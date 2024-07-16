РУС
Новости
Представители МВФ прибыли с визитом в Киев

Делегація МВФ у Києві

Сегодня, 16 июля, представители Международного валютного фонда прибыли с визитом в Киев.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Команда специалистов МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на налогово-бюджетных планах власти на второе полугодие текущего года и среднесрочную перспективу", - говорится в заявлении.

бюджет (4863) МВФ (3341) налоги (3260)
будуть перевіряти зелених мародерів
16.07.2024 11:48 Ответить
Зеля сказав, що його вдома нема!
16.07.2024 11:50 Ответить
 
 