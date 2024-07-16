РУС
Костин о разоблачении прокуроров Офиса Генпрокурора на взятке: Это лишь подтверждает необходимость постоянного развития системы предотвращения коррупции

Генпрокурор Костін про викриття прокурорів на хабарі

Генеральный прокурор Андрей Костин прокомментировал разоблачение на $170 тыс. взятки прокуроров отдела Офиса Генерального прокурора.

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитирует пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Всегда подчеркивал: нулевая толерантность к коррупции - наша принципиальная позиция, и мы делаем все для утверждения этого принципа. Самоочищение органов правопорядка и правосудия - это постоянный процесс. И подобные случаи лишь подтверждают необходимость постоянного развития системы предотвращения коррупционных проявлений в органах правопорядка.

Уверен, что каждый такой случай является уроком всем, кто еще не понял: такие действия недопустимы и не останутся без реагирования", - говорится в сообщении.

По словам Костина, с начала 2024 года усилиями Офиса Генерального прокурора и органов досудебного расследования за коррупцию и другие злоупотребления привлечены к уголовной ответственности шесть прокуроров в разных регионах страны.

Напомним, 15 июля 2024 года САП и НАБУ разоблачили на получении $170 тыс. взятки прокуроров отдела Офиса Генерального прокурора.

+4
Зешобла готується до виборів, дали разнарядку показові затримання зробити. Тільки боротьба з корупцією має бути систематична за рахунок створення незалежних антикорупційних органів, а не тільки коли прийшла вказівка від Єрмака.
16.07.2024 11:21 Ответить
+4
😂 костін це ти - 🤡
Наскільки я знаю, зі збільшенням заробітної платні, пропорційно збільшуються розміри хабарів.....
16.07.2024 11:37 Ответить
+3
Може їм ще зарплати підвищити, щоб хабарів не брали?
16.07.2024 11:16 Ответить
Украіні якраз дуже не вистачає нових антикорупційно-антикорупційних органів, от у чому біда!!
16.07.2024 11:23 Ответить
Генпрокуратура усіх дістала. Наприклад головний лікар свалявського санаторію КвіткаПолонини кожен місяц возив чемодан нала до Генпрокуратури , щоб його нихто не трогав і він вигравав усі справи.

а звідкіля той нал ? Качає мін воду Лужанська із ліцензованих і БРАКОНЬЕРСКИХ скважин. І відгружає фури за нал

більшість генпрокурорів і їх родини відпочивали у люксах санаторію безкоштовно.

усі позови проти цієї особи генпрокуратура скасовувала.

Вважаю що і в других містах князькі діють также
16.07.2024 11:22 Ответить
Сидить вовк перед ДАЇ і скубе сердито шерсть. Мимо йде козел і питає- чого сердишся, небораче. Та ось права водійські не можу забрати. Просив ведмедя і ні х..... Айн момент -відповідає козел, чекай. Через пару хвилин вручає вовку права. Як ти зумів так швидко і просто. А я заходжу а там всі свої козли.....
16.07.2024 13:09 Ответить
Карпатські легіні здавна окупували Генпрокуратуру. Там вже четверте покоління сидить.
16.07.2024 13:11 Ответить
Ха,а эта прокуратура не входит в систему антикоррупционную,или уже она незаметно перебежала на ту,темную,противозаконную сторону,где вся уважаемая элита окопалась?
16.07.2024 11:24 Ответить
Офіс гниє з голови.
16.07.2024 11:26 Ответить
Іншими словами, етадажехарашо, што у нас єсть карупцианєри!
Ми же можем с німі, тіпа, бароцца!
16.07.2024 11:28 Ответить
Це лише підтверджує необхідність постійного розвитку системи запобігання корупції
Шановна редакція Цензору, а Костін точно казав слово "запобігання"? А то, згадуючи його дочку з "Хачу дамой в Монако", щось більше віриться що він такого слова не вживав.
16.07.2024 11:30 Ответить
Генпрокурор має їм зробити догану за демпінгову суму хабаря
показать весь комментарий
Наган - система запобігання багато чому\чого.
Використайте усі набої і корупція зменшиться суттєво.
16.07.2024 11:41 Ответить
Цікаво, скільки часу ми будемо вдавати що це шобло, дуже необхідне нашій державі ,😄
Це вже не державні органи, а мафіозно- злочині угрупування.....і така ж ситуація у всих силових структурах....
16.07.2024 11:43 Ответить
Своі кармани виверни ! - казнокради!
16.07.2024 11:46 Ответить
Нагадує номери кварталістів. На сцені правильні посили проти алкоголізму розпусти і наркоманії, а за сценою....
16.07.2024 11:48 Ответить
Там риба гниє з голови піраміди потоків, якби генеральний вирішив завершити з хабарництвом більш чим впевненний ніхто б нижче не брав, а більшість корупціонерів б позвільнялись

Але за всі роки в генпрокуратуру піднімали тільки "ефективних" прокурорів... і не було ніодного керівника... щоб це хотів зупинити
16.07.2024 11:55 Ответить
А взагалі то і не генпрокурор винен а політичне керівництво...
16.07.2024 11:59 Ответить
Три складових корупційного процесу: нульова толерантність, самоочищення, на виході бац - 170 тисяч доларів. Результат: всього шість регіональних прокурорів за корупційні та інші зловживання притягнуті до кримінальної відповідальності, а не понесли кримінальну відповідальність. Скільки поновиться, та ще й отримає за вимушений прогул - про це можна лише здогадуватись, аналізуючи такі притягнення за всі попередні роки.
16.07.2024 11:58 Ответить
А сам думає: от же ***, скільки грошей обломилося
16.07.2024 12:00 Ответить
Цих гнід прокурорських даже в військо не візьмеш ,бо він за турецький домік або іспанський воювати не буде,тільки в тюрьму ,тільки гондони ці руками нічого робити не можуть
16.07.2024 12:03 Ответить
Наверное зажульничав ,закрисятнічав,на общак не кину ,я думаю що мафія в Італії це підліткі,якщо зрівняти з нашими дбрами сбу ,назк,набу
16.07.2024 12:05 Ответить
Дурні, з чим ви там боретесь? Зе вже корупцію переміг, хто не вірить - дивіться марафон
16.07.2024 12:10 Ответить
Чому нікому не цікаво хто дав такі гроші і за закриття якої справи?
Те ж не святі угодни, очевидно.
Новина цікава коли всі сторони корупційної дії підсвічені.
Це ж не за батон хліба вкрадений в магазині намагалися відкупитись.
170 000$ це, на хвилиночку, майже 7000000 грн, а ділки останнє від навареного не віддають, максимум 10%.
То хто інша сторона і шо то за к/с?
16.07.2024 12:33 Ответить
Костін-Свинарчук мав би собі яйця відрізати і піти в відставку , а не коменти давати. Але це ЗЕшобло прийшло грабувати, а не по моралі жити!
16.07.2024 12:42 Ответить
...команда аферистів і хабарників
16.07.2024 14:02 Ответить
 
 