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Мін’юст США оскаржить рішення про закриття справи проти Трампа щодо секретних документів, - ЗМІ

Мін'юст США готує апеляцію на рішення про закриття справи проти Трампа

Міністерство юстиції США подасть апеляцію на рішення Окружного суду штату Флорида, який постановив закрити федеральну справу проти колишнього президента Штатів Дональда Трампа щодо неналежного зберігання ним секретних документів у його резиденції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Зазначається, що окружна суддя Флориди Ейлін Кеннон, призначена раніше Трампом, вирішила закрити справу проти колишнього президента, посилаючись на нібито незаконне призначення спецпрокурора Міністерства юстиції США Джека Сміта, який є прокурором у цій справі.

Своєю чергою прессекретар Сміта Пітер Карр заявив, що рішення судді Кеннон "відхиляється від єдиного висновку всіх попередніх судів", які розглядали це питання.

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"Закриття справи розходиться з єдиним висновком всіх попередніх судів, які розглядали питання про те, що генеральний прокурор має законні повноваження призначати спецпрокурора. Міністерство юстиції уповноважило спецпрокурора подати апеляцію на рішення суду", - зазначив Карр.

Він додав, що Мін'юст США схвалило плани подачі апеляції.

Справа проти Трампа щодо секретних документів

Нагадаємо, експрезиденту США Трампу висунули обвинувачення за близько 40 пунктами у справі про поводження із секретними документами. У своїй резиденції Мар-а-Лаго, штат Флорида мільярдер зберігав десятки секретних файлів, хоча не мав права цього робити.

У документах була інформація про оборонний потенціал США та інших країн, а також про американську ядерну програму. Деякі із цих матеріалів були під грифом "цілком таємно".

Політик зберігав ці документи після завершення своєї президентської каденції.

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Інші справи

Це не єдина справа, яка відкрита проти Трампа. Загалом проти експрезидента США висунуті десятки обвинувачень у 4 справах: дві федеральні, одна в штаті Нью-Йорк та ще одна в штаті Джорджія.

30 травня, суд присяжних у Нью-Йорку визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у 34 епізодах у справі про фальсифікування ділових документів з метою приховування факту виплат колишній порноакторці Стормі Деніелс перед виборами у 2016 році.

У середині серпня 2023 року Джорджія висунула Трампу обвинувачення у спробі зірвати результати президентських виборів-2020.

І четверта справа - це обвинувачення від 1 серпня 2023 року про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

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Автор: 

суд (11760) США (23613) Трамп Дональд (6314)


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Топ коментарі
+7
Ще б зняли звинувачення у спробі захоплення влади у Капітолії і справедлива американська судова система залишиться лише у голлівудських фільмах.
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16.07.2024 09:01 Відповісти
+6
Да уже поезд пошел. Рождение нового диктатора состоялось. Не зря же ета рыжая обезьяна восхищается диктатурой на рашке и северной корее.
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16.07.2024 09:00 Відповісти
+4
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16.07.2024 09:53 Відповісти
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Да уже поезд пошел. Рождение нового диктатора состоялось. Не зря же ета рыжая обезьяна восхищается диктатурой на рашке и северной корее.
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16.07.2024 09:00 Відповісти
Нагадує перші дні правління зєлі, коли всє всьо понялі.
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16.07.2024 09:21 Відповісти
Ще б зняли звинувачення у спробі захоплення влади у Капітолії і справедлива американська судова система залишиться лише у голлівудських фільмах.
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16.07.2024 09:01 Відповісти
tak - okazivajetsa 3 korupirovannih sudjei mogut prestupņika trampa atmazatj až do belovo doma...

pozoriše ....Alito , Canon , Thomas
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16.07.2024 09:04 Відповісти
Це тільки початок.
Масова свідомість в США починає входити в аналог нашого "зєлєного режиму".
І це катастрофа світового масштабу.
Гебня довго думала над відповіддю за програш у "Холодній війні". І придумала.
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16.07.2024 09:23 Відповісти
pobačimo. the fight is not over yet
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16.07.2024 09:29 Відповісти
На жаль, це вже тектонічний процес. Занадто довго США і увесь Захід накопичували внутрішні проблеми, тепер цю лавину от так просто не зупинити, завелика у неї маса.
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16.07.2024 09:34 Відповісти
Something like that. Trump is a business executive and he wants to run the country more like a corporation - minimize waste, boost revenues, reward best producers, get rid of those who stand in the way of his vision. Above all, he likes getting things done. The modern liberal democracy needs reform. It is losing out to China who, by successfully combining a market economy and a strong, smart government can throw absolutely enormous resources on strategic areas and who has been showing an unprecedented growth over the last 40 years. It is a formidable competitor, the former USSR does not even come remotely close. China is confident that their model is superior, and they actually may be right. To combat that, there needs to be a focus on what really matters: efficiency and profitability. More bang for the buck. And less bullshit.
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16.07.2024 10:10 Відповісти
Main goal of business is money.
Main goal of such countries as Russia, China, Iran is expansion.
They will easily make circumstances where current USA domination in the world will be too expensive, and make business-like USA to withdraw. It's the first step.
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16.07.2024 10:16 Відповісти
Precisely. Forget about domination, it's about staying competitive. Hence the whole America First thing. Need to first fix things at home.
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16.07.2024 10:22 Відповісти
problem is - trump can not fix anything .
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16.07.2024 10:24 Відповісти
besades his so called "maga" mob team are bunch of morons - an incompetent ones....what do you expect these idiots to fix ?
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16.07.2024 10:27 Відповісти
How about "Make America great again"?
I though that a grat state is a sate which dominates over other states.
If America won't dominate, Russia and China will.
So Russia and China will be great. Again.
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18.07.2024 08:46 Відповісти
Trump is a business executive....

stop this bulshit , litterary every thing this imbecyl had ever touched - died , he managed even to bankrupt a casino !!!! he is a malignat narcisist and a felon , who is not able to deal with losing - now all he wants is revenge - pathetic.

if he to be elected - america is screwed. period.
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16.07.2024 10:17 Відповісти
He has been president already. He has been many things in his life. When I hear the word "loser", Trump's name is not the first thing that comes to my mind, I must confess. You do not have to like him. But being in denial about Trump's all but certain victory will not help Ukraine's cause. Accepting it and preparing accordingly might.
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16.07.2024 10:28 Відповісти
leaving UA aside for the moment - do you comprehend that trump has screwed everything so far even as president ?
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16.07.2024 10:31 Відповісти
idioti iz DOJ sliškom dolgo ņičevo ņedelaļi....vseh etih trampovskih urodov treba bylo zatrimati na sledušii deņ - 7 jan.
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16.07.2024 09:02 Відповісти
Американська судова система стрімко перетворюється на "ОАСК імені судді Вовка".
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16.07.2024 09:07 Відповісти
- Апеляція, дави його бл* !
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16.07.2024 09:15 Відповісти
Трамп розковиряв собі вухо під столом, вбили дурника з холостими пострілами і перемога' ,,героя" на виборах у кішені.
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16.07.2024 09:20 Відповісти
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16.07.2024 09:25 Відповісти
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16.07.2024 09:53 Відповісти
Там надо разгонять коррумпированный Верховный Суд который действует в интересах рыжего.
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16.07.2024 10:15 Відповісти
tam 2 gandona - Alito ta Thomas...šče je takij Gorsič - cei na meži.
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16.07.2024 10:20 Відповісти
 
 