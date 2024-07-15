Ситуацию и обстоятельства потерь в 59 ОМБр проверит рабочая группа во главе с начальником Военной службы правопорядка, - Генштаб
Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский принял решение о выезде в зону ответственности 59 отдельной мотопехотной бригады рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"С целью проверки ситуации в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава, Главнокомандующим ВС Украины принято решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее парамедик Екатерина Полищук (Пташка) призвала Владимира Зеленского провести проверку действий командира 59-й отдельной мотопехотной бригады.
"Уважаемый Владимир Александрович Зеленский! Больше года я находилась в зоне ведения боевых действий бок о бок с 59 ОМПБр им. Якова Гандзюка. За время нашего сотрудничества командовали бригадой знаменитый Сухаревский Вадим Олегович и профессионал военного дела Стеценко Максим. "гениальными" должностными решениями и родственными связями высшего военного руководства с Шевчуком Богданом Владимировичем, последний был назначен на должность кбр 59 ОМПБр с апреля 2024 года.
Поскольку тысячи военнослужащих до сих пор остаются выполнять боевые задачи в зоне ведения боевых действий под руководством Шевчука, прошу Вас, господин Верховный Главнокомандующий, обратить внимание и провести служебную проверку по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, действия, что привели к гибели большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей, эгоизм, слепой карьеризм, устранение всех "несогласных" командиров, угнетение боевого духа и унижение личного состава полным безразличием к основной цели военнослужащих и его, как командир войне с врагом", - написала она.
"Из-за бесчеловечного и непрофессионального отношения Шевчука я вынуждена прекратить сотрудничество с этой знаменитой бригадой, но не все имеют такую возможность - опираться на преступные приказы, направленные исключительно на получение дополнительных звездочек этим человеком.
Прошу принять меры и отстранить от принятия важных военных решений людей, которые не заинтересованы в сохранении личного состава, выполнении задач и победе. Военная честь и честь офицера – не пустые слова. По крайней мере, такими они не должны быть", - добавляет Полищук.
Напомним, ранее известный журналист Юрий Бутусов предупредил, что Красногоровка (Донецкая обл.) может упасть из-за некомпетентности комбрига Богдана Шевчука.
Как сообщалось, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снижает нашу боеспособность и убивает людей.
Такі ж йолопи, як і Зеленський, з купою совдепівських хєєсралів з департаментів в ОПУ!! Кадрові сидільці з ДУС, можуть підтвердити!! Тупоголові на посадах в ОПУ, КМУ, держсекретарі в Секретаріаті КМУ,… та ЦОВВ, -тільки знищують Україну!!
2. Погубити і обезголовити Цвіт нашої Нації - нашу Армію на фронтах новоспеченими "полководцями";
3. Кинути знекрівлену Україну під ноги кацапам - як домовлялися;
Все йде по плану.
"А братія мовчить собі, витріщивши очі. Нехай -каже, - може так і треба..." (Т.Г.Шевченко)
У ВСП нема ані повноважень, ані фахівців для розслідування подібних справ.
І взагалі в країні нема відповідного органу - це може бути виключно Військова прокуратура.
Ні цивільні хлопчики-прокурорчики, ні ряжені "бійці" ДБР.
Лише юристи з фаховою військовою освітою і досвідом можуть оцінювати дії військових. Який би там комбриг 59-ої не був поганий, об'єктивність понад усе.
Коли робиться по іншому - ми бачимо: "справа" Червінського.
корупція та бардак там був набагато вищий за звичайну
Прокуратуру військову не "розформували" а "переформували" - відібрали слідство та ліквідували "загальний нагляд" Розформували військові суди А тепер "довбуться" - бо професіонали або на пенсії , або звільнилися А "салажня" армії не знає взагалі та її "боїться" - бо понабирали вчорашніх студентів! Говорив я з ними неодноразово "Пацани в коротких штанцях"!
А ви судячи з того із систем "професіоналів", тому вас це влаштовує і хочете повернення добрих часів...
А ти - звичайний "пустобрех", який поняття не має про те, про що "язиком чеше"
От доприкладу зараз не хватає уже навчальних центрів і що вони роблять скорочуюють термін підготовки який ітак менший чим навіть у совку та якість його бажає кращого... причому що найголовніше це і офіцерів стосується... якщо солдат через невіміння покладе себе і максимум ще пару побрітимів в опорнику, то офіцер через незнання покладе набагато більше
Але всьому командуванню на це пох... головне покласти на верх звіт що стільки призвали та підготовили.... А те що нах... так спішити якщо на всіх немає зараз зброї якось всім також... пох...
Мабуть це все просто щоб збільшити кількість яку треба забезпечувати та більше освоїти грошей з бюджету
всіх влаштовують втрати... головне й надалі волати про "нєкомплєкт" та "ухилянтів"
а скільки ще є інших бригад, де також треба б навести лад?