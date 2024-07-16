Минюст США обжалует решение о закрытии дела против Трампа по секретным документам, - СМИ

Министерство юстиции США подаст апелляцию на решение Окружного суда штата Флорида, который постановил закрыть федеральное дело против бывшего президента Штатов Дональда Трампа относительно ненадлежащего хранения им секретных документов в его резиденции.

Отмечается, что окружная судья Флориды Эйлин Кэннон, назначенная ранее Трампом, решила закрыть дело против бывшего президента, ссылаясь на якобы незаконное назначение спецпрокурора Министерства юстиции США Джека Смита, который является прокурором по этому делу.

В свою очередь пресс-секретарь Смита Питер Карр заявил, что решение судьи Кэннон "отклоняется от единого вывода всех предыдущих судов", которые рассматривали этот вопрос.

"Закрытие дела расходится с единственным выводом всех предыдущих судов, которые рассматривали вопрос о том, что генеральный прокурор имеет законные полномочия назначать спецпрокурора. Министерство юстиции уполномочило спецпрокурора подать апелляцию на решение суда", - отметил Карр.

Он добавил, что Минюст США одобрил планы подачи апелляции.

Дело против Трампа по секретным документам

Напомним, экс-президенту США Трампу предъявили обвинения по около 40 пунктам по делу об обращении с секретными документами. В своей резиденции Мар-а-Лаго, штат Флорида миллиардер хранил десятки секретных файлов, хотя не имел права этого делать.

В документах была информация об оборонном потенциале США и других стран, а также об американской ядерной программе. Некоторые из этих материалов были под грифом "совершенно секретно".

Политик хранил эти документы после завершения своей президентской каденции.

Другие дела

Это не единственное дело, которое открыто против Трампа. Всего против экс-президента США выдвинуты десятки обвинений в 4 делах: два федеральных, одно в штате Нью-Йорк и еще одно в штате Джорджия.

30 мая, суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в 34 эпизодах по делу о фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами в 2016 году.

В середине августа 2023 года Джорджия выдвинула Трампу обвинения в попытке сорвать результаты президентских выборов-2020.

И четвертое дело - это обвинение от 1 августа 2023 года о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

