На Харківському напрямку росіяни не мають успіху, прифронтові лікарні на території РФ переповнені пораненими військовослужбовцями, - командир ударних БпЛА Федоренко

На Харківському напрямку бойові дії мають високоінтенсивний характер. Ворог поповнює втрати, користуючись резервами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" повідомив командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко.

"Бойові дії мають високоінтенсивний характер. Противник має угрупування, а також необхідну кількість резервів для того, щоб постійно проводити ударні штурмові дії. Після того як Сили оборони України вибили росіян із зайнятих позицій, ворог намагається контратакувати. Противник зазнає численних втрат у живій силі, а також у техніці", - зазначив Федоренко.

Він повідомив, що росіяни у своїх пабліках скаржаться на те, що лікарні на території РФ переповнені пораненими військовослужбовцями окупаційних військ.

"Але вони ці втрати поповнюють, користуючись резервами. Противник використовує авіацію, застосовуючи керовані авіабомби різної ваги. На поточний момент їм вдається це робити максимально інтенсивно. Але всьому є початок, і всьому обов'язково настане кінець, зокрема і ворожій авіації", - зауважив Федоренко.

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