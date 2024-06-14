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"Уничтожили 2500 вражеских пехотинцев и 300 единиц техники за 8 месяцев": уникальный рекорд бойцов роты ударных БПЛА 47-й ОМБр. ВИДЕО

Операторы роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) из 47-й ОМБр "Магура" установили боевой рекорд - за восемь месяцев боев сотня бойцов ликвидировала более 2500 вражеских пехотинцев и уничтожила или вывела из строя почти 300 единиц техники оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о достижениях дроноводов и об адской для оккупантов "кухне" своего подразделения в интервью каналу "Бутусов плюс" рассказал главный сержант РУБпАК 47-й ОМБр Рустам Мустафаев с позывным Легион.

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Автор: 

Бутусов Юрий (4367) дроны (3969) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Саша Беспалий десь там.Слава героям! Кацапам пекла
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14.06.2024 09:56 Ответить
Хай щастить Сашкові та його бойовим побратимам!!!
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14.06.2024 10:16 Ответить
От так і треба воювати
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14.06.2024 10:00 Ответить
оце результат, єдиний показник ефективності підрозділу - кількість знищених ворогів та техніки, а не те, скільки тримали якусь умовну точку на карті та якою страшною ціною... за беззмістовне втримання позиції чомусь дають якісь медалі генералам, а за рекордне знищення ворога рядовим бійцям - ні..., мабуть, всім зрозуміло, що генерала тут не сильно причепиш кудись...
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14.06.2024 10:23 Ответить
Нажаль, так не працює. Пехота тримає позиції, щоб рубаки та арта могли вбивати ворога.
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14.06.2024 12:57 Ответить
А если бы их было всего навсего 1000 , нужны операторы дронов !!!
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14.06.2024 10:25 Ответить
Слава Героям!
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14.06.2024 16:44 Ответить
 
 