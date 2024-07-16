Підробив документи, щоб поїхати в круїз на Кариби: Судді Броварського міськрайонного суду повідомлено про підозру

Судді Броварського міськрайонного суду та адвокату повідомлено про підозру у підробці документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, суддя вирішив під виглядом службового відрядження відпочити за кордоном. Він запланував подорож на круїзному судні островами у Карибському морі Атлантичного океану.

"Разом зі своїм знайомим адвокатом суддя підготував фальшиве запрошення на конференцію, яке стало підставою для видання наказу про службове відрядження та забезпечило йому подальший незаконний виїзд за кордон під час воєнного стану. У подальшому суддя використав підроблені документи для незаконного перетину кордону", - йдеться в повідомленні.

Водночас він ввів в оману керівництво суду та органи прикордонного контролю.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Їм інкримінують підроблення та використання підроблених документів за попередньою змовою, а також шахрайство (ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними ДБР, йдеться про суддю міськрайонного суду Броварів.

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