Байден заявив, що готовий до нових дебатів із Трампом у вересні: "Я на коні"

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив про готовність провести нові дебати зі своїм опонентом, кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Про це він заявив у інтерв’ю NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

Байдена запитали, чи готовий він провести додаткові дебати перед тими, що заплановані на вересень, якщо з’явиться така можливість, а також поцікавилися, чи є в лідера країни "бажання повернутися на коня".

"Я буду вести з ним дебати тоді, коли ми домовимося про них. І я погодився на дебати з ним у вересні", - відповів чинний президент США.

"Де ви були? Я взяв участь у 22 великих заходах, зустрівся з тисячами людей, з величезними натовпами. Багато чого відбувається. Я на коні. Я виходжу і демонструю американському народу, що я володію всіма своїми здібностями, що мені не потрібні нотатки", - додав Байден.

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Нагадаємо, президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Головними кандидатами перегонів є чинний президент Джо Байден і колишній американський лідер Дональд Трамп.

Дебати Байдена і Трампа

Нагадаємо, що після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Речник передвиборчої кампанії Сет Шустер заявив, що Байден не виходитиме з передвиборчих перегонів.

Президент США, коментуючи дебати із Трампом, сказав, що знає, що вже не молодий, але зможе виконувати роботу.

За даними ЗМІ, Байден непублічно роздумує над продовженням участі у передвиборчих перегонах.

Водночас віцепрезидентку США Камалу Гарріс вважають найкращою альтернативою для заміни президента Джо Байдена, якщо той таки вирішить не продовжувати передвиборчу кампанію.

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