У напрямку Києва була ракета, - Повітряні сили (оновлено)

Вдень 14 липня у Києві, на Київщині та у низці регіонів оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 15.08 актуальна карта тривог була така:

Своєю чергою, Повітряні сили інформували про запуск ракети у напрямку Києва.

"Ракета на Чернігівщині в сторону Києва!", - йдеться у повідомленні.

Оновлення

О 15.12 оголошено відбій загрози для Київської та Чернігівської областей.