Костін про викриття прокурорів Офісу Генпрокурора на хабарі: Це лише підтверджує необхідність постійного розвитку системи запобігання корупції

Генеральний прокурор Андрій Костін прокоментував викриття на $170 тис. хабаря прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитує пресслужба Офісу Генпрокурора.

"Завжди наголошував: нульова толерантність до корупції - наша принципова позиція і ми робимо все для утвердження цього принципу. Самоочищення органів правопорядку та правосуддя - це постійний процес. І подібні випадки лише підтверджують необхідність постійного розвитку системи запобігання корупційним проявам в органах правопорядку.



Впевнений, що кожен такий випадок є уроком усім, хто ще не зрозумів: такі дії є неприпустимими та не залишаться без реагування", - йдеться в повідомленні.

За словами Костіна, від початку 2024 року зусиллями Офісу Генерального прокурора та органів досудового розслідування за корупцію та інші зловживання притягнуто до кримінальної відповідальності шістьох прокурорів у різних регіонах країни.

Нагадаємо, 15 липня 2024 року САП та НАБУ викрили на отриманні $170 тис. хабаря прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора.

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