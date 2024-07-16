РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7403 посетителя онлайн
Новости
3 806 16

Подделал документы, чтобы поехать в круиз на Карибы: Судье Броварского горрайонного суда сообщено о подозрении

Суддя підробив документи для поїздки в круїз

Судье Броварского горрайонного суда и адвокату сообщено о подозрении в подделке документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, судья решил под видом служебной командировки отдохнуть за границей. Он запланировал путешествие на круизном судне по островам в Карибском море Атлантического океана.

"Вместе со своим знакомым адвокатом судья подготовил фальшивое приглашение на конференцию, которое стало основанием для издания приказа о служебной командировке и обеспечило ему дальнейший незаконный выезд за границу во время военного положения. В дальнейшем судья использовал поддельные документы для незаконного пересечения границы", - говорится в сообщении.

В то же время он ввел в заблуждение руководство суда и органы пограничного контроля.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Им инкриминируют подделку и использование поддельных документов по предварительному сговору, а также мошенничество (ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 УК Украины).

По данным ГБР, речь идет о судье горрайонного суда Броваров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наладили производство фальшивых документов военнообязанным и иностранцам: На Хмельнитчине разоблачена подпольная типография. ФОТОрепортаж

Автор: 

Бровары (340) подделка (447) судья (2669)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
А ЧОМУ ЦЕ ЦІКАВИТЬ ТІЛЬКИ ЖУРНАЛІСТІВ?????
А ДЕ Ж НАБУ, САП, СБУ, МВД...
ЦЕ ОЗНАКИ ОСТАТОЧНОГО РОЗПАДУ ДЕРЖАВИ.
показать весь комментарий
16.07.2024 13:27 Ответить
+4
Ну ни хрена себе,у судей конференции во время войны оплаченные,и это нормально.
показать весь комментарий
16.07.2024 13:27 Ответить
+2
може він корінний карибець, продовжуйте підозрювати
показать весь комментарий
16.07.2024 13:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого ж не так - грошенят назшибав і на Кариби а міг би на Гаіті
показать весь комментарий
16.07.2024 13:14 Ответить
Не такий він дурний, щоб з такими заробітками відпочивати біля якогось ставка.
показать весь комментарий
16.07.2024 13:57 Ответить
може він корінний карибець, продовжуйте підозрювати
показать весь комментарий
16.07.2024 13:15 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
показать весь комментарий
16.07.2024 14:25 Ответить
Мабуть працював понаднормово бідний.
показать весь комментарий
16.07.2024 13:20 Ответить
А ЧОМУ ЦЕ ЦІКАВИТЬ ТІЛЬКИ ЖУРНАЛІСТІВ?????
А ДЕ Ж НАБУ, САП, СБУ, МВД...
ЦЕ ОЗНАКИ ОСТАТОЧНОГО РОЗПАДУ ДЕРЖАВИ.
показать весь комментарий
16.07.2024 13:27 Ответить
Ні, це реальна ціна реформ активістів і грантоманів без царя в голові
показать весь комментарий
16.07.2024 14:26 Ответить
вони ділять серйозні бабки, а цей суддя для них невидимий як тюлька в океані
показать весь комментарий
25.07.2024 12:22 Ответить
Ну ни хрена себе,у судей конференции во время войны оплаченные,и это нормально.
показать весь комментарий
16.07.2024 13:27 Ответить
Ще є коучі)
показать весь комментарий
16.07.2024 14:27 Ответить
Конференція суддів міськрайонних судів? А чому не прибиральниць цих судів?
показать весь комментарий
16.07.2024 19:33 Ответить
Нє, ну а фулі....
показать весь комментарий
16.07.2024 13:35 Ответить
Интересные подходы у руководства Украины. Если простой Украинец из-за умопомрачительных очередей для обновления данных не прошёл вовремя эту процедуру - уклонист, в розыск, штраф и всё такое, а если адвокат, нотариус, судья, прокурор - умеет жить человек или леди?! Для кого эти тройные стандарты в обществе? Или всё готовится к радикальным действиям толпы? Тогда это может закончится трагически для всех!!!
показать весь комментарий
16.07.2024 13:36 Ответить
Жадность фраера спалила, сам бедняжка не смог дорогу оплатить, пришлось конференцию выдумывать. А мы всё оплатим, не стесняйтесь пане суддя, гуляй как на последние - без сдачи)))
показать весь комментарий
16.07.2024 13:47 Ответить
Це якийсь суцільний капець
показать весь комментарий
16.07.2024 15:13 Ответить
 
 