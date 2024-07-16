Подделал документы, чтобы поехать в круиз на Карибы: Судье Броварского горрайонного суда сообщено о подозрении
Судье Броварского горрайонного суда и адвокату сообщено о подозрении в подделке документов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Так, судья решил под видом служебной командировки отдохнуть за границей. Он запланировал путешествие на круизном судне по островам в Карибском море Атлантического океана.
"Вместе со своим знакомым адвокатом судья подготовил фальшивое приглашение на конференцию, которое стало основанием для издания приказа о служебной командировке и обеспечило ему дальнейший незаконный выезд за границу во время военного положения. В дальнейшем судья использовал поддельные документы для незаконного пересечения границы", - говорится в сообщении.
В то же время он ввел в заблуждение руководство суда и органы пограничного контроля.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Им инкриминируют подделку и использование поддельных документов по предварительному сговору, а также мошенничество (ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 УК Украины).
По данным ГБР, речь идет о судье горрайонного суда Броваров.
