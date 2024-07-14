УКР
На Харківському напрямку зростає інтенсивність боїв, ворог став частіше застосовувати авіацію, - Сили оборони

Обстановка на Харківському напрямку

Наразі на Харківському напрямку спостерігається активізація бойових дій. Окупанти стали частіше застосовувати авіацію. 

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив представник відділу комунікацій ОТУВ "Харків" Віталій Саранцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загалом минулої доби відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог завдав у напрямку наших позицій 20 авіаударів із застосуванням 46 КАБів, здійснив 41 удар дронами-камікадзе, а також здійснив 440 обстрілів позицій наших військ. 440 обстрілів - це із застосуванням як стрілецької зброї, так і артилерії. Ще недавно кількість обстрілів наших позицій була у районі 300-350. Тобто, ми бачимо, що на 100 ця цифра змінилася, що говорить про інтенсивність бойових дій", - сказав він.

За словами представника ОТУВ "Харків", росіяни дуже активно застосовують на цьому напрямку авіацію.

Також читайте: Доба на Харківщині: обстріли Куп’янська та удар по смт Буди. Є жертви

Якщо ще донедавна ми фіксували скидання близько 20 КАБів, максимум 30, то вчора було 46, позавчора було 43", - зазначив Саранцев.

Водночас він поінформував, що ворог за минулу добу втратив на Харківському напрямку 120 осіб, озброєння та військової техніки - 77 одиниць.

Раніше в ОТУ "Харків" заявляли, що окупанти готують нові підрозділи для атак на Харківському напрямку.

Харківщина (6054) бойові дії (4663) наступ (250)
отакої....
у нас же повно ф16, чи нє?

а, вторгнення в сумській області буде несподіванкою?
14.07.2024 13:03 Відповісти
Ну ниче. Зато у нас вот-вот приедут F-16. Не понятно в каком году конечно. Видимо когда еще два раза ЗЕ мобилизацию проведет
14.07.2024 13:19 Відповісти
Ну, а чого - почули про аж 6 літаків, які ще й #єр знає, коли прибудуть, то користуються моментом на повну. 128 літаків, ага...
14.07.2024 13:47 Відповісти
 
 