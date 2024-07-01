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Наладили производство фальшивых документов военнообязанным и иностранцам: На Хмельнитчине разоблачена подпольная типография. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области разоблачили преступную группу, наладившую производство фальшивых документов. Правоохранители задокументировали производство нескольких сотен фиктивных документов на более 1,6 млн грн незаконной прибыли.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны западного региона, информирует Цензор.НЕТ.

Схема сделки

По данным следствия, 29-летний житель Хмельницкого вместе с двумя сообщниками оборудовали в арендованных помещениях подпольную типографию, в которой изготавливали фальшивые водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, удостоверения на право пребывания иностранцев на территории Украины, медицинские справки, которые военнообязанные могли использовать для незаконного пересечения госграницы и уклонения от мобилизации.

Установлено, что подозреваемые продавали подделки через Интернет и мультимедийные платформы, деньги получали через виртуальные кошельки, а готовые документы присылали по почте.

Підпільна друкарня на Хмельниччині виготовляла фальшиві документи
Підпільна друкарня на Хмельниччині виготовляла фальшиві документи

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разоблачена сеть подпольных типографий, которые подделывали документы для "легализации" за рубежом, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задокументировано производство фиктивных документов на более 1,6 млн грн

Отмечается, что ориентировочное количество одной партии ненастоящих документов достигало от 500 до 1000 единиц в месяц, а цена справки с голографической защитой - от 8 000 гривен.

Правоохранители задокументировали производство нескольких сотен фиктивных документов на более 1,6 млн грн незаконной прибыли.

Підпільна друкарня на Хмельниччині виготовляла фальшиві документи
Підпільна друкарня на Хмельниччині виготовляла фальшиві документи

Что инкриминируют преступной группе?

Организаторам в составе трех человек объявили подозрение по факту подделки документов, печатей, штампов и бланков, сбыта или использования поддельных документов, печатей, штампов (ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании для указанных лиц меры пресечения. Проверяется причастность к преступлению других лиц.

Смотрите также: На Киевщине разоблачены дельцы, которые за $10 тыс. продавали уклонистам "консульские" удостоверения для побега за границу, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Підпільна друкарня на Хмельниччині виготовляла фальшиві документи
Підпільна друкарня на Хмельниччині виготовляла фальшиві документи
Підпільна друкарня на Хмельниччині виготовляла фальшиві документи
Підпільна друкарня на Хмельниччині виготовляла фальшиві документи

Автор: 

подделка (439) прокуратура (5032) Хмельницкая область (960)


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такий стартап накрився...
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01.07.2024 15:35 Ответить
потужне зелене здобуття!
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01.07.2024 15:38 Ответить
пацани спеціально пінкали купюри на фотку? - така собі робота...
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01.07.2024 15:42 Ответить
 
 