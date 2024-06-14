"Уничтожили 2500 вражеских пехотинцев и 300 единиц техники за 8 месяцев": уникальный рекорд бойцов роты ударных БПЛА 47-й ОМБр. ВИДЕО
Операторы роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) из 47-й ОМБр "Магура" установили боевой рекорд - за восемь месяцев боев сотня бойцов ликвидировала более 2500 вражеских пехотинцев и уничтожила или вывела из строя почти 300 единиц техники оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о достижениях дроноводов и об адской для оккупантов "кухне" своего подразделения в интервью каналу "Бутусов плюс" рассказал главный сержант РУБпАК 47-й ОМБр Рустам Мустафаев с позывным Легион.
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