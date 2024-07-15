РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7559 посетителей онлайн
Новости
17 744 51

Ситуацию и обстоятельства потерь в 59 ОМБр проверит рабочая группа во главе с начальником Военной службы правопорядка, - Генштаб

окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский принял решение о выезде в зону ответственности 59 отдельной мотопехотной бригады рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"С целью проверки ситуации в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава, Главнокомандующим ВС Украины принято решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Смотрите: Сырский посетил четыре бригады, которые держат оборону на Донетчине. ФОТО

Напомним, ранее парамедик Екатерина Полищук (Пташка) призвала Владимира Зеленского провести проверку действий командира 59-й отдельной мотопехотной бригады.

"Уважаемый Владимир Александрович Зеленский! Больше года я находилась в зоне ведения боевых действий бок о бок с 59 ОМПБр им. Якова Гандзюка. За время нашего сотрудничества командовали бригадой знаменитый Сухаревский Вадим Олегович и профессионал военного дела Стеценко Максим. "гениальными" должностными решениями и родственными связями высшего военного руководства с Шевчуком Богданом Владимировичем, последний был назначен на должность кбр 59 ОМПБр с апреля 2024 года.

Поскольку тысячи военнослужащих до сих пор остаются выполнять боевые задачи в зоне ведения боевых действий под руководством Шевчука, прошу Вас, господин Верховный Главнокомандующий, обратить внимание и провести служебную проверку по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, действия, что привели к гибели большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей, эгоизм, слепой карьеризм, устранение всех "несогласных" командиров, угнетение боевого духа и унижение личного состава полным безразличием к основной цели военнослужащих и его, как командир войне с врагом", - написала она.

"Из-за бесчеловечного и непрофессионального отношения Шевчука я вынуждена прекратить сотрудничество с этой знаменитой бригадой, но не все имеют такую ​​возможность - опираться на преступные приказы, направленные исключительно на получение дополнительных звездочек этим человеком.

Прошу принять меры и отстранить от принятия важных военных решений людей, которые не заинтересованы в сохранении личного состава, выполнении задач и победе. Военная честь и честь офицера – не пустые слова. По крайней мере, такими они не должны быть", - добавляет Полищук.

Напомним, ранее известный журналист Юрий Бутусов предупредил, что Красногоровка (Донецкая обл.) может упасть из-за некомпетентности комбрига Богдана Шевчука.

Как сообщалось, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снижает нашу боеспособность и убивает людей.

Автор: 

Генштаб ВС (7006) проверка (824) потери (4566) 59 отдельная мотопехотная бригада (131) Александр Сырский (732)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
А без отакого гніву Українців, у перевіряльників в ГЕНШТАБІ відповідної інформації не було? Чи власних голів не хватало, щоб знати і бачити ОЧЕВИДНЕ, і не тільки у 59бригаді, після призначення на бригаду отого бовдура!!??. Совдепія на посадах, гробить Україну!!
Такі ж йолопи, як і Зеленський, з купою совдепівських хєєсралів з департаментів в ОПУ!! Кадрові сидільці з ДУС, можуть підтвердити!! Тупоголові на посадах в ОПУ, КМУ, держсекретарі в Секретаріаті КМУ,… та ЦОВВ, -тільки знищують Україну!!
показать весь комментарий
15.07.2024 10:04 Ответить
+28
Таке завдання виконує банда мерзотників з Банкової: 1. Не організувати і не забезпечити ППО і ПРО країни, дати добити економіку, енергетику, оборонку, інфраструктуру;
2. Погубити і обезголовити Цвіт нашої Нації - нашу Армію на фронтах новоспеченими "полководцями";
3. Кинути знекрівлену Україну під ноги кацапам - як домовлялися;
Все йде по плану.
"А братія мовчить собі, витріщивши очі. Нехай -каже, - може так і треба..." (Т.Г.Шевченко)
показать весь комментарий
15.07.2024 10:15 Ответить
+15
Больше всего бросается в глаза отрицательный отбор генералов. Какую бы глупость человек не сделал, если он входит в генеральскую касту, он неприкасаемый . В самом худшем случае снимут с должности. Но ведь ЕСТЬ СПОСОБНЫЕ ПОЛКОВНИКИ И ГЕНЕРАЛЫ, но нет механизма, который бы двигал их вверх, И АВТОМАТИЧЕСКИ УБИРАЛ советских бездарей, которым наплевать на солдат и которые посылают людей не смерть. МЫ не можем воевать как рашка, РЕСУРСОВ ЛЮДЕЙ НЕ ХВАТИТ.
показать весь комментарий
15.07.2024 10:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Реакція на Безуглу - швидко іі почули - а без неі - якшо якась хрєнь - не можна розібратись?
показать весь комментарий
15.07.2024 09:58 Ответить
Риба гниє з голови.
показать весь комментарий
15.07.2024 10:04 Ответить
Одне питання: а хто ж, все-таки, голова?
показать весь комментарий
15.07.2024 10:31 Ответить
Вже подібним бодурам пояснював не генерал несе відповідальність за солдата, а безпосередній командир. В армії єдиноначалля. І право віддати наказ і відповідальність за відданий наказ несе безпосередній керівник. Різниця тільки в кваліфікації його злочину. Виконання завідомо злочинного наказу, чи недбалість, що призвела до тяжких наслідків. Ланцюжок від генерала до солдата дуже довгий і формально генерала можна притягнути до відповідальності тільки, якщо весь цей ланцюжок визнати ОЗУ і довести це у суді. Це неможливо зробити. Ну не брав генерал/комбат управління боєм на себе і довести його відповідальність за наслідки неможливо. Бо є безпосередні командири, які виконали наказ і це не пов'язане з совком, як би Вам цього не хотілось. Це просто об'єктивна реальність загального стану суспільства, яка відображається в армії, як у дзеркалі. Простіше не сперечатися з вище стоячим командиром і розповідати, що ось такий наказ отримали і виконуйте його хлопці, як можете. Бо як ви не виконаєте мене обструкція чекає серед "офіцерської" спільноти - це було десь на цензорі раніше. І зняти з посади генерал дійсно може, але тоді йому треба шукати заміну, або командувати боєм самостійно, а це відповідальність від якої він біжить, як чорт від ладана
показать весь комментарий
15.07.2024 10:38 Ответить
Ага! А ти - "потенційний насильник і гвалтівник"! Чому? Бо у тебе є статевий член і він "стоїть" Так і генерали - "м"ясники" бо на смерть людей посилають! От тільки скажи мені - а в якій армії є "генерали" (крім медиків) - які цим не займаються? "Всі вони такі" "всім це відомо" - мова недоумків яким НІЧОГО НЕ ВІДОМО і які "НІХЄРА НІЧОГО НЕ ЗНАЮТЬ!!!
показать весь комментарий
15.07.2024 10:52 Ответить
Зараз на гілці виключно російські тролі..
показать весь комментарий
15.07.2024 11:26 Ответить
Ми з тобою - теж?
показать весь комментарий
15.07.2024 11:36 Ответить
в Ізраілі цінують своїх людей, солдат кожного
показать весь комментарий
15.07.2024 12:06 Ответить
А до чого тут Ізраїль? І (крім того) - в Ізраїлі генерали на смерть людей не посилають?
показать весь комментарий
15.07.2024 13:56 Ответить
А без отакого гніву Українців, у перевіряльників в ГЕНШТАБІ відповідної інформації не було? Чи власних голів не хватало, щоб знати і бачити ОЧЕВИДНЕ, і не тільки у 59бригаді, після призначення на бригаду отого бовдура!!??. Совдепія на посадах, гробить Україну!!
Такі ж йолопи, як і Зеленський, з купою совдепівських хєєсралів з департаментів в ОПУ!! Кадрові сидільці з ДУС, можуть підтвердити!! Тупоголові на посадах в ОПУ, КМУ, держсекретарі в Секретаріаті КМУ,… та ЦОВВ, -тільки знищують Україну!!
показать весь комментарий
15.07.2024 10:04 Ответить
Та в генштабі такі самі. І призначають собі подібних. Не здивуюсь якщо результати перевірки покажуть що в бригаді все добре, а то все злиє язикі просто наговарівают і іпсо разводят.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:43 Ответить
Якщо, про ЩОДЕННУ кількість вбитих і поранених в ЗСУ, не відає головнокомандувач ЗСУ і не цікавитсья особисто "сирий" і сам "зепоцріот" - це вказує на них, як на зацікавлених,а то й посібників ворога ,у чим більших втратах захисників України
показать весь комментарий
15.07.2024 10:08 Ответить
Таке завдання виконує банда мерзотників з Банкової: 1. Не організувати і не забезпечити ППО і ПРО країни, дати добити економіку, енергетику, оборонку, інфраструктуру;
2. Погубити і обезголовити Цвіт нашої Нації - нашу Армію на фронтах новоспеченими "полководцями";
3. Кинути знекрівлену Україну під ноги кацапам - як домовлялися;
Все йде по плану.
"А братія мовчить собі, витріщивши очі. Нехай -каже, - може так і треба..." (Т.Г.Шевченко)
показать весь комментарий
15.07.2024 10:15 Ответить
Чергова профанація Зелених Шмарклей та маріонеткового ГШ.
У ВСП нема ані повноважень, ані фахівців для розслідування подібних справ.
І взагалі в країні нема відповідного органу - це може бути виключно Військова прокуратура.
Ні цивільні хлопчики-прокурорчики, ні ряжені "бійці" ДБР.
Лише юристи з фаховою військовою освітою і досвідом можуть оцінювати дії військових. Який би там комбриг 59-ої не був поганий, об'єктивність понад усе.
Коли робиться по іншому - ми бачимо: "справа" Червінського.
показать весь комментарий
15.07.2024 10:15 Ответить
ВСП можуть задіяти не для розслідування, а для пошуку "бунтівників".....
показать весь комментарий
15.07.2024 10:55 Ответить
Слухайте в мене родич працював у військовій прокуратурі та пішов звідти, не міг просто на те все дивитись уже... не було там ніякого професіоналізму тому її і розформували....

корупція та бардак там був набагато вищий за звичайну
показать весь комментарий
15.07.2024 11:40 Ответить
Може, назвеш прізвище "родича"? Я у тій системі знаю багатьох Та й сама система знайома Так от : або ти "фантазуєш" - або тобі ні з чим було порівнювать Говорячи про цивільну та військову прокуратуру, скажу: "Далеко куцому - до зайця!" Бо якщо у військовій прокуратурі й були окремі випадки корупції - але там не було СИСТЕМИ! Коли приходить молодий працівник у райпрокуратуру - а йому й кажуть трохи не "відкритим текстом" : "ото - "кормушка" прокурора.... Ото - зама.... Ото - слідчого.... І так далі А ти шукай собі "кормушку" сам!"
Прокуратуру військову не "розформували" а "переформували" - відібрали слідство та ліквідували "загальний нагляд" Розформували військові суди А тепер "довбуться" - бо професіонали або на пенсії , або звільнилися А "салажня" армії не знає взагалі та її "боїться" - бо понабирали вчорашніх студентів! Говорив я з ними неодноразово "Пацани в коротких штанцях"!
показать весь комментарий
15.07.2024 17:02 Ответить
Не вішай мені лапшу тому що навіть без родича ... я сам особисто колись працював з військовими працюючи в держ структурі і знаю як ці військові прокуратури покривали.... цей п..ц що творився з рокраданням війська при Кучмі і Ющі .... і ніщо потім при Янику там не змінилось судячи з розповідей моїх знайомих що там залишились... тому що я звільнився

А ви судячи з того із систем "професіоналів", тому вас це влаштовує і хочете повернення добрих часів...
показать весь комментарий
15.07.2024 17:20 Ответить
Не крути сракою! З багатьма працівниками військової та цивільної прокуратури я разом вчився Потім працював дуже щільно - бо інтереси пересікалися Спілкувався з ними часто І я тобі скажу чітко - з ВП з 95-го по 2010 звільнялися або по серйозному "зальоту" або по "профнепридатності (тупі були надто) А ти "ЩОСЬ та ДЕСЬ чув - і вже берешся порівнювать А "повернення "тих часів" мені без різниці - я вже давно на пенсії
показать весь комментарий
15.07.2024 17:32 Ответить
Не переживайте квартирку вже не дадуть тому військової нерухомості чи земель які можна обміняти за бесцінь на віртуальні квартири для військових уже немає...
показать весь комментарий
15.07.2024 17:25 Ответить
Ти - ІДІОТ? До чого тут "квартирка"? До чого тут я взагалі? Ти "********" про військову прокуратуру та про свого "нафантазованого родича" в ній А коли я почав задавать конкретні питання та приводить конкретні аргументи - ти "поплив" і перейшов на мою особу Заспокойся! Я маю квартиру вже чотири десятки років Нікого "відмазувать" і щось "прихоплювать" я не збираюся!
А ти - звичайний "пустобрех", який поняття не має про те, про що "язиком чеше"
показать весь комментарий
15.07.2024 17:49 Ответить
І дідовщини вже не має де справу можна "професійно" замнути та щось прихопити ..... Ніколи вам матері не снились тих дітей... в когось міг бути один син а його у війську діди покалічили а ви замнули справу...
показать весь комментарий
15.07.2024 17:30 Ответить
"Валєро"! Не "жени хвилю"! Сирський відправив "робочу групу ВСП" Вона буде проводить "дослідчу перевірку" це якраз в її компетенції та в її повноваженнях Таке собі "дізнання" - говорячи "армійською"мовою радянських часів
показать весь комментарий
15.07.2024 11:42 Ответить
Коли дітки цих гнид будуть в окопах тоді будуть і укріпленя і зваженні рішення і забезпеченння.
показать весь комментарий
15.07.2024 10:32 Ответить
Больше всего бросается в глаза отрицательный отбор генералов. Какую бы глупость человек не сделал, если он входит в генеральскую касту, он неприкасаемый . В самом худшем случае снимут с должности. Но ведь ЕСТЬ СПОСОБНЫЕ ПОЛКОВНИКИ И ГЕНЕРАЛЫ, но нет механизма, который бы двигал их вверх, И АВТОМАТИЧЕСКИ УБИРАЛ советских бездарей, которым наплевать на солдат и которые посылают людей не смерть. МЫ не можем воевать как рашка, РЕСУРСОВ ЛЮДЕЙ НЕ ХВАТИТ.
показать весь комментарий
15.07.2024 10:35 Ответить
Совкова система, підвищувати своїх або тих хто виконує все що кажеш а ресурсу ще підгонять...

От доприкладу зараз не хватає уже навчальних центрів і що вони роблять скорочуюють термін підготовки який ітак менший чим навіть у совку та якість його бажає кращого... причому що найголовніше це і офіцерів стосується... якщо солдат через невіміння покладе себе і максимум ще пару побрітимів в опорнику, то офіцер через незнання покладе набагато більше

Але всьому командуванню на це пох... головне покласти на верх звіт що стільки призвали та підготовили.... А те що нах... так спішити якщо на всіх немає зараз зброї якось всім також... пох...

Мабуть це все просто щоб збільшити кількість яку треба забезпечувати та більше освоїти грошей з бюджету
показать весь комментарий
15.07.2024 11:46 Ответить
я вважаю що лиш комбриги реально ефективні в командуванні частин, біда в тому, що розвіданні по регіону (в т.ч від сша) доступні лиш штабам де сидять мінімум підполковники, чи генерал-майори, в жодній посадці не сидівші
показать весь комментарий
15.07.2024 22:09 Ответить
на рашці їх називають паркетними-генералами
показать весь комментарий
15.07.2024 22:10 Ответить
Щось може у війську змінитися тільки, як що начальник Військової служби правопорядку ЗСУ має змогу та сміливість послати Сирського та виконати свою роботу чесно.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:00 Ответить
Ти сам повинен прочитати про що мова у статті, не доручаючи це штучному інтелекту. Вимкни його нафік
показать весь комментарий
15.07.2024 11:28 Ответить
Це може і є ШІ))
показать весь комментарий
15.07.2024 12:09 Ответить
то, пан поясне, що до мови у статті ? )
показать весь комментарий
15.07.2024 18:27 Ответить
Сто розумних, навіть одному дур..ю не зможуть пояснити
показать весь комментарий
15.07.2024 18:47 Ответить
пнешся у розумні ? 😂
показать весь комментарий
15.07.2024 20:18 Ответить
А потім з ним страшне станеться, як з Тищенком, тобто нічого.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:05 Ответить
а якби "Пташка" не звернулась, то ніфіга б не було, вірно?

всіх влаштовують втрати... головне й надалі волати про "нєкомплєкт" та "ухилянтів"

а скільки ще є інших бригад, де також треба б навести лад?
показать весь комментарий
15.07.2024 16:51 Ответить
ВСП перевірить? Я знаю навіть висновки роботи ВСП..... Уже сьогодні!!!
показать весь комментарий
15.07.2024 20:51 Ответить
Генерали Українці, дійте, дозвіл народу точно є !
показать весь комментарий
16.07.2024 00:23 Ответить
О Боже, армійське керівництво нічим не відрізняються від державного, особливо за Сирського якого притягнув геній кадрового куміства Зеленський, риба гниє з голови. А як щодо усіх інших бригад, де немає пані пташки та медіаперсон і нема кому процвірінькати у ЗМІ?
показать весь комментарий
16.07.2024 01:44 Ответить
 
 