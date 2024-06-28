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Новини Допомога Україні
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МВФ схвалив виділення Україні $2,2 млрд

МВФ

Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні близько 2,2 млрд доларів - їх спрямують на бюджетну підтримку.

Про це йдеться у заяві МВФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Кошти будуть спрямовані на бюджетну підтримку.

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"Попри складні умови, показники України в рамках програми EFF залишаються високими. Всі критерії ефективності на кінець березня були досягнуті, а всі структурні маяки на кінець червня були виконані вчасно, або із незначним запізненням. Українська економіка продовжує залишатися стійкою, хоча перспективи залишаються надзвичайно невизначеними. Стійкий імпульс реформ та своєчасне надання зовнішньої підтримки необхідні для збереження макроекономічної стабільності, відновлення фіскальної та боргової стійкості, а також посилення інституційних реформ для прокладання шляху до вступу до ЄС", - йдеться у заяві Міжнародного валютного фонду.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що ці кошти допомагатимуть Уряду фінансувати критичні видатки бюджету, соціальні допомоги, зарплати лікарів та вчителів.

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"До сьогодні в жодній програмі з МВФ Україна не проходила чотири перегляди. Це свідчення того, як наші партнери високо оцінюють наші зміни та нашу роботу. Вдячні директору МВФ Крісталіні Георгієвій та всій команді за цю підтримку. Готуємось до п'ятого перегляду програми з МВФ восени", - зазначив він.

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кредит (3848) МВФ (3076)


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У заможних домівках найважливіших людей, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави уві сні всі залпом задоволено відригнули.
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29.06.2024 00:10 Відповісти
На добавки к зарплатам за интенсивность труда страждущим и обездоленным .
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29.06.2024 00:14 Відповісти
Все йде за планом. Щойно Президент Зеленський підписав закон про реформу БЕБ, так одразу рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні близько 2,2 млрд доларів
Тож сметуни, мінінгарі та бунтарі, м'яч знову не на вашому боці.)
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29.06.2024 00:18 Відповісти
Такое ощущение, что МВФ в доле и получает откат криптой. Потому что говорить такое всерьёз - это преступление против и европейских налогоплательщиков и граждан Украины. Какие реформы и стойкость экономики???
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29.06.2024 07:16 Відповісти
Змінить прізвище, бо звучить вже як нецензурне слово.
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29.06.2024 07:42 Відповісти
Вважаєте, коли гривня стане такою ж дерев'яною, як кацапський рубєль, українцям та європейцям стане від того краще? Або вам того і не треба, як кацапам?
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29.06.2024 12:29 Відповісти
 
 