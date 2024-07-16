Понад 60 євродепутатів закликають позбавити Угорщину права голосу в ЄС, - Politico

Понад 60 депутатів Європарламенту вимагають від керівництва ЄС позбавити Угорщину права голосу в Євросоюзі

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний лист опинився у розпорядженні видання Politico.

63 депутати Європарламенту звернулися до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської ради Шарля Мішеля та голови Європарламенту Роберти Мецоли.

У зверненні вони заявили, що Орбан "вже завдав значної шкоди, експлуатуючи і зловживаючи роллю головуючого в Раді (ЄС. - Ред.)", зокрема "навмисно перекручував свої повноваження" під час візитів до РФ та Китаю.

"Це вимагає реальних дій, таких як призупинення права голосу Угорщини в Раді, оскільки практика показала, що просте словесне засудження цієї ситуації не має жодного ефекту", - додали європарламентарі.

Листа підписали депутати Європарламенту з низки країн і парламентських груп, зокрема Європейської народної партії, Renew Europe та "Зелених".

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