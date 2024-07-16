Байден заявив, що готовий до нових дебатів із Трампом у вересні: "Я на коні"
Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив про готовність провести нові дебати зі своїм опонентом, кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом.
Про це він заявив у інтерв’ю NBC News, інформує Цензор.НЕТ.
Байдена запитали, чи готовий він провести додаткові дебати перед тими, що заплановані на вересень, якщо з’явиться така можливість, а також поцікавилися, чи є в лідера країни "бажання повернутися на коня".
"Я буду вести з ним дебати тоді, коли ми домовимося про них. І я погодився на дебати з ним у вересні", - відповів чинний президент США.
"Де ви були? Я взяв участь у 22 великих заходах, зустрівся з тисячами людей, з величезними натовпами. Багато чого відбувається. Я на коні. Я виходжу і демонструю американському народу, що я володію всіма своїми здібностями, що мені не потрібні нотатки", - додав Байден.
Нагадаємо, президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Головними кандидатами перегонів є чинний президент Джо Байден і колишній американський лідер Дональд Трамп.
Дебати Байдена і Трампа
Нагадаємо, що після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.
Речник передвиборчої кампанії Сет Шустер заявив, що Байден не виходитиме з передвиборчих перегонів.
Президент США, коментуючи дебати із Трампом, сказав, що знає, що вже не молодий, але зможе виконувати роботу.
За даними ЗМІ, Байден непублічно роздумує над продовженням участі у передвиборчих перегонах.
Водночас віцепрезидентку США Камалу Гарріс вважають найкращою альтернативою для заміни президента Джо Байдена, якщо той таки вирішить не продовжувати передвиборчу кампанію.
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з рейтингами все в поряді. ніздря в нізрю, навіть після провальних дебатів.
от, з вухом чубчик, лажанув, бо тупий шоумен.
подивимось на відповідь байдена.
або вони реально вірили що дід який деколи не памятає де він знаходиться виграє у такого спікера як Трамп який знає що і де говорити щоб отримати більше лайків... в останньому я глибоко сумніваюсь...
Більш чим впевнений що світ чекають глибокі зміни векторів політики штатів і це підтримують мабуть обидві партії... так звана перезагрузка...
Клінтона почитайте, як йому прикро, що він шантажував Україну і забрав зброю. Явка з повнинною. І я вважаю, Україна має подати в суд на Клінтона і сша. І це трильйлни доларів, на хвилиночку. Сама Україна нікому нічого не віддавала. Ви змусили.