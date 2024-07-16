Костін про викриття прокурорів Офісу Генпрокурора на хабарі: Це лише підтверджує необхідність постійного розвитку системи запобігання корупції
Генеральний прокурор Андрій Костін прокоментував викриття на $170 тис. хабаря прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора.
Як інформує Цензор.НЕТ, його цитує пресслужба Офісу Генпрокурора.
"Завжди наголошував: нульова толерантність до корупції - наша принципова позиція і ми робимо все для утвердження цього принципу. Самоочищення органів правопорядку та правосуддя - це постійний процес. І подібні випадки лише підтверджують необхідність постійного розвитку системи запобігання корупційним проявам в органах правопорядку.
Впевнений, що кожен такий випадок є уроком усім, хто ще не зрозумів: такі дії є неприпустимими та не залишаться без реагування", - йдеться в повідомленні.
За словами Костіна, від початку 2024 року зусиллями Офісу Генерального прокурора та органів досудового розслідування за корупцію та інші зловживання притягнуто до кримінальної відповідальності шістьох прокурорів у різних регіонах країни.
Нагадаємо, 15 липня 2024 року САП та НАБУ викрили на отриманні $170 тис. хабаря прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора.
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Наскільки я знаю, зі збільшенням заробітної платні, пропорційно збільшуються розміри хабарів.....
а звідкіля той нал ? Качає мін воду Лужанська із ліцензованих і БРАКОНЬЕРСКИХ скважин. І відгружає фури за нал
більшість генпрокурорів і їх родини відпочивали у люксах санаторію безкоштовно.
усі позови проти цієї особи генпрокуратура скасовувала.
Вважаю що і в других містах князькі діють также
Ми же можем с німі, тіпа, бароцца!
Шановна редакція Цензору, а Костін точно казав слово "запобігання"? А то, згадуючи його дочку з "Хачу дамой в Монако", щось більше віриться що він такого слова не вживав.
Використайте усі набої і корупція зменшиться суттєво.
Це вже не державні органи, а мафіозно- злочині угрупування.....і така ж ситуація у всих силових структурах....
Але за всі роки в генпрокуратуру піднімали тільки "ефективних" прокурорів... і не було ніодного керівника... щоб це хотів зупинити
Те ж не святі угодни, очевидно.
Новина цікава коли всі сторони корупційної дії підсвічені.
Це ж не за батон хліба вкрадений в магазині намагалися відкупитись.
170 000$ це, на хвилиночку, майже 7000000 грн, а ділки останнє від навареного не віддають, максимум 10%.
То хто інша сторона і шо то за к/с?