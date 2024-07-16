Мін’юст США оскаржить рішення про закриття справи проти Трампа щодо секретних документів, - ЗМІ
Міністерство юстиції США подасть апеляцію на рішення Окружного суду штату Флорида, який постановив закрити федеральну справу проти колишнього президента Штатів Дональда Трампа щодо неналежного зберігання ним секретних документів у його резиденції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Зазначається, що окружна суддя Флориди Ейлін Кеннон, призначена раніше Трампом, вирішила закрити справу проти колишнього президента, посилаючись на нібито незаконне призначення спецпрокурора Міністерства юстиції США Джека Сміта, який є прокурором у цій справі.
Своєю чергою прессекретар Сміта Пітер Карр заявив, що рішення судді Кеннон "відхиляється від єдиного висновку всіх попередніх судів", які розглядали це питання.
"Закриття справи розходиться з єдиним висновком всіх попередніх судів, які розглядали питання про те, що генеральний прокурор має законні повноваження призначати спецпрокурора. Міністерство юстиції уповноважило спецпрокурора подати апеляцію на рішення суду", - зазначив Карр.
Він додав, що Мін'юст США схвалило плани подачі апеляції.
Справа проти Трампа щодо секретних документів
Нагадаємо, експрезиденту США Трампу висунули обвинувачення за близько 40 пунктами у справі про поводження із секретними документами. У своїй резиденції Мар-а-Лаго, штат Флорида мільярдер зберігав десятки секретних файлів, хоча не мав права цього робити.
У документах була інформація про оборонний потенціал США та інших країн, а також про американську ядерну програму. Деякі із цих матеріалів були під грифом "цілком таємно".
Політик зберігав ці документи після завершення своєї президентської каденції.
Інші справи
Це не єдина справа, яка відкрита проти Трампа. Загалом проти експрезидента США висунуті десятки обвинувачень у 4 справах: дві федеральні, одна в штаті Нью-Йорк та ще одна в штаті Джорджія.
30 травня, суд присяжних у Нью-Йорку визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у 34 епізодах у справі про фальсифікування ділових документів з метою приховування факту виплат колишній порноакторці Стормі Деніелс перед виборами у 2016 році.
У середині серпня 2023 року Джорджія висунула Трампу обвинувачення у спробі зірвати результати президентських виборів-2020.
І четверта справа - це обвинувачення від 1 серпня 2023 року про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
pozoriše ....Alito , Canon , Thomas
Масова свідомість в США починає входити в аналог нашого "зєлєного режиму".
І це катастрофа світового масштабу.
Гебня довго думала над відповіддю за програш у "Холодній війні". І придумала.
Main goal of such countries as Russia, China, Iran is expansion.
They will easily make circumstances where current USA domination in the world will be too expensive, and make business-like USA to withdraw. It's the first step.
I though that a grat state is a sate which dominates over other states.
If America won't dominate, Russia and China will.
So Russia and China will be great. Again.
stop this bulshit , litterary every thing this imbecyl had ever touched - died , he managed even to bankrupt a casino !!!! he is a malignat narcisist and a felon , who is not able to deal with losing - now all he wants is revenge - pathetic.
if he to be elected - america is screwed. period.