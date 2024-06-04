"Я застрелив офіцера російського спецназу. Нас було 12, вийшов тільки я", - командир відділення 172-о батальйону ТРО про наступ окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу щодо обставин залишення позицій військовослужбовцями ЗСУ, зокрема 415-го стрілецького батальону 125-ї бригади ТРО та 172-го батальону 120-ї бригади ТРО. Їх підозрюють у тому, що вони відкрили ворогу шлях на Харківщину. А поки шукають "крайніх", на каналі "Бутусов плюс" має слово командир кулеметного відділення Віктор, який безпосередньо знаходився на напрямку головного удару ворога, тримав ці позиції, і як ніхто інший знає про те, що ж сталося насправді.

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