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Новости Фото Война
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Сырский посетил четыре бригады, которые держат оборону на Донетчине. ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил боевые бригады, которые держат оборону на Донетчине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома в фейсбуке.

сирський відвідав донеччину

"Работал в Донецкой области. Посетил боевые бригады, которые держат оборону на одном из самых горячих направлений фронта. Наши мужественные защитники здесь отражают ежедневно десятки атак российских захватчиков", - сообщил Сырский.

Сирський відвідав бригади на Донбасі
Сирський відвідав бригади на Донбасі

Сырский посетил 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду, 110-ю отдельную механизированную бригаду, 59-ю отдельную мотопехотную бригаду и вручил награды личному составу 47-й отдельной механизированной бригады.

Сирський вручив нагороди

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Сирський вручив нагороди

Автор: 

59 отдельная мотопехотная бригада (127) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (158) Александр Сырский (614) 110 отдельная механизированная бригада (110) 47 отдельная механизированная бригада (269)


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Топ комментарии
+6
знову перед приїздом білили і красили
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26.06.2024 20:47
+6
Що означає, блін, "відвідав"?
Сирський що - голова громадської комісії по перевірці вбиралень і блоків харчування?
Це звучить так ніби директор заводу відвідав завод, яким керує...
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26.06.2024 20:50
+5
під керівництвом мудрого зрадника зеленського он же гавнокомандующий, он же буратіно коломойского, який блокував підготовку до війни, заборонив готувати тероборону, розмінував Чонгар, розформував бригади на кордонах, в СБУ приграничних районів назначив керівниками зрадників, зеленоухим навішав на вуха чергову локшину про шашлики. Тому вопреки його зраді Залужний, УДА і народ організували захист держави, а опухша від шашликів перепугана харя цього урода зявилась на відлосиках через кілька днів після початку війни.
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26.06.2024 22:22
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знову перед приїздом білили і красили
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26.06.2024 20:47 Ответить
Впевнений навіть десь шикувалися, дивно що не прилетіло. А ще фото які робляться, це просто капець. Осінтери раші в захваті, ще б геолокацію вказали
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28.06.2024 07:08 Ответить
Що означає, блін, "відвідав"?
Сирський що - голова громадської комісії по перевірці вбиралень і блоків харчування?
Це звучить так ніби директор заводу відвідав завод, яким керує...
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26.06.2024 20:50 Ответить
"не дуже добра новина" для України.
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26.06.2024 20:54 Ответить
Вірю Залужному.
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26.06.2024 21:08 Ответить
Не вірю. Дві бригади ЗСУ та НГ знищені у Маріуполі під "мудрим" керівництвом Залужного та Верховного головнокомандувача.
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26.06.2024 21:26 Ответить
під керівництвом мудрого зрадника зеленського он же гавнокомандующий, он же буратіно коломойского, який блокував підготовку до війни, заборонив готувати тероборону, розмінував Чонгар, розформував бригади на кордонах, в СБУ приграничних районів назначив керівниками зрадників, зеленоухим навішав на вуха чергову локшину про шашлики. Тому вопреки його зраді Залужний, УДА і народ організували захист держави, а опухша від шашликів перепугана харя цього урода зявилась на відлосиках через кілька днів після початку війни.
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26.06.2024 22:22 Ответить
Буратіно особисто "розмінував Чонгар"?
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28.06.2024 10:53 Ответить
Залужний не керував обороною маріуполя, це парафія оперативного і бригадний рівнів а тоді був як раз Сирський. Залужний робив все правильно га своєму рівні, а Сирський що тоді що зараз займається одним і тим же, тільки зараз у нього можливостей більше.
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28.06.2024 07:05 Ответить
Тобто цар гарний - бояре погані. Залужний був не нач. ГШ, а головнокомандуючий, і рішення були за ним.
Сирський же був командувач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» (2022-2024). Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки[3])
Маріуполь - відповідальність ОК "Південь, командуючий - Ковальчук.
Навіщо тут дурниці усякі писати.
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28.06.2024 11:09 Ответить
Порівняйте веселі очі заСирського і визнажені погляди хлопців
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26.06.2024 21:52 Ответить
ЗЕрмак теж відвідував Бахмут, Авдієвку і що? Жополізу і так це прописано
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26.06.2024 22:06 Ответить
Позоріще на весь світ. Придуррок буратіно коломойского з перепою зїздив у Перекопск і був такий щасливий що пригрозив всім посадовцям що вони не їздять як він на фронт, недоумок. Ну і Стрьский його перещоголяв аж чотири візіта за день і всюди фотки як у янелоха. Це більш нагадуе стёб Сирського над недоумком.
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26.06.2024 22:06 Ответить
Мммдааа
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26.06.2024 23:00 Ответить
Активізувався, пішов в люди - спільні фотки, об'їзди фронту. Все як учили в Кремльовке - ідті в маси. Була інфа, яка не вигідна для ОПи - її позбавили можливості ховати та перерозподіляти зброю на свій розсуд. Да і братушку Содоля якось прогнали ( слівце від Ю, Бутусова) враз.
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26.06.2024 23:20 Ответить
"Відвідав бойові бригади" а що під час війни є "небойові бригади"?
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27.06.2024 10:35 Ответить
Ну була логістика, забезпечення, але тепер можна видихнути, завдяки ряду "обдуманих" і "геніальних" рішенням головкома скоро будуть тільки бойові і резервні. Як то кажуть піхота перемагає в битві, логістика виграє війну. Але в нас інша стратегія.
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28.06.2024 07:02 Ответить
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28.06.2024 03:15 Ответить
 
 