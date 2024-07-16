РУС
Байден заявил, что готов к новым дебатам с Трампом в сентябре: "Я на коне"

Байден готовий провести нові дебати з Трампом у вересні

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о готовности провести новые дебаты со своим оппонентом, кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Об этом он заявил в интервью NBC News, информирует Цензор.НЕТ.

У Байдена спросили, готов ли он провести дополнительные дебаты перед теми, что запланированы на сентябрь, если появится такая возможность, а также поинтересовались, есть ли у лидера страны "желание вернуться на коня".

"Я буду вести с ним дебаты тогда, когда мы договоримся о них. И я согласился на дебаты с ним в сентябре", - ответил действующий президент США.

"Где вы были? Я принял участие в 22 крупных мероприятиях, встретился с тысячами людей, с огромными толпами. Много чего происходит. Я на коне. Я выхожу и демонстрирую американскому народу, что я владею всеми своими способностями, что мне не нужны заметки", - добавил Байден.

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Главными кандидатами гонки являются действующий президент Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп.

Дебаты Байдена и Трампа

Напомним, что после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной замене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.

Представитель предвыборной кампании Сет Шустер заявил, что Байден не будет выходить из предвыборной гонки.

Президент США, комментируя дебаты с Трампом, сказал, что знает, что уже не молод, но сможет выполнять работу.

По данным СМИ, Байден непублично размышляет над продолжением участия в предвыборной гонке.

В то же время вице-президента США Камалу Харрис считают лучшей альтернативой для замены президента Джо Байдена, если тот таки решит не продолжать предвыборную кампанию.

Байден Джо (2801) дебаты (438) США (27973) Трамп Дональд (6703)
+7
16.07.2024 11:07 Ответить
+4
Главное дебаты не проводить после 20-00. А то там по графику сон, еще "упадет с коня"...
16.07.2024 11:13 Ответить
+4
Ковбой, билять.
16.07.2024 11:17 Ответить
16.07.2024 11:07 Ответить
16.07.2024 14:05 Ответить
На коні, ага. Обличчям до дупи.
16.07.2024 11:11 Ответить
Главное дебаты не проводить после 20-00. А то там по графику сон, еще "упадет с коня"...
16.07.2024 11:13 Ответить
Ковбой, билять.
16.07.2024 11:17 Ответить
Виглядає що деми зливають вибори... мабуть реально йде велика перезагрузка... як політики так і економіки штатів...
16.07.2024 11:18 Ответить
У демократів станом на зараз просто немає кандидатури, яку можна протиставити Трампу. Рейтиги це добре демонструють, а тому скоріше за все шансів на перемогу у Байдена зовсім небагато....
16.07.2024 11:25 Ответить
Оприлюднені 3 липня результати опитування New York Times та Siena College свідчать, що Трамп випереджає Байдена з підтримкою 49% проти 43%. Це найбільший будь-коли зареєстрований відрив Трампа за час, коли воно проводиться - з 2015 року, пише https://www.nytimes.com/2024/07/03/us/politics/poll-debate-biden-trump.html NYT .

з рейтингами все в поряді. ніздря в нізрю, навіть після провальних дебатів.
от, з вухом чубчик, лажанув, бо тупий шоумен.
подивимось на відповідь байдена.
16.07.2024 11:33 Ответить
Штати країна де ******* політичні шоу, ніхто немає інших кандидатур тому що їх ніхто і не пробував розкручувати в медіа.... не думаю що цей промах був випадковий...

або вони реально вірили що дід який деколи не памятає де він знаходиться виграє у такого спікера як Трамп який знає що і де говорити щоб отримати більше лайків... в останньому я глибоко сумніваюсь...

Більш чим впевнений що світ чекають глибокі зміни векторів політики штатів і це підтримують мабуть обидві партії... так звана перезагрузка...
16.07.2024 11:46 Ответить
Все дуже просто - від соціалістів ми повертаємо Америку собі.
16.07.2024 11:29 Ответить
і ховаєте Україну. То переплюнете гітлера
16.07.2024 16:57 Ответить
тобто ми ще й винуваті а не москалі. о как 😡
16.07.2024 22:08 Ответить
звичайно винуваті. Забрали у нас зброю і злилися. О как!
16.07.2024 23:06 Ответить
Штати нічого не забирали - ви зброю сами порізали а ракети що не порізали передали москалям. Тим більш що кодів від ЯЗ у вас все одно не було. Припиніть вже розповсюджувати ці дурниці про зброю.
16.07.2024 23:28 Ответить
да да да))) пишите исчо.

Клінтона почитайте, як йому прикро, що він шантажував Україну і забрав зброю. Явка з повнинною. І я вважаю, Україна має подати в суд на Клінтона і сша. І це трильйлни доларів, на хвилиночку. Сама Україна нікому нічого не віддавала. Ви змусили.
16.07.2024 23:30 Ответить
"Я на коні" - на Лаврове?
16.07.2024 12:45 Ответить
16.07.2024 13:00 Ответить
Испанский стыд.....
16.07.2024 15:16 Ответить
Нехай той кінь дасть Трампу копитом по зубах.
16.07.2024 16:00 Ответить
 
 