На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили спроби ворога прорвати оборону. На Торецькому росіяни концентрували свої зусилля у бік Нью-Йорку та Північного, - Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулось 119 бойових зіткнень. ЗСУ відбивали атаки ворога на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, за минулу добу ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний удар однією ракетою, 131 авіаційний удар, при цьому скинувши 135 керованих авіаційних бомб, задіяв для ураження 909 дронів-камікадзе, здійснив 4323 обстріли, з них 139 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів противника, зокрема, зазнали райони населених пунктів Вовчанськ, Липці, Ветеринарне, Борщове, Глибоке, Веселе, Білий Колодязь Харківської області; Серебрянське лісництво; Торське, Часів Яр, Катеринівка, Єлизаветівка, Старомлинівка, Макарівка, Нью-Йорк, Торецьк, Олександропіль, Желанне, Іванівка, Новоселівка Перша Донецької області; Одрадокам'янка, Миколаївка, Токарівка Херсонської області.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку загалом відбулося 18 бойових зіткнень. Бої точилися біля Вовчанська і Глибокого. Ворог активно задіював для підтримки штурмових дій авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість атак вчора склала п’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

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На Лиманському напрямку наші війська відбили вісім атак окупантів в районах населених пунктів Невського Луганської та Тернів Донецької областей.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім штурмових дій поблизу Білогорівки Луганської області, Роздолівки, Верхньокам’янського та Спірного Донецької області.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили шість спроб противника прорвати оборону в районах Григорівки та Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак. Концентрував свої зусилля у бік Нью-Йорку та Північного. Підтримував свої дії ударами бомбардувальної та штурмової авіації.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 31 штурмову дію в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес та Яснобродівка Донецької області, де агресор, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

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На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Парасковіївки та Карлівки, де ворог 17 разів намагався захопити наші укріплення.

На Времівському напрямку агресор здійснив сім безуспішних штурмів біля Водяного, Костянтинівки та Макарівки Донецької області.

Ситуація на півдні

Тричі окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку, в районі Малої Токмачки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три невдалі штурми ворожої піхоти було відбито українськими воїнами.

Обстановка на півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

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На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас, наші воїни виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та в тилу.