"Я застрелил офицера российского спецназа. Нас было 12, вышел только я", - командир отделения 172-го батальона ТРО о наступлении оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство об обстоятельствах оставления позиций военнослужащими ВСУ, в частности 415-го стрелкового батальона 125-й бригады ТРО и 172-го батальона 120-й бригады ТРО. Их подозревают в том, что они открыли врагу путь на Харьковщину. А пока ищут "крайних", на канале "Бутусов плюс" имеет слово командир пулеметного отделения Виктор, который непосредственно находился на направлении главного удара врага, держал эти позиции, и как никто другой знает о том, что же произошло на самом деле.
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+19 Влад #582500
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+17 Сергій Макеєв
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+12 Виктор #586677
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і про малюка, і про буданова, і про наших генералів зсу!!!
бо, хлопці гинуть, а хтось отримує мєдалькі і звання.
А загалом ідея послухати всю зе-владу на великому судовому процесі є привабливою. Тільки поруч з малюком та будановим мають бути зеленський, єрмак, подоляк, татаров, шурма, баканов, демченко, гетьманцев, верещук, арахамія, стефанчук, корнієнко, шуляк, таран, хомчак, уруський, рєзніков, к.тимошенко, басалаєва, лещенко, наєм, бенедіктова...
Вже і нестерпні умови створюють, і ротацій не проводять, а бійці все одно помирати чомусь не хочуть. Ні, без заградотрядів точно не обітися.