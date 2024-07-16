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Новини
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Підробив документи, щоб поїхати в круїз на Кариби: Судді Броварського міськрайонного суду повідомлено про підозру

Суддя підробив документи для поїздки в круїз

Судді Броварського міськрайонного суду та адвокату повідомлено про підозру у підробці документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, суддя вирішив під виглядом службового відрядження відпочити за кордоном. Він запланував подорож на круїзному судні островами у Карибському морі Атлантичного океану.

"Разом зі своїм знайомим адвокатом суддя підготував фальшиве запрошення на конференцію, яке стало підставою для видання наказу про службове відрядження та забезпечило йому подальший незаконний виїзд за кордон під час воєнного стану. У подальшому суддя використав підроблені документи для незаконного перетину кордону", - йдеться в повідомленні.

Водночас він ввів в оману керівництво суду та органи прикордонного контролю.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Їм інкримінують підроблення та використання підроблених документів за попередньою змовою, а також шахрайство (ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними ДБР, йдеться про суддю міськрайонного суду Броварів.

Також читайте: Налагодили виробництво фальшивих документів військовозобов’язаним та іноземцям: На Хмельниччині викрито підпільну друкарню. ФОТОрепортаж

Автор: 

Бровари (280) підробка (443) суддя (1591)


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Топ коментарі
+4
А ЧОМУ ЦЕ ЦІКАВИТЬ ТІЛЬКИ ЖУРНАЛІСТІВ?????
А ДЕ Ж НАБУ, САП, СБУ, МВД...
ЦЕ ОЗНАКИ ОСТАТОЧНОГО РОЗПАДУ ДЕРЖАВИ.
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16.07.2024 13:27 Відповісти
+4
Ну ни хрена себе,у судей конференции во время войны оплаченные,и это нормально.
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16.07.2024 13:27 Відповісти
+2
може він корінний карибець, продовжуйте підозрювати
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16.07.2024 13:15 Відповісти
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А чого ж не так - грошенят назшибав і на Кариби а міг би на Гаіті
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16.07.2024 13:14 Відповісти
Не такий він дурний, щоб з такими заробітками відпочивати біля якогось ставка.
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16.07.2024 13:57 Відповісти
може він корінний карибець, продовжуйте підозрювати
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16.07.2024 13:15 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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16.07.2024 14:25 Відповісти
Мабуть працював понаднормово бідний.
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16.07.2024 13:20 Відповісти
А ЧОМУ ЦЕ ЦІКАВИТЬ ТІЛЬКИ ЖУРНАЛІСТІВ?????
А ДЕ Ж НАБУ, САП, СБУ, МВД...
ЦЕ ОЗНАКИ ОСТАТОЧНОГО РОЗПАДУ ДЕРЖАВИ.
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16.07.2024 13:27 Відповісти
Ні, це реальна ціна реформ активістів і грантоманів без царя в голові
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16.07.2024 14:26 Відповісти
вони ділять серйозні бабки, а цей суддя для них невидимий як тюлька в океані
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25.07.2024 12:22 Відповісти
Ну ни хрена себе,у судей конференции во время войны оплаченные,и это нормально.
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16.07.2024 13:27 Відповісти
Ще є коучі)
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16.07.2024 14:27 Відповісти
Конференція суддів міськрайонних судів? А чому не прибиральниць цих судів?
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16.07.2024 19:33 Відповісти
Нє, ну а фулі....
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16.07.2024 13:35 Відповісти
Интересные подходы у руководства Украины. Если простой Украинец из-за умопомрачительных очередей для обновления данных не прошёл вовремя эту процедуру - уклонист, в розыск, штраф и всё такое, а если адвокат, нотариус, судья, прокурор - умеет жить человек или леди?! Для кого эти тройные стандарты в обществе? Или всё готовится к радикальным действиям толпы? Тогда это может закончится трагически для всех!!!
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16.07.2024 13:36 Відповісти
Жадность фраера спалила, сам бедняжка не смог дорогу оплатить, пришлось конференцию выдумывать. А мы всё оплатим, не стесняйтесь пане суддя, гуляй как на последние - без сдачи)))
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16.07.2024 13:47 Відповісти
Це якийсь суцільний капець
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16.07.2024 15:13 Відповісти
 
 