Костин о разоблачении прокуроров Офиса Генпрокурора на взятке: Это лишь подтверждает необходимость постоянного развития системы предотвращения коррупции

Генеральный прокурор Андрей Костин прокомментировал разоблачение на $170 тыс. взятки прокуроров отдела Офиса Генерального прокурора.

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитирует пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Всегда подчеркивал: нулевая толерантность к коррупции - наша принципиальная позиция, и мы делаем все для утверждения этого принципа. Самоочищение органов правопорядка и правосудия - это постоянный процесс. И подобные случаи лишь подтверждают необходимость постоянного развития системы предотвращения коррупционных проявлений в органах правопорядка.



Уверен, что каждый такой случай является уроком всем, кто еще не понял: такие действия недопустимы и не останутся без реагирования", - говорится в сообщении.

По словам Костина, с начала 2024 года усилиями Офиса Генерального прокурора и органов досудебного расследования за коррупцию и другие злоупотребления привлечены к уголовной ответственности шесть прокуроров в разных регионах страны.

Напомним, 15 июля 2024 года САП и НАБУ разоблачили на получении $170 тыс. взятки прокуроров отдела Офиса Генерального прокурора.

Читайте также: "Слуга народа" Задрожний требовал 3,4 млн грн взятки за непрепятствование в проведении ремонта водопровода в Сумской области (обновлено)