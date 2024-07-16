Путін не зацікавлений у чесних переговорах на засадах міжнародного права, - ISW

Жорсткі та безкомпромісні умови диктатора Володимира Путіна щодо закінчення війни проти України рівнозначні капітуляції України та свідчать про його незацікавленість у чесних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Аналітики зазначають, що Путін намагається висунути ідеї повної капітуляції України як розумної передумови для мирних переговорів. Так у Росії намагаються підірвати зусилля України, спрямовані на отримання міжнародної підтримки власних легітимних переговорних позицій, які ґрунтуються на міжнародному праві.

"Постійні спроби Росії стверджувати, що Україна відмовляється від "розумних" вимог, мають на меті виставити Україну безрозсудною стороною, попри те, що законні кордони України визнані міжнародним правом з 1991 року", – зазначено у звіті.

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В ISW переконані, що Україна продовжує демонструвати свою готовність вести переговори з Росією на власних умовах, а українські вимоги щодо мирного врегулювання відповідають міжнародному праву.

"ISW також продовжує вважати, що вимоги Путіна про капітуляцію України дозволять російським військам та окупаційним адміністраціям продовжувати свої широкомасштабні та цілеспрямовані кампанії етнічних чисток в окупованій Україні, а повне відновлення територіальної цілісності України необхідне для звільнення українського народу від російської окупації. Прийняття будь-чого, окрім звільнення Україною свого народу, є непрямим схваленням незаконної окупації Росією понад п’яти мільйонів українців", – наголошують аналітики.

Нагадаємо, згідно з даними соціологів, 44% українців вважають, що настав час для переговорів із РФ. При цьому 83% громадян України не погоджуються на виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах їхніх адміністративних кордонів. Ці умови, нібито для припинення війни, раніше озвучив російський диктатор Володимир Путін.