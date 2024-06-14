"Знищили 2500 ворожих піхотинців та 300 одиниць техніки за 8 місяців": унікальний рекорд бійців роти ударних БПЛА 47-ї ОМБр. ВIДЕО
Оператори роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) із 47-ї ОМБр "Магура" встановили бойовий рекорд - за вісім місяців боїв сотня бійців ліквідувала понад 2500 ворожих піхотинців та знищила чи вивела із ладу майже 300 одиниць техніки окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про досягнення дроноводів та про пекельну для окупантів "кухню" свого підрозділу в інтерв'ю каналу "Бутусов плюс" розповів головний сержант РУБпАК 47-ї ОМБр Рустам Мустафаєв з позивним Легіон.
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