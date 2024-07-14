Унаслідок атаки безпілотника постраждав чоловік у Нововоронцовці, ще одного поранено під час обстрілу Білозерки (оновлено)

Російські військові атакували з безпілотника цивільного у Нововоронцовці та поранили чоловіка у Білозерці Херсонської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській ОВА.



Зазначається, що внаслідок атаки поранень зазнав 41-річний чоловік. Його у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.



У чоловіка діагностували вибухову травму, уламкове поранення передпліччя та контузію. Нині йому надають необхідну допомогу.

Пізніше в ОВА повідомили про обстріл Білозерки.

Зазначається, що до лікарні доставили місцевого мешканця, який потрапив під ворожий удар.

"Окупанти обстріли населений пункт близько години тому. Внаслідок чого мінно-вибухову травму отримав чоловік, 55 років. Нині медики його дообстежують", - йдеться в повідомленні.