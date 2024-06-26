Сирський відвідав чотири бригади, які тримають оборону на Донеччині. ФОТО
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав бойові бригади, які тримають оборону на Донеччині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома у фейсбуці.
"Працював на Донеччині. Відвідав бойові бригади, які тримають оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту. Наші мужні захисники тут відбивають щодня десятки атак російських загарбників", - повідомив Сирський.
Сирський відвідав 25-ту окрему повітрянодесантну бригаду, 110-ту окрему механізовану бригаду, 59-ту окрему мотопіхотну бригаду та вручив нагороди особовому складу 47-ї окремої механізованої бригади.
Топ коментарі
+6 Саша Иванов #573187
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+6 Пересічний українець #452786
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+5 В «Вільний» В
показати весь коментар26.06.2024 22:22 Посилання
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Сирський що - голова громадської комісії по перевірці вбиралень і блоків харчування?
Це звучить так ніби директор заводу відвідав завод, яким керує...
Сирський же був командувач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» (2022-2024). Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки[3])
Маріуполь - відповідальність ОК "Південь, командуючий - Ковальчук.
Навіщо тут дурниці усякі писати.