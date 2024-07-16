РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7228 посетителей онлайн
Новости
3 338 13

Путин не заинтересован в честных переговорах на основе международного права, - ISW

Володимир Путін

Жесткие и бескомпромиссные условия диктатора Владимира Путина об окончании войны против Украины равнозначны капитуляции Украины и свидетельствуют о его незаинтересованности в честных переговорах на любых условиях, кроме российских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)

Аналитики отмечают, что Путин пытается выдвинуть идеи полной капитуляции Украины как разумной предпосылки для мирных переговоров. Так в России пытаются подорвать усилия Украины, направленные на получение международной поддержки собственных легитимных переговорных позиций, основанных на международном праве.

"Постоянные попытки России утверждать, что Украина отказывается от "разумных" требований, имеют целью выставить Украину безрассудной стороной, несмотря на то, что законные границы Украины признаны международным правом с 1991 года", - говорится в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 51% украинцев считают, что для заключения мирного соглашения с РФ нужно вернуть границы 1991 года, - опрос

В ISW убеждены, что Украина продолжает демонстрировать свою готовность вести переговоры с Россией на собственных условиях, а украинские требования по мирному урегулированию соответствуют международному праву.

"ISW также продолжает считать, что требования Путина о капитуляции Украины позволят российским войскам и оккупационным администрациям продолжать свои широкомасштабные и целенаправленные кампании этнических чисток в оккупированной Украине, а полное восстановление территориальной целостности Украины необходимо для освобождения украинского народа от российской оккупации. Принятие чего-либо, кроме освобождения Украиной своего народа, является косвенным одобрением незаконной оккупации Россией более пяти миллионов украинцев", - отмечают аналитики.

Напомним, согласно данным социологов, 44% украинцев считают, что настало время для переговоров с РФ. При этом 83% граждан Украины не согласны на вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ. Эти условия, якобы для прекращения войны, ранее озвучил российский диктатор Владимир Путин.

Автор: 

путин владимир (32236) переговоры с Россией (1337) ISW (494)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Переговори ведуться з позиції сильного або слабкого.

Решта лише підводять під Право...
показать весь комментарий
16.07.2024 07:06 Ответить
+4
Будь-яке право працює лише тоді, коли існує співмірне покарання за його недотримання. А коли їх навіть з РадБезу не виганяють, то ніякого міжнародного права і не існувало ніколи.
показать весь комментарий
16.07.2024 08:02 Ответить
+2
то тоді якого хера він нападав? - шоб вести чесні переговори?
показать весь комментарий
16.07.2024 07:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Переговори ведуться з позиції сильного або слабкого.

Решта лише підводять під Право...
показать весь комментарий
16.07.2024 07:06 Ответить
Кэп?
показать весь комментарий
16.07.2024 07:09 Ответить
то тоді якого хера він нападав? - шоб вести чесні переговори?
показать весь комментарий
16.07.2024 07:15 Ответить
Так у них по деяких показниках половина світових запасів мін. ресурсів - своє потрібно берегти і розвиватись - але проснувся імперець
показать весь комментарий
16.07.2024 07:34 Ответить
Дурдом якийсь ...де куйло, а де міжнародне право ...
показать весь комментарий
16.07.2024 07:21 Ответить
Та ще питання - де х...йло. А не черговий Васильович.
показать весь комментарий
16.07.2024 07:39 Ответить
Будь-яке право працює лише тоді, коли існує співмірне покарання за його недотримання. А коли їх навіть з РадБезу не виганяють, то ніякого міжнародного права і не існувало ніколи.
показать весь комментарий
16.07.2024 08:02 Ответить
у тому середовищі суцільної брехні яку створили путінські кгбісти такі поняття як "міжнародне право, чесні переговори " є приводом для глузування. рф це імперія зла
показать весь комментарий
16.07.2024 08:29 Ответить
Цього міжнародного терориста зупинить тільки куля в лоб ,воно живе в своєму вигаданому імперському "русскому мірі" ,де діє не міжнародне право а сила, тобто ментально середньовіччя ,скільки біди ця труслива істота принесла ти проклятий навіки.
показать весь комментарий
16.07.2024 08:48 Ответить
Та не может такого быть?! Невероятная проницательность эксперДов!!!
показать весь комментарий
16.07.2024 09:54 Ответить
Та невже? А чому б йому хотіти переговорів, коли зараз ініціатива на його боці, Захід тільки обсирається і обсцикається вже 3 рік, зелень добиває Україну з середини, на горизонті впевнено сходить руда чуприна Трумпа. Йому ще трохи почекати, поки кроти догризуть Україну і вона впаде йому в руки.
показать весь комментарий
16.07.2024 10:08 Ответить
 
 