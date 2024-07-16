Мін’юст США оскаржить рішення про закриття справи проти Трампа щодо секретних документів, - ЗМІ

Міністерство юстиції США подасть апеляцію на рішення Окружного суду штату Флорида, який постановив закрити федеральну справу проти колишнього президента Штатів Дональда Трампа щодо неналежного зберігання ним секретних документів у його резиденції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Зазначається, що окружна суддя Флориди Ейлін Кеннон, призначена раніше Трампом, вирішила закрити справу проти колишнього президента, посилаючись на нібито незаконне призначення спецпрокурора Міністерства юстиції США Джека Сміта, який є прокурором у цій справі.

Своєю чергою прессекретар Сміта Пітер Карр заявив, що рішення судді Кеннон "відхиляється від єдиного висновку всіх попередніх судів", які розглядали це питання.

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"Закриття справи розходиться з єдиним висновком всіх попередніх судів, які розглядали питання про те, що генеральний прокурор має законні повноваження призначати спецпрокурора. Міністерство юстиції уповноважило спецпрокурора подати апеляцію на рішення суду", - зазначив Карр.

Він додав, що Мін'юст США схвалило плани подачі апеляції.

Справа проти Трампа щодо секретних документів

Нагадаємо, експрезиденту США Трампу висунули обвинувачення за близько 40 пунктами у справі про поводження із секретними документами. У своїй резиденції Мар-а-Лаго, штат Флорида мільярдер зберігав десятки секретних файлів, хоча не мав права цього робити.

У документах була інформація про оборонний потенціал США та інших країн, а також про американську ядерну програму. Деякі із цих матеріалів були під грифом "цілком таємно".

Політик зберігав ці документи після завершення своєї президентської каденції.

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Інші справи

Це не єдина справа, яка відкрита проти Трампа. Загалом проти експрезидента США висунуті десятки обвинувачень у 4 справах: дві федеральні, одна в штаті Нью-Йорк та ще одна в штаті Джорджія.

30 травня, суд присяжних у Нью-Йорку визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у 34 епізодах у справі про фальсифікування ділових документів з метою приховування факту виплат колишній порноакторці Стормі Деніелс перед виборами у 2016 році.

У середині серпня 2023 року Джорджія висунула Трампу обвинувачення у спробі зірвати результати президентських виборів-2020.

І четверта справа - це обвинувачення від 1 серпня 2023 року про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

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