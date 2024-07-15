С начала суток произошло 110 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении, враг активен на Харьковском, Кураховском и Торецком направлениях, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 22:00 произошло 110 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Харьковском, Кураховском и Торецком направлениях.

В течение суток противник нанес по территории Украины 63 авиационных удара (задействовал, в частности, 102 КАБа), использовал для поражения 373 дроны-камикадзе. Осуществил 3101 обстрел по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении агрессор 16 раз атаковал неподалеку Глубокого и Волчанска. Три боевых столкновения у Волчанска продолжаются. По предварительным подсчетам, в настоящее время, враг потерял за сегодня 88 человек убитыми и ранеными, также наши воины сумели уничтожить три артиллерийские системы, 22 БпЛА, две единицы специальной техники и повредить боевую бронированную машину, четыре артиллерийские системы, три единицы автомобильной и единицу специальной техники.

На Купянском направлении захватчики в течение дня четыре раза пытались продвинуться к нашим позициям неподалеку Стельмаховки и Петропавловки. Две атаки успешно отражены Силами обороны. Бои продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении враг атаковал пять раз в районах Невского и Тернов. Еще идут три боестолкновения, все остальные - наши воины остановили. Потери российских оккупантов уточняются.

На Северском направлении противник шесть раз в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Раздоловки, Верхнекаменского и Спорного. Один бой еще продолжается.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений. Пять атак оккупантов в районах Григорьевки и Часова Яра успеха не имели. Продолжается бой возле Часова Яра.

На Торецком направлении наши войска отражали 12 атак противника вблизи Пивничного и Нью-Йорка. Семь атак потерпели неудачу, остальные - еще продолжаются.

Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении. Всего, с начала суток, оккупанты 31 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Яснобродовка. Сейчас 23 атаки врага отбиты, восемь боестолкновений продолжаются.

Агрессор несет значительные потери. По предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на направлении 344 оккупанта, 127 из них - безвозвратно. Уничтожено четыре боевых бронированных машины, четыре артиллерийские системы, танк и три автомобиля. Еще восемь орудий, шесть боевых бронированных машин и один танк оккупантов значительно повреждены.

На Кураховском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Красногоровки и Парасковиевки. Две атаки возле Парасковиевки до сих пор продолжаются.

На Времевском направлении наши войска отражали семь атак противника вблизи Водяного, Константиновки и Макаровки, два боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на юге

Трижды оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении, в районе Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурма вражеской пехоты были отбиты украинскими воинами.