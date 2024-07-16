На Харьковском направлении россияне не имеют успеха, прифронтовые больницы на территории РФ переполнены ранеными военнослужащими, - командир ударных БпЛА Федоренко

На Харьковском направлении боевые действия носят высокоинтенсивный характер. Враг пополняет потери, пользуясь резервами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко.

"Боевые действия носят высокоинтенсивный характер. Противник имеет группировки, а также необходимое количество резервов для того, чтобы постоянно проводить ударные штурмовые действия. После того как Силы обороны Украины выбили россиян с занятых позиций, враг пытается контратаковать. Противник несет многочисленные потери в живой силе, а также в технике", - отметил Федоренко.

Он сообщил, что россияне в своих пабликах жалуются на то, что больницы на территории РФ переполнены ранеными военнослужащими оккупационных войск.

"Но они эти потери пополняют, пользуясь резервами. Противник использует авиацию, применяя управляемые авиабомбы разного веса. На текущий момент им удается это делать максимально интенсивно. Но всему есть начало, и всему обязательно наступит конец, в том числе и вражеской авиации", - отметил Федоренко.

