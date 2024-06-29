МВФ одобрил выделение Украине $2,2 млрд

Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине около 2,2 млрд долларов - их направят на бюджетную поддержку.

Об этом говорится в заявлении МВФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Средства будут направлены на бюджетную поддержку.

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"Несмотря на сложные условия, показатели Украины в рамках программы EFF остаются высокими. Все критерии эффективности на конец марта были достигнуты, а все структурные маяки на конец июня были выполнены вовремя, или с незначительным опозданием. Украинская экономика продолжает оставаться устойчивой, хотя перспективы остаются чрезвычайно неопределенными. Устойчивый импульс реформ и своевременное предоставление внешней поддержки необходимы для сохранения макроэкономической стабильности, восстановления фискальной и долговой устойчивости, а также усиления институциональных реформ для прокладывания пути к вступлению в ЕС", - говорится в заявлении Международного валютного фонда.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что эти средства будут помогать правительству финансировать критические расходы бюджета, социальные пособия, зарплаты врачей и учителей.

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"До сих пор ни в одной программе с МВФ Украина не проходила четыре пересмотра. Это свидетельство того, как наши партнеры высоко оценивают наши изменения и нашу работу. Благодарны директору МВФ Кристалине Георгиевой и всей команде за эту поддержку. Готовимся к пятому пересмотру программы с МВФ осенью", - отметил он.