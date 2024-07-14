На Харківському напрямку зростає інтенсивність боїв, ворог став частіше застосовувати авіацію, - Сили оборони
Наразі на Харківському напрямку спостерігається активізація бойових дій. Окупанти стали частіше застосовувати авіацію.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив представник відділу комунікацій ОТУВ "Харків" Віталій Саранцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Загалом минулої доби відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог завдав у напрямку наших позицій 20 авіаударів із застосуванням 46 КАБів, здійснив 41 удар дронами-камікадзе, а також здійснив 440 обстрілів позицій наших військ. 440 обстрілів - це із застосуванням як стрілецької зброї, так і артилерії. Ще недавно кількість обстрілів наших позицій була у районі 300-350. Тобто, ми бачимо, що на 100 ця цифра змінилася, що говорить про інтенсивність бойових дій", - сказав він.
За словами представника ОТУВ "Харків", росіяни дуже активно застосовують на цьому напрямку авіацію.
Якщо ще донедавна ми фіксували скидання близько 20 КАБів, максимум 30, то вчора було 46, позавчора було 43", - зазначив Саранцев.
Водночас він поінформував, що ворог за минулу добу втратив на Харківському напрямку 120 осіб, озброєння та військової техніки - 77 одиниць.
Раніше в ОТУ "Харків" заявляли, що окупанти готують нові підрозділи для атак на Харківському напрямку.
у нас же повно ф16, чи нє?
а, вторгнення в сумській області буде несподіванкою?