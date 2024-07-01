Наладили производство фальшивых документов военнообязанным и иностранцам: На Хмельнитчине разоблачена подпольная типография. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области разоблачили преступную группу, наладившую производство фальшивых документов. Правоохранители задокументировали производство нескольких сотен фиктивных документов на более 1,6 млн грн незаконной прибыли.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны западного региона, информирует Цензор.НЕТ.

Схема сделки

По данным следствия, 29-летний житель Хмельницкого вместе с двумя сообщниками оборудовали в арендованных помещениях подпольную типографию, в которой изготавливали фальшивые водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, удостоверения на право пребывания иностранцев на территории Украины, медицинские справки, которые военнообязанные могли использовать для незаконного пересечения госграницы и уклонения от мобилизации.

Установлено, что подозреваемые продавали подделки через Интернет и мультимедийные платформы, деньги получали через виртуальные кошельки, а готовые документы присылали по почте.





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Задокументировано производство фиктивных документов на более 1,6 млн грн

Отмечается, что ориентировочное количество одной партии ненастоящих документов достигало от 500 до 1000 единиц в месяц, а цена справки с голографической защитой - от 8 000 гривен.

Правоохранители задокументировали производство нескольких сотен фиктивных документов на более 1,6 млн грн незаконной прибыли.





Что инкриминируют преступной группе?

Организаторам в составе трех человек объявили подозрение по факту подделки документов, печатей, штампов и бланков, сбыта или использования поддельных документов, печатей, штампов (ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании для указанных лиц меры пресечения. Проверяется причастность к преступлению других лиц.

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