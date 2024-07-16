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Новини Хабарники
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Костін про викриття прокурорів Офісу Генпрокурора на хабарі: Це лише підтверджує необхідність постійного розвитку системи запобігання корупції

Генпрокурор Костін про викриття прокурорів на хабарі

Генеральний прокурор Андрій Костін прокоментував викриття на $170 тис. хабаря прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитує пресслужба Офісу Генпрокурора.

"Завжди наголошував: нульова толерантність до корупції - наша принципова позиція і ми робимо все для утвердження цього принципу. Самоочищення органів правопорядку та правосуддя - це постійний процес. І подібні випадки лише підтверджують необхідність постійного розвитку системи запобігання корупційним проявам в органах правопорядку.

Впевнений, що кожен такий випадок є уроком усім, хто ще не зрозумів: такі дії є неприпустимими та не залишаться без реагування", - йдеться в повідомленні.

За словами Костіна, від початку 2024 року зусиллями Офісу Генерального прокурора та органів досудового розслідування за корупцію та інші зловживання притягнуто до кримінальної відповідальності шістьох прокурорів у різних регіонах країни.

Нагадаємо, 15 липня 2024 року САП та НАБУ викрили на отриманні $170 тис. хабаря прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора.

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Автор: 

хабар (4748) Костін Андрій (267) Офіс Генпрокурора (3303)


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Топ коментарі
+4
Зешобла готується до виборів, дали разнарядку показові затримання зробити. Тільки боротьба з корупцією має бути систематична за рахунок створення незалежних антикорупційних органів, а не тільки коли прийшла вказівка від Єрмака.
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16.07.2024 11:21 Відповісти
+4
😂 костін це ти - 🤡
Наскільки я знаю, зі збільшенням заробітної платні, пропорційно збільшуються розміри хабарів.....
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16.07.2024 11:37 Відповісти
+3
Може їм ще зарплати підвищити, щоб хабарів не брали?
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16.07.2024 11:16 Відповісти
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Може їм ще зарплати підвищити, щоб хабарів не брали?
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16.07.2024 11:16 Відповісти
😂 костін це ти - 🤡
Наскільки я знаю, зі збільшенням заробітної платні, пропорційно збільшуються розміри хабарів.....
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16.07.2024 11:37 Відповісти
Зешобла готується до виборів, дали разнарядку показові затримання зробити. Тільки боротьба з корупцією має бути систематична за рахунок створення незалежних антикорупційних органів, а не тільки коли прийшла вказівка від Єрмака.
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16.07.2024 11:21 Відповісти
Украіні якраз дуже не вистачає нових антикорупційно-антикорупційних органів, от у чому біда!!
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16.07.2024 11:23 Відповісти
Генпрокуратура усіх дістала. Наприклад головний лікар свалявського санаторію КвіткаПолонини кожен місяц возив чемодан нала до Генпрокуратури , щоб його нихто не трогав і він вигравав усі справи.

а звідкіля той нал ? Качає мін воду Лужанська із ліцензованих і БРАКОНЬЕРСКИХ скважин. І відгружає фури за нал

більшість генпрокурорів і їх родини відпочивали у люксах санаторію безкоштовно.

усі позови проти цієї особи генпрокуратура скасовувала.

Вважаю що і в других містах князькі діють также
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16.07.2024 11:22 Відповісти
Сидить вовк перед ДАЇ і скубе сердито шерсть. Мимо йде козел і питає- чого сердишся, небораче. Та ось права водійські не можу забрати. Просив ведмедя і ні х..... Айн момент -відповідає козел, чекай. Через пару хвилин вручає вовку права. Як ти зумів так швидко і просто. А я заходжу а там всі свої козли.....
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16.07.2024 13:09 Відповісти
Карпатські легіні здавна окупували Генпрокуратуру. Там вже четверте покоління сидить.
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16.07.2024 13:11 Відповісти
Ха,а эта прокуратура не входит в систему антикоррупционную,или уже она незаметно перебежала на ту,темную,противозаконную сторону,где вся уважаемая элита окопалась?
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16.07.2024 11:24 Відповісти
Офіс гниє з голови.
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16.07.2024 11:26 Відповісти
Іншими словами, етадажехарашо, што у нас єсть карупцианєри!
Ми же можем с німі, тіпа, бароцца!
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16.07.2024 11:28 Відповісти
Це лише підтверджує необхідність постійного розвитку системи запобігання корупції
Шановна редакція Цензору, а Костін точно казав слово "запобігання"? А то, згадуючи його дочку з "Хачу дамой в Монако", щось більше віриться що він такого слова не вживав.
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16.07.2024 11:30 Відповісти
Генпрокурор має їм зробити догану за демпінгову суму хабаря
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16.07.2024 11:34 Відповісти
Наган - система запобігання багато чому\чого.
Використайте усі набої і корупція зменшиться суттєво.
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16.07.2024 11:41 Відповісти
Цікаво, скільки часу ми будемо вдавати що це шобло, дуже необхідне нашій державі ,😄
Це вже не державні органи, а мафіозно- злочині угрупування.....і така ж ситуація у всих силових структурах....
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16.07.2024 11:43 Відповісти
Своі кармани виверни ! - казнокради!
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16.07.2024 11:46 Відповісти
Нагадує номери кварталістів. На сцені правильні посили проти алкоголізму розпусти і наркоманії, а за сценою....
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16.07.2024 11:48 Відповісти
Там риба гниє з голови піраміди потоків, якби генеральний вирішив завершити з хабарництвом більш чим впевненний ніхто б нижче не брав, а більшість корупціонерів б позвільнялись

Але за всі роки в генпрокуратуру піднімали тільки "ефективних" прокурорів... і не було ніодного керівника... щоб це хотів зупинити
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16.07.2024 11:55 Відповісти
А взагалі то і не генпрокурор винен а політичне керівництво...
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16.07.2024 11:59 Відповісти
Три складових корупційного процесу: нульова толерантність, самоочищення, на виході бац - 170 тисяч доларів. Результат: всього шість регіональних прокурорів за корупційні та інші зловживання притягнуті до кримінальної відповідальності, а не понесли кримінальну відповідальність. Скільки поновиться, та ще й отримає за вимушений прогул - про це можна лише здогадуватись, аналізуючи такі притягнення за всі попередні роки.
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16.07.2024 11:58 Відповісти
А сам думає: от же ***, скільки грошей обломилося
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16.07.2024 12:00 Відповісти
Цих гнід прокурорських даже в військо не візьмеш ,бо він за турецький домік або іспанський воювати не буде,тільки в тюрьму ,тільки гондони ці руками нічого робити не можуть
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16.07.2024 12:03 Відповісти
Наверное зажульничав ,закрисятнічав,на общак не кину ,я думаю що мафія в Італії це підліткі,якщо зрівняти з нашими дбрами сбу ,назк,набу
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16.07.2024 12:05 Відповісти
Дурні, з чим ви там боретесь? Зе вже корупцію переміг, хто не вірить - дивіться марафон
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16.07.2024 12:10 Відповісти
Чому нікому не цікаво хто дав такі гроші і за закриття якої справи?
Те ж не святі угодни, очевидно.
Новина цікава коли всі сторони корупційної дії підсвічені.
Це ж не за батон хліба вкрадений в магазині намагалися відкупитись.
170 000$ це, на хвилиночку, майже 7000000 грн, а ділки останнє від навареного не віддають, максимум 10%.
То хто інша сторона і шо то за к/с?
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16.07.2024 12:33 Відповісти
Костін-Свинарчук мав би собі яйця відрізати і піти в відставку , а не коменти давати. Але це ЗЕшобло прийшло грабувати, а не по моралі жити!
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16.07.2024 12:42 Відповісти
...команда аферистів і хабарників
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16.07.2024 14:02 Відповісти
 
 