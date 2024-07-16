Байден заявил, что готов к новым дебатам с Трампом в сентябре: "Я на коне"
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о готовности провести новые дебаты со своим оппонентом, кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом.
Об этом он заявил в интервью NBC News, информирует Цензор.НЕТ.
У Байдена спросили, готов ли он провести дополнительные дебаты перед теми, что запланированы на сентябрь, если появится такая возможность, а также поинтересовались, есть ли у лидера страны "желание вернуться на коня".
"Я буду вести с ним дебаты тогда, когда мы договоримся о них. И я согласился на дебаты с ним в сентябре", - ответил действующий президент США.
"Где вы были? Я принял участие в 22 крупных мероприятиях, встретился с тысячами людей, с огромными толпами. Много чего происходит. Я на коне. Я выхожу и демонстрирую американскому народу, что я владею всеми своими способностями, что мне не нужны заметки", - добавил Байден.
Напомним, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Главными кандидатами гонки являются действующий президент Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп.
Дебаты Байдена и Трампа
Напомним, что после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной замене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.
Представитель предвыборной кампании Сет Шустер заявил, что Байден не будет выходить из предвыборной гонки.
Президент США, комментируя дебаты с Трампом, сказал, что знает, что уже не молод, но сможет выполнять работу.
По данным СМИ, Байден непублично размышляет над продолжением участия в предвыборной гонке.
В то же время вице-президента США Камалу Харрис считают лучшей альтернативой для замены президента Джо Байдена, если тот таки решит не продолжать предвыборную кампанию.
з рейтингами все в поряді. ніздря в нізрю, навіть після провальних дебатів.
от, з вухом чубчик, лажанув, бо тупий шоумен.
подивимось на відповідь байдена.
або вони реально вірили що дід який деколи не памятає де він знаходиться виграє у такого спікера як Трамп який знає що і де говорити щоб отримати більше лайків... в останньому я глибоко сумніваюсь...
Більш чим впевнений що світ чекають глибокі зміни векторів політики штатів і це підтримують мабуть обидві партії... так звана перезагрузка...
Клінтона почитайте, як йому прикро, що він шантажував Україну і забрав зброю. Явка з повнинною. І я вважаю, Україна має подати в суд на Клінтона і сша. І це трильйлни доларів, на хвилиночку. Сама Україна нікому нічого не віддавала. Ви змусили.