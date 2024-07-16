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Путін не зацікавлений у чесних переговорах на засадах міжнародного права, - ISW

Володимир Путін

Жорсткі та безкомпромісні умови диктатора Володимира Путіна щодо закінчення війни проти України рівнозначні капітуляції України та свідчать про його незацікавленість у чесних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Аналітики зазначають, що Путін намагається висунути ідеї повної капітуляції України як розумної передумови для мирних переговорів. Так у Росії намагаються підірвати зусилля України, спрямовані на отримання міжнародної підтримки власних легітимних переговорних позицій, які ґрунтуються на міжнародному праві.

"Постійні спроби Росії стверджувати, що Україна відмовляється від "розумних" вимог, мають на меті виставити Україну безрозсудною стороною, попри те, що законні кордони України визнані міжнародним правом з 1991 року", – зазначено у звіті.

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В ISW переконані, що Україна продовжує демонструвати свою готовність вести переговори з Росією на власних умовах, а українські вимоги щодо мирного врегулювання відповідають міжнародному праву.

"ISW також продовжує вважати, що вимоги Путіна про капітуляцію України дозволять російським військам та окупаційним адміністраціям продовжувати свої широкомасштабні та цілеспрямовані кампанії етнічних чисток в окупованій Україні, а повне відновлення територіальної цілісності України необхідне для звільнення українського народу від російської окупації. Прийняття будь-чого, окрім звільнення Україною свого народу, є непрямим схваленням незаконної окупації Росією понад п’яти мільйонів українців", – наголошують аналітики.

Нагадаємо, згідно з даними соціологів, 44% українців вважають, що настав час для переговорів із РФ. При цьому 83% громадян України не погоджуються на виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах їхніх адміністративних кордонів. Ці умови, нібито для припинення війни, раніше озвучив російський диктатор Володимир Путін.

Автор: 

путін володимир (24218) переговори з Росією (1319) ISW (653)


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Топ коментарі
+6
Переговори ведуться з позиції сильного або слабкого.

Решта лише підводять під Право...
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16.07.2024 07:06 Відповісти
+4
Будь-яке право працює лише тоді, коли існує співмірне покарання за його недотримання. А коли їх навіть з РадБезу не виганяють, то ніякого міжнародного права і не існувало ніколи.
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16.07.2024 08:02 Відповісти
+2
то тоді якого хера він нападав? - шоб вести чесні переговори?
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16.07.2024 07:15 Відповісти
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Переговори ведуться з позиції сильного або слабкого.

Решта лише підводять під Право...
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16.07.2024 07:06 Відповісти
Кэп?
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16.07.2024 07:09 Відповісти
то тоді якого хера він нападав? - шоб вести чесні переговори?
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16.07.2024 07:15 Відповісти
Так у них по деяких показниках половина світових запасів мін. ресурсів - своє потрібно берегти і розвиватись - але проснувся імперець
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16.07.2024 07:34 Відповісти
Дурдом якийсь ...де куйло, а де міжнародне право ...
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16.07.2024 07:21 Відповісти
Та ще питання - де х...йло. А не черговий Васильович.
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16.07.2024 07:39 Відповісти
Будь-яке право працює лише тоді, коли існує співмірне покарання за його недотримання. А коли їх навіть з РадБезу не виганяють, то ніякого міжнародного права і не існувало ніколи.
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16.07.2024 08:02 Відповісти
у тому середовищі суцільної брехні яку створили путінські кгбісти такі поняття як "міжнародне право, чесні переговори " є приводом для глузування. рф це імперія зла
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16.07.2024 08:29 Відповісти
Цього міжнародного терориста зупинить тільки куля в лоб ,воно живе в своєму вигаданому імперському "русскому мірі" ,де діє не міжнародне право а сила, тобто ментально середньовіччя ,скільки біди ця труслива істота принесла ти проклятий навіки.
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16.07.2024 08:48 Відповісти
Та не может такого быть?! Невероятная проницательность эксперДов!!!
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16.07.2024 09:54 Відповісти
Та невже? А чому б йому хотіти переговорів, коли зараз ініціатива на його боці, Захід тільки обсирається і обсцикається вже 3 рік, зелень добиває Україну з середини, на горизонті впевнено сходить руда чуприна Трумпа. Йому ще трохи почекати, поки кроти догризуть Україну і вона впаде йому в руки.
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16.07.2024 10:08 Відповісти
 
 