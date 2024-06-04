"Я застрелил офицера российского спецназа. Нас было 12, вышел только я", - командир отделения 172-го батальона ТРО о наступлении оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство об обстоятельствах оставления позиций военнослужащими ВСУ, в частности 415-го стрелкового батальона 125-й бригады ТРО и 172-го батальона 120-й бригады ТРО. Их подозревают в том, что они открыли врагу путь на Харьковщину. А пока ищут "крайних", на канале "Бутусов плюс" имеет слово командир пулеметного отделения Виктор, который непосредственно находился на направлении главного удара врага, держал эти позиции, и как никто другой знает о том, что же произошло на самом деле.

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