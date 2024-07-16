РУС
Новости
1 243 24

Минюст США обжалует решение о закрытии дела против Трампа по секретным документам, - СМИ

Мін'юст США готує апеляцію на рішення про закриття справи проти Трампа

Министерство юстиции США подаст апелляцию на решение Окружного суда штата Флорида, который постановил закрыть федеральное дело против бывшего президента Штатов Дональда Трампа относительно ненадлежащего хранения им секретных документов в его резиденции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Отмечается, что окружная судья Флориды Эйлин Кэннон, назначенная ранее Трампом, решила закрыть дело против бывшего президента, ссылаясь на якобы незаконное назначение спецпрокурора Министерства юстиции США Джека Смита, который является прокурором по этому делу.

В свою очередь пресс-секретарь Смита Питер Карр заявил, что решение судьи Кэннон "отклоняется от единого вывода всех предыдущих судов", которые рассматривали этот вопрос.

Читайте: Трамп готов стать посредником в мирных переговорах между РФ и Украиной после избрания его президентом США, - Орбан

"Закрытие дела расходится с единственным выводом всех предыдущих судов, которые рассматривали вопрос о том, что генеральный прокурор имеет законные полномочия назначать спецпрокурора. Министерство юстиции уполномочило спецпрокурора подать апелляцию на решение суда", - отметил Карр.

Он добавил, что Минюст США одобрил планы подачи апелляции.

Дело против Трампа по секретным документам

Напомним, экс-президенту США Трампу предъявили обвинения по около 40 пунктам по делу об обращении с секретными документами. В своей резиденции Мар-а-Лаго, штат Флорида миллиардер хранил десятки секретных файлов, хотя не имел права этого делать.

В документах была информация об оборонном потенциале США и других стран, а также об американской ядерной программе. Некоторые из этих материалов были под грифом "совершенно секретно".

Политик хранил эти документы после завершения своей президентской каденции.

Также читайте: Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии

Другие дела

Это не единственное дело, которое открыто против Трампа. Всего против экс-президента США выдвинуты десятки обвинений в 4 делах: два федеральных, одно в штате Нью-Йорк и еще одно в штате Джорджия.

30 мая, суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в 34 эпизодах по делу о фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами в 2016 году.

В середине августа 2023 года Джорджия выдвинула Трампу обвинения в попытке сорвать результаты президентских выборов-2020.

И четвертое дело - это обвинение от 1 августа 2023 года о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Также читайте: Верховный суд США признал частичный иммунитет Трампа по делу о штурме Капитолия

Автор: 

суд (25241) США (27973) Трамп Дональд (6703)
Топ комментарии
+7
Ще б зняли звинувачення у спробі захоплення влади у Капітолії і справедлива американська судова система залишиться лише у голлівудських фільмах.
показать весь комментарий
16.07.2024 09:01 Ответить
+6
Да уже поезд пошел. Рождение нового диктатора состоялось. Не зря же ета рыжая обезьяна восхищается диктатурой на рашке и северной корее.
показать весь комментарий
16.07.2024 09:00 Ответить
+4
показать весь комментарий
16.07.2024 09:53 Ответить
Нагадує перші дні правління зєлі, коли всє всьо понялі.
показать весь комментарий
16.07.2024 09:21 Ответить
tak - okazivajetsa 3 korupirovannih sudjei mogut prestupņika trampa atmazatj až do belovo doma...

pozoriše ....Alito , Canon , Thomas
показать весь комментарий
16.07.2024 09:04 Ответить
Це тільки початок.
Масова свідомість в США починає входити в аналог нашого "зєлєного режиму".
І це катастрофа світового масштабу.
Гебня довго думала над відповіддю за програш у "Холодній війні". І придумала.
показать весь комментарий
16.07.2024 09:23 Ответить
pobačimo. the fight is not over yet
показать весь комментарий
16.07.2024 09:29 Ответить
На жаль, це вже тектонічний процес. Занадто довго США і увесь Захід накопичували внутрішні проблеми, тепер цю лавину от так просто не зупинити, завелика у неї маса.
показать весь комментарий
16.07.2024 09:34 Ответить
Something like that. Trump is a business executive and he wants to run the country more like a corporation - minimize waste, boost revenues, reward best producers, get rid of those who stand in the way of his vision. Above all, he likes getting things done. The modern liberal democracy needs reform. It is losing out to China who, by successfully combining a market economy and a strong, smart government can throw absolutely enormous resources on strategic areas and who has been showing an unprecedented growth over the last 40 years. It is a formidable competitor, the former USSR does not even come remotely close. China is confident that their model is superior, and they actually may be right. To combat that, there needs to be a focus on what really matters: efficiency and profitability. More bang for the buck. And less bullshit.
показать весь комментарий
16.07.2024 10:10 Ответить
Main goal of business is money.
Main goal of such countries as Russia, China, Iran is expansion.
They will easily make circumstances where current USA domination in the world will be too expensive, and make business-like USA to withdraw. It's the first step.
показать весь комментарий
16.07.2024 10:16 Ответить
Precisely. Forget about domination, it's about staying competitive. Hence the whole America First thing. Need to first fix things at home.
показать весь комментарий
16.07.2024 10:22 Ответить
problem is - trump can not fix anything .
показать весь комментарий
16.07.2024 10:24 Ответить
besades his so called "maga" mob team are bunch of morons - an incompetent ones....what do you expect these idiots to fix ?
показать весь комментарий
16.07.2024 10:27 Ответить
How about "Make America great again"?
I though that a grat state is a sate which dominates over other states.
If America won't dominate, Russia and China will.
So Russia and China will be great. Again.
показать весь комментарий
18.07.2024 08:46 Ответить
Trump is a business executive....

stop this bulshit , litterary every thing this imbecyl had ever touched - died , he managed even to bankrupt a casino !!!! he is a malignat narcisist and a felon , who is not able to deal with losing - now all he wants is revenge - pathetic.

if he to be elected - america is screwed. period.
показать весь комментарий
16.07.2024 10:17 Ответить
He has been president already. He has been many things in his life. When I hear the word "loser", Trump's name is not the first thing that comes to my mind, I must confess. You do not have to like him. But being in denial about Trump's all but certain victory will not help Ukraine's cause. Accepting it and preparing accordingly might.
показать весь комментарий
16.07.2024 10:28 Ответить
leaving UA aside for the moment - do you comprehend that trump has screwed everything so far even as president ?
показать весь комментарий
16.07.2024 10:31 Ответить
idioti iz DOJ sliškom dolgo ņičevo ņedelaļi....vseh etih trampovskih urodov treba bylo zatrimati na sledušii deņ - 7 jan.
показать весь комментарий
16.07.2024 09:02 Ответить
Американська судова система стрімко перетворюється на "ОАСК імені судді Вовка".
показать весь комментарий
16.07.2024 09:07 Ответить
- Апеляція, дави його бл* !
показать весь комментарий
16.07.2024 09:15 Ответить
Трамп розковиряв собі вухо під столом, вбили дурника з холостими пострілами і перемога' ,,героя" на виборах у кішені.
показать весь комментарий
16.07.2024 09:20 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2024 09:25 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2024 09:53 Ответить
Там надо разгонять коррумпированный Верховный Суд который действует в интересах рыжего.
показать весь комментарий
16.07.2024 10:15 Ответить
tam 2 gandona - Alito ta Thomas...šče je takij Gorsič - cei na meži.
показать весь комментарий
16.07.2024 10:20 Ответить
 
 