навіть з водостічних труб. ДЕ НАШІ *** РАКЕТИ? МИ КОСМІЧНІ РОБИЛИ А ТЕПЕР З ВОДОСТІЧНИХ ТРУБ НЕМАЄ.
показати весь коментар
Труби є, голів немає. Залишились тілки голіки. І алкоголіки. Скоро доведеться від охрінівших бомжів відбиватись. А закону про короткоствол так і немає. Доведеться троіейними калашами. І - вуа-ля: прєдчуствіє гражданской войни. А, перпективка?
показати весь коментар
