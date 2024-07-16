Штрафи за неоновлення даних та арешт майна: Пояснення від Генштабу ЗСУ. ВIДЕО
У Генштабі ЗСУ відповіли на найпопулярніші питання про оновлення військово-облікових даних.
Про це повідомила представник Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України, підполковник юстиції Ірина Гарбуз, передає Цензор.НЕТ.
Санкції щодо тих, хто не оновив дані
Відповідно до змін, які були прийняті в травні 2024 року, всі військовозобов’язані, резервісти та призовники повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Зробити це можна через ТЦК та СП, ЦНАП або в застосунку Резерв+. Громадяни, які не встигли оновити свої військово-облікові дані, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.
Чи всім автоматично будуть виписані штрафи за несвоєчасне оновлення даних?
Автоматично штрафи виписуватися не будуть, тому що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше як рік з дати вчинення такого правопорушення.
Хто виписуватиме штраф, скільки штрафів може прийти людині за одне правопорушення - несвоєчасне оновлення даних?
За одне порушення передбачено накладення одного штрафу. Повноваження щодо притягнення до адміністративної відповідальності за неоновлення військово-облікових даних надано ТЦК та СП. А саме уповноважена особа ТЦК та СП буде складати адміністративні протоколи, збирати матеріали справи й подавати вже їх на розгляд до керівника ТЦК та СП, який буде ухвалювати рішення щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності.
Порядок оскарження штрафів у суді. Чи можуть виписати ще один штраф за неоновлення даних під час оскарження штрафу в суді?
Всі громадяни, які не згодні з накладеним стягненням, мають право звернутися до суду для оскарження постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Зробити це необхідно протягом десяти днів з дня винесення постанови про притягнення до відповідальності. Під час розгляду справи в суді за неоновлення військово-облікових даних не може людина бути притягнена ще раз до відповідальності.
Сума штрафу
Сума штрафу передбачена статтею 210 Кодексу України про адміністративне порушення. За вчинення вперше адміністративного правопорушення передбачено штраф 17 000 гривень, за повторне протягом року 25 500 гривень.
Арешт рахунків, арешт майна чи передбачено це законом?
Якщо громадянин не сплачує штраф, справа може бути передана до органів державної виконавчої служби. В такому випадку на майно боржника чи рахунки може бути накладено арешт.
Чи буде штраф, якщо оновив контактні дані, але не пройшов ВЛК?
Оновлення військово-облікових даних не означає автоматичну необхідність проходити військово-лікарську комісію. Для проходження військово-лікарської комісії громадянам будуть надсилатися окремі повістки.
Як можуть оновити свої дані військовозобов'язані, які перебувають за кордоном?
Військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, можуть оновити свої дані через застосунок Резерв+ або звернутися до консульських установ.
Чи розсилатиме "Укрпошта" повістки?
Відповідно до прийнятих змін у законодавстві, після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки Укрпоштою. Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані під час оновлення військово-облікових даних.
Що зміниться після 16 липня для тих, хто оновив дані і для тих, хто цього не зробив?
Громадянам, які оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть надсилатися повістки для проходження військово-лікарської комісії. Щодо тих громадян, які не встигли оновити військово-облікові дані, можуть бути застосовані штрафні санкції, тимчасові обмеження в праві користування транспортними засобами.
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Згідно пункту 2 Статті 2. ЗУ Про ВО та ВС - Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі - Проходження військової служби здійснюється громадянами України - у добровільному порядку (за контрактом), за направленням або за призовом.
Так звані "мобільні блокпости" та блокпости в тилу - не передбачені чинним законодавством - це узурпація і перевищення повноважень (злочини передбачені статтями 353, 365,423,424, 426 Кримінального кодексу). Згідно з Постановою КМУ 1455 - блокпост -посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на вході/виході (вїзді/виїзді) на територію/з території, де введено воєнний стан і встановлено особливий режим (за винятком державного кордону). Статтею 4 ЗУ Про оборону зазначено, що перебіг воєнного часу, а отже, і формування штатів воєнного часу, відбуваєть після оголошення стану війни. Таким чином, навіть якби ТКЦ мали правосубєктність органу державної виконавчої влади, і процесуальну дієздантість - поки не оголошено стан війни, вони не мають штатів воєнного часу, і немає відповідно законних підстав для призову мобілізованих. Також, воєнний стан з квітня 2022 року діє незаконно, як і мобілізація.
Якщо вас було прийнято на військовий облік в запас чи резерв до березня 2014 року - то вам було встановлено, тим же законом який діяв на той час, ваш граничний вік перебування на військовому обліку - до 40 років. Якщо вам 40+, - ви вже не військовозобовязані, бо стаття 58 і 22 конституції гарантує вам, що нові закони не можуть впливати на правочини здійсненні до набуття чинності нових законів, а також, нові закони не можуть зменшувати ваші права та свободи, в т.ч. і під час дії воєнного стану, які набуті вами за старими законами. Теж саме, стосуєть і тих кого приймали на військових облік призовників з 18 до 27 років. Норма про 25 років Вас не стосується, бо це прямо суперечить конституції.
Статтею 8 КУПАП встановлено, що Закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність за адміністративні правопорушення, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають. Відповідно до п.12 і 15 ст. 92 Конституції зазначено, що Виключно законами України визначаються: 12)
організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики; 15) засади місцевого самоврядування.
За 5 років ВОНО зі своїм ЗЕшмурдяком перетворили майже нормальну та вільну країну на ЗЕконцтабір, з якого мільйони мріють вирватись на волю і більше не повертатись.
Вот мне интересно. Если я в Испании начну соблюдать украинское законодательство, не посягну ли я на суверенитет Испании?
А ещё. Как я нарушил законы Украины, если не был в Украине? Четверть века, если что.
Мова про те що чим менше відношення персонаж має до України - тим більше він лізе розказати українцям що їм треба робити і як їм жити.
Бо поки за паркан заглядатимете в самих якась каталонія чи еускаді відвалиться.
піздуй **** з дітьми того шобла шо "не ухилянт, а емігрант"
бери все те шобло ( і їх діточьок) шо бюджет дірібанить і покажіть приклад як тра воювать і батьківщину захищять
патякаєш тут) під кожним коментарем, де б шо не всцалось чі невстралось, свої 5 комійок тикаєш, умнік *****)
Пока кацап стоял стоял в 10 км от жилья, только и разговоров было о договорах и переговорах, когда ушел - то все, война до победного конца.
Понятное дело ни он ни сын возвращаться до победы не планируют.
Квартира стоит пустая уже вот 2,5 года.
Вопрос, зачем она ему? И почему его собственность кто то должен защищать?Пусть государство передаст ее инвалиду войны. Так эти хоть " За Украину!" хоть на словах, может 5 евро когда то и пожертвовали, хотя я сомневаюсь.
А ещё знаю одну кацапку или подкацапницу из Киева, унаследовала 3х комнатную шикарную 100-120 м квартиру недалеко от Майдана кстати, тоже квартира пустая уже года 3. Так там такая ватница что ого-го, единственное что война ей не нравится, цена на квартиру упала.
Точно. Киприотов на передовую! Половина собственности в Украине - киприотская.
Те саме у США (десь океан хрлодний а десь теплий).
Не купаються в Іспанії в океані. Дуже багато небезпечних факторів. 6 км море.
В данном случае кто оплачивает этот банкет, если собственники уехали а налогов на собственность нет?
Что мешает любому человеку прийти по адресу со слесарем , поменять замки, если мы знаем что они не вернутся.
Не твоё - не трожь. Иные варианты - воровство.
Тоесть ты тут свою бандитскую фигню не рекламируй. Украина в Европу стремится. Или как?
Припустім люди будуть вибирати сісти в тюрму на три роки, а не мобілізуватись, з 5 мільйонів 4 скажуть, садіть нас на три роки за грати, але на війну не піду... що далі?
Чому люди мають мати бажання мобілізуватися, під ту допомогу, що дає Захід...., це мобілізація на безконечну війну, яка положить ще сотні тисяч з кожного боку і результатом будуть ті ж самі "мирні" переговори, які вела наша влада на початку війни...
Зараз багато з тих кого насильно мобілізували, утікають або по дорозі в навчальні табори, або по дорозі вже на передову, після навчання. По неофіційним даним, на даний момент під статтю СЗЧ підпадає 170 тис. осіб, але реальних затримань та вироків 5-10 років в'язниці поки що нема, принаймні з того, що я бачу в судовому реєстрі.
Але про вибори "найвялічйший янєлох" знає а про зміни конституції "не знає".... от така х7йня "малята" дивна.....
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
Подавайте на аферистів і ворожих агентів, що захопили владу в державі до суду.