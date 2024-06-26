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Новини Фото Війна
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Сирський відвідав чотири бригади, які тримають оборону на Донеччині. ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав бойові бригади, які тримають оборону на Донеччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома у фейсбуці.

сирський відвідав донеччину

"Працював на Донеччині. Відвідав бойові бригади, які тримають оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту. Наші мужні захисники тут відбивають щодня десятки атак російських загарбників", - повідомив Сирський.

Сирський відвідав бригади на Донбасі
Сирський відвідав бригади на Донбасі

Сирський відвідав 25-ту окрему повітрянодесантну бригаду, 110-ту окрему механізовану бригаду, 59-ту окрему мотопіхотну бригаду та вручив нагороди особовому складу 47-ї окремої механізованої бригади.

Сирський вручив нагороди

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Сирський вручив нагороди

Автор: 

59 окрема мотопіхотна бригада (130) 25 окрема повітряно-десантна бригада (158) Сирський Олександр (636) 110 окрема механізована бригада (112) 47 окрема механізована бригада (272)


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Топ коментарі
+6
знову перед приїздом білили і красили
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26.06.2024 20:47
+6
Що означає, блін, "відвідав"?
Сирський що - голова громадської комісії по перевірці вбиралень і блоків харчування?
Це звучить так ніби директор заводу відвідав завод, яким керує...
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26.06.2024 20:50
+5
під керівництвом мудрого зрадника зеленського он же гавнокомандующий, он же буратіно коломойского, який блокував підготовку до війни, заборонив готувати тероборону, розмінував Чонгар, розформував бригади на кордонах, в СБУ приграничних районів назначив керівниками зрадників, зеленоухим навішав на вуха чергову локшину про шашлики. Тому вопреки його зраді Залужний, УДА і народ організували захист держави, а опухша від шашликів перепугана харя цього урода зявилась на відлосиках через кілька днів після початку війни.
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26.06.2024 22:22
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знову перед приїздом білили і красили
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26.06.2024 20:47 Відповісти
Впевнений навіть десь шикувалися, дивно що не прилетіло. А ще фото які робляться, це просто капець. Осінтери раші в захваті, ще б геолокацію вказали
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28.06.2024 07:08 Відповісти
Що означає, блін, "відвідав"?
Сирський що - голова громадської комісії по перевірці вбиралень і блоків харчування?
Це звучить так ніби директор заводу відвідав завод, яким керує...
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26.06.2024 20:50 Відповісти
"не дуже добра новина" для України.
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26.06.2024 20:54 Відповісти
Вірю Залужному.
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26.06.2024 21:08 Відповісти
Не вірю. Дві бригади ЗСУ та НГ знищені у Маріуполі під "мудрим" керівництвом Залужного та Верховного головнокомандувача.
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26.06.2024 21:26 Відповісти
під керівництвом мудрого зрадника зеленського он же гавнокомандующий, он же буратіно коломойского, який блокував підготовку до війни, заборонив готувати тероборону, розмінував Чонгар, розформував бригади на кордонах, в СБУ приграничних районів назначив керівниками зрадників, зеленоухим навішав на вуха чергову локшину про шашлики. Тому вопреки його зраді Залужний, УДА і народ організували захист держави, а опухша від шашликів перепугана харя цього урода зявилась на відлосиках через кілька днів після початку війни.
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26.06.2024 22:22 Відповісти
Буратіно особисто "розмінував Чонгар"?
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28.06.2024 10:53 Відповісти
Залужний не керував обороною маріуполя, це парафія оперативного і бригадний рівнів а тоді був як раз Сирський. Залужний робив все правильно га своєму рівні, а Сирський що тоді що зараз займається одним і тим же, тільки зараз у нього можливостей більше.
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28.06.2024 07:05 Відповісти
Тобто цар гарний - бояре погані. Залужний був не нач. ГШ, а головнокомандуючий, і рішення були за ним.
Сирський же був командувач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» (2022-2024). Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки[3])
Маріуполь - відповідальність ОК "Південь, командуючий - Ковальчук.
Навіщо тут дурниці усякі писати.
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28.06.2024 11:09 Відповісти
Порівняйте веселі очі заСирського і визнажені погляди хлопців
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26.06.2024 21:52 Відповісти
ЗЕрмак теж відвідував Бахмут, Авдієвку і що? Жополізу і так це прописано
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26.06.2024 22:06 Відповісти
Позоріще на весь світ. Придуррок буратіно коломойского з перепою зїздив у Перекопск і був такий щасливий що пригрозив всім посадовцям що вони не їздять як він на фронт, недоумок. Ну і Стрьский його перещоголяв аж чотири візіта за день і всюди фотки як у янелоха. Це більш нагадуе стёб Сирського над недоумком.
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26.06.2024 22:06 Відповісти
Мммдааа
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26.06.2024 23:00 Відповісти
Активізувався, пішов в люди - спільні фотки, об'їзди фронту. Все як учили в Кремльовке - ідті в маси. Була інфа, яка не вигідна для ОПи - її позбавили можливості ховати та перерозподіляти зброю на свій розсуд. Да і братушку Содоля якось прогнали ( слівце від Ю, Бутусова) враз.
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26.06.2024 23:20 Відповісти
"Відвідав бойові бригади" а що під час війни є "небойові бригади"?
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27.06.2024 10:35 Відповісти
Ну була логістика, забезпечення, але тепер можна видихнути, завдяки ряду "обдуманих" і "геніальних" рішенням головкома скоро будуть тільки бойові і резервні. Як то кажуть піхота перемагає в битві, логістика виграє війну. Але в нас інша стратегія.
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28.06.2024 07:02 Відповісти
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28.06.2024 03:15 Відповісти
 
 