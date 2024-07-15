З початку доби відбулося 110 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку, ворог активний на Харківському, Курахівському і Торецькому напрямках, - Генштаб ЗСУ

Станом на 22:00 відбулося 110 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Харківському, Курахівському і Торецькому напрямках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Протягом доби противник завдав по території України 63 авіаційні удари (задіяв, зокрема, 102 КАБи), використав для ураження 373 дрони-камікадзе. Здійснив 3101 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку агресор 16 разів атакував неподалік Глибокого та Вовчанська. Три бойових зіткнення біля Вовчанська тривають. За попередніми підрахунками, на даний час, ворог втратив за сьогодні 88 осіб вбитими та пораненими, також наші воїни зуміли знищити три артилерійські системи, 22 БпЛА, дві одиниці спеціальної техніки і пошкодити бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи, три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку загарбники протягом дня чотири рази намагалися просунутися до наших позицій неподалік Стельмахівки та Петропавлівки. Дві атаки успішно відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів в районах Невського та Тернів. Ще точаться три боєзіткнення, всі інші - наші воїни зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.

На Сіверському напрямку противник шість разів впродовж дня намагався прорвати нашу оборону в районах Білогорівки, Роздолівки, Верхньокам’янського та Спірного. Один бій ще триває.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 560 290 осіб (+1200 за добу), 8214 танків, 15 324 артсистеми, 15 826 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Краматорському напрямку зафіксовано шість бойових зіткнень. П’ять атак окупантів в районах Григорівки та Часового Яру успіху не мали. Триває бій біля Часового Яру.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали 12 атак противника поблизу Північного та Нью-Йорка. Сім атак зазнали невдачі, решта - ще тривають.

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Усього, від початку доби, окупанти 31 раз намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Яснобродівка. Наразі, 23 атаки ворога відбито, вісім боєзіткнень тривають.

Агресор зазнає значних втрат. За попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на напрямку 344 окупанта, 127 з них - безповоротно. Знищено чотири бойових броньованих машини, чотири артилерійські системи, танк та три автомобіля. Ще вісім гармат, шість бойових броньованих машин та один танк окупантів значно пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Красногорівки та Парасковіївки. Дві атаки біля Парасковіївки досі тривають.

На Времівському напрямку наші війська відбивали сім атак противника поблизу Водяного, Костянтинівки та Макарівки, два боєзіткнення продовжуються.

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Бойові дії на півдні

Тричі окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку, в районі Малої Токмачки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три штурми ворожої піхоти було відбито українськими воїнами.