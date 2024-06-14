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"Знищили 2500 ворожих піхотинців та 300 одиниць техніки за 8 місяців": унікальний рекорд бійців роти ударних БПЛА 47-ї ОМБр. ВIДЕО

Оператори роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) із 47-ї ОМБр "Магура" встановили бойовий рекорд - за вісім місяців боїв сотня бійців ліквідувала понад 2500 ворожих піхотинців та знищила чи вивела із ладу майже 300 одиниць техніки окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про досягнення дроноводів та про пекельну для окупантів "кухню" свого підрозділу в інтерв'ю каналу "Бутусов плюс" розповів головний сержант РУБпАК 47-ї ОМБр Рустам Мустафаєв з позивним Легіон.

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Автор: 

Бутусов Юрій (3598) дрони (4758) 47 окрема механізована бригада (265)


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Саша Беспалий десь там.Слава героям! Кацапам пекла
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14.06.2024 09:56 Відповісти
Хай щастить Сашкові та його бойовим побратимам!!!
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14.06.2024 10:16 Відповісти
От так і треба воювати
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14.06.2024 10:00 Відповісти
оце результат, єдиний показник ефективності підрозділу - кількість знищених ворогів та техніки, а не те, скільки тримали якусь умовну точку на карті та якою страшною ціною... за беззмістовне втримання позиції чомусь дають якісь медалі генералам, а за рекордне знищення ворога рядовим бійцям - ні..., мабуть, всім зрозуміло, що генерала тут не сильно причепиш кудись...
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14.06.2024 10:23 Відповісти
Нажаль, так не працює. Пехота тримає позиції, щоб рубаки та арта могли вбивати ворога.
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14.06.2024 12:57 Відповісти
А если бы их было всего навсего 1000 , нужны операторы дронов !!!
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14.06.2024 10:25 Відповісти
Слава Героям!
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14.06.2024 16:44 Відповісти
 
 