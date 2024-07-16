Путин не заинтересован в честных переговорах на основе международного права, - ISW

Жесткие и бескомпромиссные условия диктатора Владимира Путина об окончании войны против Украины равнозначны капитуляции Украины и свидетельствуют о его незаинтересованности в честных переговорах на любых условиях, кроме российских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)

Аналитики отмечают, что Путин пытается выдвинуть идеи полной капитуляции Украины как разумной предпосылки для мирных переговоров. Так в России пытаются подорвать усилия Украины, направленные на получение международной поддержки собственных легитимных переговорных позиций, основанных на международном праве.

"Постоянные попытки России утверждать, что Украина отказывается от "разумных" требований, имеют целью выставить Украину безрассудной стороной, несмотря на то, что законные границы Украины признаны международным правом с 1991 года", - говорится в отчете.

В ISW убеждены, что Украина продолжает демонстрировать свою готовность вести переговоры с Россией на собственных условиях, а украинские требования по мирному урегулированию соответствуют международному праву.

"ISW также продолжает считать, что требования Путина о капитуляции Украины позволят российским войскам и оккупационным администрациям продолжать свои широкомасштабные и целенаправленные кампании этнических чисток в оккупированной Украине, а полное восстановление территориальной целостности Украины необходимо для освобождения украинского народа от российской оккупации. Принятие чего-либо, кроме освобождения Украиной своего народа, является косвенным одобрением незаконной оккупации Россией более пяти миллионов украинцев", - отмечают аналитики.

Напомним, согласно данным социологов, 44% украинцев считают, что настало время для переговоров с РФ. При этом 83% граждан Украины не согласны на вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ. Эти условия, якобы для прекращения войны, ранее озвучил российский диктатор Владимир Путин.