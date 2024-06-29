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Новости Помощь Украине
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МВФ одобрил выделение Украине $2,2 млрд

МВФ

Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине около 2,2 млрд долларов - их направят на бюджетную поддержку.

Об этом говорится в заявлении МВФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Средства будут направлены на бюджетную поддержку.

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"Несмотря на сложные условия, показатели Украины в рамках программы EFF остаются высокими. Все критерии эффективности на конец марта были достигнуты, а все структурные маяки на конец июня были выполнены вовремя, или с незначительным опозданием. Украинская экономика продолжает оставаться устойчивой, хотя перспективы остаются чрезвычайно неопределенными. Устойчивый импульс реформ и своевременное предоставление внешней поддержки необходимы для сохранения макроэкономической стабильности, восстановления фискальной и долговой устойчивости, а также усиления институциональных реформ для прокладывания пути к вступлению в ЕС", - говорится в заявлении Международного валютного фонда.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что эти средства будут помогать правительству финансировать критические расходы бюджета, социальные пособия, зарплаты врачей и учителей.

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"До сих пор ни в одной программе с МВФ Украина не проходила четыре пересмотра. Это свидетельство того, как наши партнеры высоко оценивают наши изменения и нашу работу. Благодарны директору МВФ Кристалине Георгиевой и всей команде за эту поддержку. Готовимся к пятому пересмотру программы с МВФ осенью", - отметил он.

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кредит (2378) МВФ (3335)


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У заможних домівках найважливіших людей, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави уві сні всі залпом задоволено відригнули.
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29.06.2024 00:10 Ответить
На добавки к зарплатам за интенсивность труда страждущим и обездоленным .
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29.06.2024 00:14 Ответить
Все йде за планом. Щойно Президент Зеленський підписав закон про реформу БЕБ, так одразу рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні близько 2,2 млрд доларів
Тож сметуни, мінінгарі та бунтарі, м'яч знову не на вашому боці.)
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29.06.2024 00:18 Ответить
Такое ощущение, что МВФ в доле и получает откат криптой. Потому что говорить такое всерьёз - это преступление против и европейских налогоплательщиков и граждан Украины. Какие реформы и стойкость экономики???
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29.06.2024 07:16 Ответить
Змінить прізвище, бо звучить вже як нецензурне слово.
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29.06.2024 07:42 Ответить
Вважаєте, коли гривня стане такою ж дерев'яною, як кацапський рубєль, українцям та європейцям стане від того краще? Або вам того і не треба, як кацапам?
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29.06.2024 12:29 Ответить
 
 