Ситуацию и обстоятельства потерь в 59 ОМБр проверит рабочая группа во главе с начальником Военной службы правопорядка, - Генштаб

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский принял решение о выезде в зону ответственности 59 отдельной мотопехотной бригады рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"С целью проверки ситуации в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава, Главнокомандующим ВС Украины принято решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее парамедик Екатерина Полищук (Пташка) призвала Владимира Зеленского провести проверку действий командира 59-й отдельной мотопехотной бригады.

"Уважаемый Владимир Александрович Зеленский! Больше года я находилась в зоне ведения боевых действий бок о бок с 59 ОМПБр им. Якова Гандзюка. За время нашего сотрудничества командовали бригадой знаменитый Сухаревский Вадим Олегович и профессионал военного дела Стеценко Максим. "гениальными" должностными решениями и родственными связями высшего военного руководства с Шевчуком Богданом Владимировичем, последний был назначен на должность кбр 59 ОМПБр с апреля 2024 года.

Поскольку тысячи военнослужащих до сих пор остаются выполнять боевые задачи в зоне ведения боевых действий под руководством Шевчука, прошу Вас, господин Верховный Главнокомандующий, обратить внимание и провести служебную проверку по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, действия, что привели к гибели большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей, эгоизм, слепой карьеризм, устранение всех "несогласных" командиров, угнетение боевого духа и унижение личного состава полным безразличием к основной цели военнослужащих и его, как командир войне с врагом", - написала она.

"Из-за бесчеловечного и непрофессионального отношения Шевчука я вынуждена прекратить сотрудничество с этой знаменитой бригадой, но не все имеют такую ​​возможность - опираться на преступные приказы, направленные исключительно на получение дополнительных звездочек этим человеком.

Прошу принять меры и отстранить от принятия важных военных решений людей, которые не заинтересованы в сохранении личного состава, выполнении задач и победе. Военная честь и честь офицера – не пустые слова. По крайней мере, такими они не должны быть", - добавляет Полищук.

Напомним, ранее известный журналист Юрий Бутусов предупредил, что Красногоровка (Донецкая обл.) может упасть из-за некомпетентности комбрига Богдана Шевчука.

Как сообщалось, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снижает нашу боеспособность и убивает людей.