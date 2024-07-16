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Понад 60 євродепутатів закликають позбавити Угорщину права голосу в ЄС, - Politico

У ЄС вимагають позбавити Угорщину права голосу

Понад 60  депутатів Європарламенту вимагають від керівництва ЄС позбавити Угорщину права голосу в Євросоюзі 

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний лист опинився у розпорядженні видання Politico.

63 депутати Європарламенту звернулися до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської ради Шарля Мішеля та голови Європарламенту Роберти Мецоли.

У зверненні вони заявили, що Орбан "вже завдав значної шкоди, експлуатуючи і зловживаючи роллю головуючого в Раді (ЄС. - Ред.)", зокрема "навмисно перекручував свої повноваження" під час візитів до РФ та Китаю.

"Це вимагає реальних дій, таких як призупинення права голосу Угорщини в Раді, оскільки практика показала, що просте словесне засудження цієї ситуації не має жодного ефекту", - додали європарламентарі.

Листа підписали депутати Європарламенту з низки країн і парламентських груп, зокрема Європейської народної партії, Renew Europe та "Зелених".

Читайте: Орбан написав голові Євроради Мішелю "миротворчого" листа щодо війни в Україні, - Bild

Автор: 

Угорщина (2358) Європарламент (1055) Віктор Орбан (587)


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Включите 7-ю статью и всем будет спокий.
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16.07.2024 12:04 Відповісти
Мало - скільки іх там - мабуть з тисяча
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16.07.2024 12:05 Відповісти
давно пора. Словаччину теж.
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16.07.2024 12:47 Відповісти
Давно на часі!
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16.07.2024 13:36 Відповісти
 
 