Сырский посетил четыре бригады, которые держат оборону на Донетчине. ФОТО
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил боевые бригады, которые держат оборону на Донетчине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома в фейсбуке.
"Работал в Донецкой области. Посетил боевые бригады, которые держат оборону на одном из самых горячих направлений фронта. Наши мужественные защитники здесь отражают ежедневно десятки атак российских захватчиков", - сообщил Сырский.
Сырский посетил 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду, 110-ю отдельную механизированную бригаду, 59-ю отдельную мотопехотную бригаду и вручил награды личному составу 47-й отдельной механизированной бригады.
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Сирський що - голова громадської комісії по перевірці вбиралень і блоків харчування?
Це звучить так ніби директор заводу відвідав завод, яким керує...
Сирський же був командувач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» (2022-2024). Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки[3])
Маріуполь - відповідальність ОК "Південь, командуючий - Ковальчук.
Навіщо тут дурниці усякі писати.