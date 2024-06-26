Сирський відвідав чотири бригади, які тримають оборону на Донеччині. ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав бойові бригади, які тримають оборону на Донеччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома у фейсбуці.

"Працював на Донеччині. Відвідав бойові бригади, які тримають оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту. Наші мужні захисники тут відбивають щодня десятки атак російських загарбників", - повідомив Сирський.





Сирський відвідав 25-ту окрему повітрянодесантну бригаду, 110-ту окрему механізовану бригаду, 59-ту окрему мотопіхотну бригаду та вручив нагороди особовому складу 47-ї окремої механізованої бригади.

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