МВФ схвалив виділення Україні $2,2 млрд

Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні близько 2,2 млрд доларів - їх спрямують на бюджетну підтримку.

Про це йдеться у заяві МВФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Кошти будуть спрямовані на бюджетну підтримку.

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"Попри складні умови, показники України в рамках програми EFF залишаються високими. Всі критерії ефективності на кінець березня були досягнуті, а всі структурні маяки на кінець червня були виконані вчасно, або із незначним запізненням. Українська економіка продовжує залишатися стійкою, хоча перспективи залишаються надзвичайно невизначеними. Стійкий імпульс реформ та своєчасне надання зовнішньої підтримки необхідні для збереження макроекономічної стабільності, відновлення фіскальної та боргової стійкості, а також посилення інституційних реформ для прокладання шляху до вступу до ЄС", - йдеться у заяві Міжнародного валютного фонду.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що ці кошти допомагатимуть Уряду фінансувати критичні видатки бюджету, соціальні допомоги, зарплати лікарів та вчителів.

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"До сьогодні в жодній програмі з МВФ Україна не проходила чотири перегляди. Це свідчення того, як наші партнери високо оцінюють наші зміни та нашу роботу. Вдячні директору МВФ Крісталіні Георгієвій та всій команді за цю підтримку. Готуємось до п'ятого перегляду програми з МВФ восени", - зазначив він.