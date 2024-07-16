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Новини
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Байден заявив, що готовий до нових дебатів із Трампом у вересні: "Я на коні"

Байден готовий провести нові дебати з Трампом у вересні

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив про готовність провести нові дебати зі своїм опонентом, кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Про це він заявив у інтерв’ю NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

Байдена запитали, чи готовий він провести додаткові дебати перед тими, що заплановані на вересень, якщо з’явиться така можливість, а також поцікавилися, чи є в лідера країни "бажання повернутися на коня".

"Я буду вести з ним дебати тоді, коли ми домовимося про них. І я погодився на дебати з ним у вересні", - відповів чинний президент США.

"Де ви були? Я взяв участь у 22 великих заходах, зустрівся з тисячами людей, з величезними натовпами. Багато чого відбувається. Я на коні. Я виходжу і демонструю американському народу, що я володію всіма своїми здібностями, що мені не потрібні нотатки", - додав Байден.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден визнав, що "облажався" на дебатах з Трампом: Це 90 хвилин на сцені - подивіться, що я зробив за три з половиною роки 

Нагадаємо, президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Головними кандидатами перегонів є чинний президент Джо Байден і колишній американський лідер Дональд Трамп.

Дебати Байдена і Трампа

Нагадаємо, що після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Речник передвиборчої кампанії Сет Шустер заявив, що Байден не виходитиме з передвиборчих перегонів.

Президент США, коментуючи дебати із Трампом, сказав, що знає, що вже не молодий, але зможе виконувати роботу.

За даними ЗМІ, Байден непублічно роздумує над продовженням участі у передвиборчих перегонах.

Водночас віцепрезидентку США Камалу Гарріс вважають найкращою альтернативою для заміни президента Джо Байдена, якщо той таки вирішить не продовжувати передвиборчу кампанію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп офіційно став кандидатом в президенти США від Республіканської партії

Автор: 

Байден Джо (2893) дебати (351) США (23598) Трамп Дональд (6303)


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Топ коментарі
+7
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16.07.2024 11:07 Відповісти
+4
Главное дебаты не проводить после 20-00. А то там по графику сон, еще "упадет с коня"...
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16.07.2024 11:13 Відповісти
+4
Ковбой, билять.
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16.07.2024 11:17 Відповісти
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16.07.2024 11:07 Відповісти
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16.07.2024 14:05 Відповісти
На коні, ага. Обличчям до дупи.
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16.07.2024 11:11 Відповісти
Главное дебаты не проводить после 20-00. А то там по графику сон, еще "упадет с коня"...
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16.07.2024 11:13 Відповісти
Ковбой, билять.
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16.07.2024 11:17 Відповісти
Виглядає що деми зливають вибори... мабуть реально йде велика перезагрузка... як політики так і економіки штатів...
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16.07.2024 11:18 Відповісти
У демократів станом на зараз просто немає кандидатури, яку можна протиставити Трампу. Рейтиги це добре демонструють, а тому скоріше за все шансів на перемогу у Байдена зовсім небагато....
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16.07.2024 11:25 Відповісти
Оприлюднені 3 липня результати опитування New York Times та Siena College свідчать, що Трамп випереджає Байдена з підтримкою 49% проти 43%. Це найбільший будь-коли зареєстрований відрив Трампа за час, коли воно проводиться - з 2015 року, пише https://www.nytimes.com/2024/07/03/us/politics/poll-debate-biden-trump.html NYT .

з рейтингами все в поряді. ніздря в нізрю, навіть після провальних дебатів.
от, з вухом чубчик, лажанув, бо тупий шоумен.
подивимось на відповідь байдена.
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16.07.2024 11:33 Відповісти
Штати країна де ******* політичні шоу, ніхто немає інших кандидатур тому що їх ніхто і не пробував розкручувати в медіа.... не думаю що цей промах був випадковий...

або вони реально вірили що дід який деколи не памятає де він знаходиться виграє у такого спікера як Трамп який знає що і де говорити щоб отримати більше лайків... в останньому я глибоко сумніваюсь...

Більш чим впевнений що світ чекають глибокі зміни векторів політики штатів і це підтримують мабуть обидві партії... так звана перезагрузка...
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16.07.2024 11:46 Відповісти
Все дуже просто - від соціалістів ми повертаємо Америку собі.
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16.07.2024 11:29 Відповісти
і ховаєте Україну. То переплюнете гітлера
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16.07.2024 16:57 Відповісти
тобто ми ще й винуваті а не москалі. о как 😡
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16.07.2024 22:08 Відповісти
звичайно винуваті. Забрали у нас зброю і злилися. О как!
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16.07.2024 23:06 Відповісти
Штати нічого не забирали - ви зброю сами порізали а ракети що не порізали передали москалям. Тим більш що кодів від ЯЗ у вас все одно не було. Припиніть вже розповсюджувати ці дурниці про зброю.
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16.07.2024 23:28 Відповісти
да да да))) пишите исчо.

Клінтона почитайте, як йому прикро, що він шантажував Україну і забрав зброю. Явка з повнинною. І я вважаю, Україна має подати в суд на Клінтона і сша. І це трильйлни доларів, на хвилиночку. Сама Україна нікому нічого не віддавала. Ви змусили.
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16.07.2024 23:30 Відповісти
"Я на коні" - на Лаврове?
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16.07.2024 12:45 Відповісти
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16.07.2024 13:00 Відповісти
Испанский стыд.....
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16.07.2024 15:16 Відповісти
Нехай той кінь дасть Трампу копитом по зубах.
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16.07.2024 16:00 Відповісти
 
 