Представники МВФ прибули з візитом до Києва
Сьогодні, 16 липня, представники Міжнародного валютного фонду прибули з візитом до Києва.
Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Команда фахівців МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на податково-бюджетних планах влади на друге півріччя поточного року та середньострокову перспективу", - йдеться в заяві.
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Diesel_Sasha
показати весь коментар16.07.2024 11:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
CrossFirenko
показати весь коментар16.07.2024 11:50 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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