"Я застрелив офіцера російського спецназу. Нас було 12, вийшов тільки я", - командир відділення 172-о батальйону ТРО про наступ окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу щодо обставин залишення позицій військовослужбовцями ЗСУ, зокрема 415-го стрілецького батальону 125-ї бригади ТРО та 172-го батальону 120-ї бригади ТРО. Їх підозрюють у тому, що вони відкрили ворогу шлях на Харківщину. А поки шукають "крайніх", на каналі "Бутусов плюс" має слово командир кулеметного відділення Віктор, який безпосередньо знаходився на напрямку головного удару ворога, тримав ці позиції, і як ніхто інший знає про те, що ж сталося насправді.
Топ коментарі
+19 Влад #582500
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+17 Сергій Макеєв
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+12 Виктор #586677
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і про малюка, і про буданова, і про наших генералів зсу!!!
бо, хлопці гинуть, а хтось отримує мєдалькі і звання.
А загалом ідея послухати всю зе-владу на великому судовому процесі є привабливою. Тільки поруч з малюком та будановим мають бути зеленський, єрмак, подоляк, татаров, шурма, баканов, демченко, гетьманцев, верещук, арахамія, стефанчук, корнієнко, шуляк, таран, хомчак, уруський, рєзніков, к.тимошенко, басалаєва, лещенко, наєм, бенедіктова...
Вже і нестерпні умови створюють, і ротацій не проводять, а бійці все одно помирати чомусь не хочуть. Ні, без заградотрядів точно не обітися.