Костин о разоблачении прокуроров Офиса Генпрокурора на взятке: Это лишь подтверждает необходимость постоянного развития системы предотвращения коррупции
Генеральный прокурор Андрей Костин прокомментировал разоблачение на $170 тыс. взятки прокуроров отдела Офиса Генерального прокурора.
Как информирует Цензор.НЕТ, его цитирует пресс-служба Офиса Генпрокурора.
"Всегда подчеркивал: нулевая толерантность к коррупции - наша принципиальная позиция, и мы делаем все для утверждения этого принципа. Самоочищение органов правопорядка и правосудия - это постоянный процесс. И подобные случаи лишь подтверждают необходимость постоянного развития системы предотвращения коррупционных проявлений в органах правопорядка.
Уверен, что каждый такой случай является уроком всем, кто еще не понял: такие действия недопустимы и не останутся без реагирования", - говорится в сообщении.
По словам Костина, с начала 2024 года усилиями Офиса Генерального прокурора и органов досудебного расследования за коррупцию и другие злоупотребления привлечены к уголовной ответственности шесть прокуроров в разных регионах страны.
Напомним, 15 июля 2024 года САП и НАБУ разоблачили на получении $170 тыс. взятки прокуроров отдела Офиса Генерального прокурора.
Наскільки я знаю, зі збільшенням заробітної платні, пропорційно збільшуються розміри хабарів.....
а звідкіля той нал ? Качає мін воду Лужанська із ліцензованих і БРАКОНЬЕРСКИХ скважин. І відгружає фури за нал
більшість генпрокурорів і їх родини відпочивали у люксах санаторію безкоштовно.
усі позови проти цієї особи генпрокуратура скасовувала.
Вважаю що і в других містах князькі діють также
Ми же можем с німі, тіпа, бароцца!
Шановна редакція Цензору, а Костін точно казав слово "запобігання"? А то, згадуючи його дочку з "Хачу дамой в Монако", щось більше віриться що він такого слова не вживав.
Використайте усі набої і корупція зменшиться суттєво.
Це вже не державні органи, а мафіозно- злочині угрупування.....і така ж ситуація у всих силових структурах....
Але за всі роки в генпрокуратуру піднімали тільки "ефективних" прокурорів... і не було ніодного керівника... щоб це хотів зупинити
Те ж не святі угодни, очевидно.
Новина цікава коли всі сторони корупційної дії підсвічені.
Це ж не за батон хліба вкрадений в магазині намагалися відкупитись.
170 000$ це, на хвилиночку, майже 7000000 грн, а ділки останнє від навареного не віддають, максимум 10%.
То хто інша сторона і шо то за к/с?