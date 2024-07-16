Представники МВФ прибули з візитом до Києва

Сьогодні, 16 липня, представники Міжнародного валютного фонду прибули з візитом до Києва.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Команда фахівців МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на податково-бюджетних планах влади на друге півріччя поточного року та середньострокову перспективу", - йдеться в заяві.

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