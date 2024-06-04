РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5168 посетителей онлайн
Новости Видео Война
24 581 13

"Я застрелил офицера российского спецназа. Нас было 12, вышел только я", - командир отделения 172-го батальона ТРО о наступлении оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство об обстоятельствах оставления позиций военнослужащими ВСУ, в частности 415-го стрелкового батальона 125-й бригады ТРО и 172-го батальона 120-й бригады ТРО. Их подозревают в том, что они открыли врагу путь на Харьковщину. А пока ищут "крайних", на канале "Бутусов плюс" имеет слово командир пулеметного отделения Виктор, который непосредственно находился на направлении главного удара врага, держал эти позиции, и как никто другой знает о том, что же произошло на самом деле.

Также читайте: ГБР выясняет, можно ли было избежать прорыва оккупантов на Харьковщине, вопрос фортификаций также рассматривается, - спикер Сапьян

Читайте: Дело о прорыве оккупантов на Харьковщине на начальном этапе, исследуются тайные документы, - ГБР

Автор: 

Харьков (7494) Харьковщина (5577) Бутусов Юрий (4362) ГБР (2990) Волчанск (389)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Гнати треба негайно сраним віником зе гнид.
показать весь комментарий
04.06.2024 13:52
+17
як вдало змінили вище командування. тепер лядіни шукають винних. як же, курва, хочеться, щоб обдовбаний лідор і його 5-6 ефективних холуїв відповіли за все це!
показать весь комментарий
04.06.2024 14:20
+12
Та всі адекватні українці знають і розуміють,що насправді сталося на харьківському напрямку! І це сталося не тільки там і не місяць тому. А значно раніше,ще в 2019 році!
показать весь комментарий
04.06.2024 17:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гнати треба негайно сраним віником зе гнид.
показать весь комментарий
04.06.2024 13:52 Ответить
І почати із зеГниди Османської, а інші щурі самі втічуть!
показать весь комментарий
04.06.2024 22:30 Ответить
На питання чому кацапи пройшли міні загородження і змогли потай підійти на відстань кидка гранати відповім: "Проспали". Тут до бабки ходити не потрібно - ЗІВОНУЛИ.
показать весь комментарий
04.06.2024 13:58 Ответить
як вдало змінили вище командування. тепер лядіни шукають винних. як же, курва, хочеться, щоб обдовбаний лідор і його 5-6 ефективних холуїв відповіли за все це!
показать весь комментарий
04.06.2024 14:20 Ответить
Ппц! Только 240 человек обороняли 15 км? Как же так! После войны дать Зеле орден, а потом в тюрьму лет на 20.
показать весь комментарий
04.06.2024 14:49 Ответить
А де був сирський і дєрьмак? Вони нічого про Харків не знали? Якого тоді треба було знімати Дудіна і садити? Він то знав, як треба Харків захищати.
показать весь комментарий
04.06.2024 16:37 Ответить
Та всі адекватні українці знають і розуміють,що насправді сталося на харьківському напрямку! І це сталося не тільки там і не місяць тому. А значно раніше,ще в 2019 році!
показать весь комментарий
04.06.2024 17:24 Ответить
а, по чесному, як що вже справа відкрита, повинен бути відкритий суд, де всі почують правду, як від червинського.
і про малюка, і про буданова, і про наших генералів зсу!!!
бо, хлопці гинуть, а хтось отримує мєдалькі і звання.
показать весь комментарий
04.06.2024 17:41 Ответить
"Наші генерали ЗСУ" - це щось, розмазане по тарілці. Бо генерали всі різні. Хтось всупереч заборонам єрмака та зеленського підривав мости на шляху мехколон ворога на Київ, а хтось повідкривав увесь Південь для захоплення за 3 дні.
А загалом ідея послухати всю зе-владу на великому судовому процесі є привабливою. Тільки поруч з малюком та будановим мають бути зеленський, єрмак, подоляк, татаров, шурма, баканов, демченко, гетьманцев, верещук, арахамія, стефанчук, корнієнко, шуляк, таран, хомчак, уруський, рєзніков, к.тимошенко, басалаєва, лещенко, наєм, бенедіктова...
показать весь комментарий
04.06.2024 18:12 Ответить
Очень всё противоречиво, он говорит что бой длился с 4:30 до 9:00, и что ребята с озера со стороны сказали что бой длился 3,5 часа, при том что он остался 1 в живых, и те ребята у озера, с которыми неизвестно что случилось. Исходя из координат gps на видео, тест разведки и учения были в Омской области возле с.Степановка, наверное это одна из записей на телефоне, но то что телефон ловит 19 спутников gps из 24, это конечно сильно, там наверно точность до 10м. Исходя из его описания бой был или возле Глыбокого, или Бугроватки. Также немного расстраивают слова о наблюдениях, то есть ли бы он проснулся позже на 30-60мин, то противника с красной повязкой не заметили, то есть если сам не будешь следить за линией, то значит другие линию про*бут, а это означает не доверие, поэтому он и не спал в течении 5 дней нормально. 12 человек, если 4-5 лягли спать после ночного обхода, то они уже никакие будут, что там можно было делать без двух снайперов, и тепловизора. Если они 8 месяцев на 0, и получали деньги, почему они не купили тепловизор, и пару снайперок на 1-1.5км. из 12 человек, и ни одного тепловизора-прицела с дальностью 100-200 метров, подозрительно, это смерть. Насколько можно было близко подойти, чтобы командир противника кричал и его было разборчиво слышно. Рация была только у него 1, на 12 человек. То что они заготавливали дрова сами, кругом лес рядом, в большинстве случаев скорей всего его и не привозят. Норма на 1 чел. около 3 кубов земли в день, да это не легко. Исходя из того, что восход 10 мая был в 4:52, значит начало боя было в темноте, сумерках.
показать весь комментарий
04.06.2024 21:04 Ответить
Ну от, не застрелив би охвіцера кацапського то ніхто б його і не трогав, можливо віслюк оманський навіть нагородив.
показать весь комментарий
05.06.2024 00:58 Ответить
От падлюка, повинен був здохнути, а він вирішив залишити позиціїх і лишитися живим. Зрадник, полюбому! Нада вводити заградотряди! А то мясні штурми без них не працюють.
Вже і нестерпні умови створюють, і ротацій не проводять, а бійці все одно помирати чомусь не хочуть. Ні, без заградотрядів точно не обітися.
показать весь комментарий
05.06.2024 22:04 Ответить
 
 