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"Я застрелив офіцера російського спецназу. Нас було 12, вийшов тільки я", - командир відділення 172-о батальйону ТРО про наступ окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу щодо обставин залишення позицій військовослужбовцями ЗСУ, зокрема 415-го стрілецького батальону 125-ї бригади ТРО та 172-го батальону 120-ї бригади ТРО. Їх підозрюють у тому, що вони відкрили ворогу шлях на Харківщину. А поки шукають "крайніх", на каналі "Бутусов плюс" має слово командир кулеметного відділення Віктор, який безпосередньо знаходився на напрямку головного удару ворога, тримав ці позиції, і як ніхто інший знає про те, що ж сталося насправді.

Також читайте: ДБР з’ясовує, чи можна було уникнути прориву окупантів на Харківщині, питання фортифікацій також розглядається, - речниця Сап’ян

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа щодо прориву окупантів на Харківщині на початковому етапі, досліджуються таємні документи, - ДБР

Автор: 

Харків (5632) Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3598) ДБР (3505) Вовчанськ (422)


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Топ коментарі
+19
Гнати треба негайно сраним віником зе гнид.
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04.06.2024 13:52
+17
як вдало змінили вище командування. тепер лядіни шукають винних. як же, курва, хочеться, щоб обдовбаний лідор і його 5-6 ефективних холуїв відповіли за все це!
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04.06.2024 14:20
+12
Та всі адекватні українці знають і розуміють,що насправді сталося на харьківському напрямку! І це сталося не тільки там і не місяць тому. А значно раніше,ще в 2019 році!
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04.06.2024 17:24
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Гнати треба негайно сраним віником зе гнид.
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04.06.2024 13:52 Відповісти
І почати із зеГниди Османської, а інші щурі самі втічуть!
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04.06.2024 22:30 Відповісти
На питання чому кацапи пройшли міні загородження і змогли потай підійти на відстань кидка гранати відповім: "Проспали". Тут до бабки ходити не потрібно - ЗІВОНУЛИ.
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04.06.2024 13:58 Відповісти
як вдало змінили вище командування. тепер лядіни шукають винних. як же, курва, хочеться, щоб обдовбаний лідор і його 5-6 ефективних холуїв відповіли за все це!
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04.06.2024 14:20 Відповісти
Ппц! Только 240 человек обороняли 15 км? Как же так! После войны дать Зеле орден, а потом в тюрьму лет на 20.
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04.06.2024 14:49 Відповісти
А де був сирський і дєрьмак? Вони нічого про Харків не знали? Якого тоді треба було знімати Дудіна і садити? Він то знав, як треба Харків захищати.
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04.06.2024 16:37 Відповісти
Та всі адекватні українці знають і розуміють,що насправді сталося на харьківському напрямку! І це сталося не тільки там і не місяць тому. А значно раніше,ще в 2019 році!
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04.06.2024 17:24 Відповісти
а, по чесному, як що вже справа відкрита, повинен бути відкритий суд, де всі почують правду, як від червинського.
і про малюка, і про буданова, і про наших генералів зсу!!!
бо, хлопці гинуть, а хтось отримує мєдалькі і звання.
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04.06.2024 17:41 Відповісти
"Наші генерали ЗСУ" - це щось, розмазане по тарілці. Бо генерали всі різні. Хтось всупереч заборонам єрмака та зеленського підривав мости на шляху мехколон ворога на Київ, а хтось повідкривав увесь Південь для захоплення за 3 дні.
А загалом ідея послухати всю зе-владу на великому судовому процесі є привабливою. Тільки поруч з малюком та будановим мають бути зеленський, єрмак, подоляк, татаров, шурма, баканов, демченко, гетьманцев, верещук, арахамія, стефанчук, корнієнко, шуляк, таран, хомчак, уруський, рєзніков, к.тимошенко, басалаєва, лещенко, наєм, бенедіктова...
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04.06.2024 18:12 Відповісти
Очень всё противоречиво, он говорит что бой длился с 4:30 до 9:00, и что ребята с озера со стороны сказали что бой длился 3,5 часа, при том что он остался 1 в живых, и те ребята у озера, с которыми неизвестно что случилось. Исходя из координат gps на видео, тест разведки и учения были в Омской области возле с.Степановка, наверное это одна из записей на телефоне, но то что телефон ловит 19 спутников gps из 24, это конечно сильно, там наверно точность до 10м. Исходя из его описания бой был или возле Глыбокого, или Бугроватки. Также немного расстраивают слова о наблюдениях, то есть ли бы он проснулся позже на 30-60мин, то противника с красной повязкой не заметили, то есть если сам не будешь следить за линией, то значит другие линию про*бут, а это означает не доверие, поэтому он и не спал в течении 5 дней нормально. 12 человек, если 4-5 лягли спать после ночного обхода, то они уже никакие будут, что там можно было делать без двух снайперов, и тепловизора. Если они 8 месяцев на 0, и получали деньги, почему они не купили тепловизор, и пару снайперок на 1-1.5км. из 12 человек, и ни одного тепловизора-прицела с дальностью 100-200 метров, подозрительно, это смерть. Насколько можно было близко подойти, чтобы командир противника кричал и его было разборчиво слышно. Рация была только у него 1, на 12 человек. То что они заготавливали дрова сами, кругом лес рядом, в большинстве случаев скорей всего его и не привозят. Норма на 1 чел. около 3 кубов земли в день, да это не легко. Исходя из того, что восход 10 мая был в 4:52, значит начало боя было в темноте, сумерках.
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04.06.2024 21:04 Відповісти
Ну от, не застрелив би охвіцера кацапського то ніхто б його і не трогав, можливо віслюк оманський навіть нагородив.
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05.06.2024 00:58 Відповісти
От падлюка, повинен був здохнути, а він вирішив залишити позиціїх і лишитися живим. Зрадник, полюбому! Нада вводити заградотряди! А то мясні штурми без них не працюють.
Вже і нестерпні умови створюють, і ротацій не проводять, а бійці все одно помирати чомусь не хочуть. Ні, без заградотрядів точно не обітися.
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05.06.2024 22:04 Відповісти
 
 