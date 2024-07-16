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Новини
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Представники МВФ прибули з візитом до Києва

Делегація МВФ у Києві

Сьогодні, 16 липня, представники Міжнародного валютного фонду прибули з візитом до Києва.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Команда фахівців МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на податково-бюджетних планах влади на друге півріччя поточного року та середньострокову перспективу", - йдеться в заяві.

Також читайте: МВФ може знизити комісійні платежі для найбільших боржників, серед них – Україна, – Bloomberg

Автор: 

бюджет (3031) МВФ (3078) податки (3908)


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будуть перевіряти зелених мародерів
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16.07.2024 11:48 Відповісти
Зеля сказав, що його вдома нема!
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16.07.2024 11:50 Відповісти
 
 