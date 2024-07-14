Унаслідок атаки безпілотника постраждав чоловік у Нововоронцовці, ще одного поранено під час обстрілу Білозерки (оновлено)
Російські військові атакували з безпілотника цивільного у Нововоронцовці та поранили чоловіка у Білозерці Херсонської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській ОВА.
Зазначається, що внаслідок атаки поранень зазнав 41-річний чоловік. Його у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.
У чоловіка діагностували вибухову травму, уламкове поранення передпліччя та контузію. Нині йому надають необхідну допомогу.
Пізніше в ОВА повідомили про обстріл Білозерки.
Зазначається, що до лікарні доставили місцевого мешканця, який потрапив під ворожий удар.
"Окупанти обстріли населений пункт близько години тому. Внаслідок чого мінно-вибухову травму отримав чоловік, 55 років. Нині медики його дообстежують", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль