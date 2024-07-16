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Новини Мобілізація
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Штрафи за неоновлення даних та арешт майна: Пояснення від Генштабу ЗСУ. ВIДЕО

У Генштабі ЗСУ відповіли на найпопулярніші питання про оновлення військово-облікових даних.

Про це повідомила представник Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України, підполковник юстиції Ірина Гарбуз, передає Цензор.НЕТ.

Санкції щодо тих, хто не оновив дані

Відповідно до змін, які були прийняті в травні 2024 року, всі військовозобов’язані, резервісти та призовники повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Зробити це можна через ТЦК та СП, ЦНАП або в застосунку Резерв+. Громадяни, які не встигли оновити свої військово-облікові дані, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Чи всім автоматично будуть виписані штрафи за несвоєчасне оновлення даних?

Автоматично штрафи виписуватися не будуть, тому що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше як рік з дати вчинення такого правопорушення.

Читайте: Мобілізація в Україні йде за планом, - Зеленський

Хто виписуватиме штраф, скільки штрафів може прийти людині за одне правопорушення - несвоєчасне оновлення даних?

За одне порушення передбачено накладення одного штрафу. Повноваження щодо притягнення до адміністративної відповідальності за неоновлення військово-облікових даних надано ТЦК та СП. А саме уповноважена особа ТЦК та СП буде складати адміністративні протоколи, збирати матеріали справи й подавати вже їх на розгляд до керівника ТЦК та СП, який буде ухвалювати рішення щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Порядок оскарження штрафів у суді. Чи можуть виписати ще один штраф за неоновлення даних під час оскарження штрафу в суді?

Всі громадяни, які не згодні з накладеним стягненням, мають право звернутися до суду для оскарження постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Зробити це необхідно протягом десяти днів з дня винесення постанови про притягнення до відповідальності. Під час розгляду справи в суді за неоновлення військово-облікових даних не може людина бути притягнена ще раз до відповідальності.

Сума штрафу

Сума штрафу передбачена статтею 210 Кодексу України про адміністративне порушення. За вчинення вперше адміністративного правопорушення передбачено штраф 17 000 гривень, за повторне протягом року 25 500 гривень.

Арешт рахунків, арешт майна чи передбачено це законом?

Якщо громадянин не сплачує штраф, справа може бути передана до органів державної виконавчої служби. В такому випадку на майно боржника чи рахунки може бути накладено арешт.

Чи буде штраф, якщо оновив контактні дані, але не пройшов ВЛК?

Оновлення військово-облікових даних не означає автоматичну необхідність проходити військово-лікарську комісію. Для проходження військово-лікарської комісії громадянам будуть надсилатися окремі повістки.

Як можуть оновити свої дані військовозобов'язані, які перебувають за кордоном?

Військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, можуть оновити свої дані через застосунок Резерв+ або звернутися до консульських установ.

Чи розсилатиме "Укрпошта" повістки?

Відповідно до прийнятих змін у законодавстві, після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки Укрпоштою. Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані під час оновлення військово-облікових даних.

Що зміниться після 16 липня для тих, хто оновив дані і для тих, хто цього не зробив?

Громадянам, які оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть надсилатися повістки для проходження військово-лікарської комісії. Щодо тих громадян, які не встигли оновити військово-облікові дані, можуть бути застосовані штрафні санкції, тимчасові обмеження в праві користування транспортними засобами.

Читайте: Українців за кордоном, які не оновили дані до 16 липня, також штрафуватимуть, - Міноборони

Автор: 

Генштаб ЗС (6869) мобілізація (3140)


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Топ коментарі
+40
Держава, влада якої зациклена на покаранні ухилянтів, а не на виробництві ракет, приречена програти війну.
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16.07.2024 14:42 Відповісти
+31
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16.07.2024 14:34 Відповісти
+28
"Каждый имеет право, минимум четыре раза, пропетлять от повесток!" (В.А.Зеленский)
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16.07.2024 14:33 Відповісти
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З Японії звісно «сєлян с віламі і фєкалями» видніше
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17.07.2024 00:55 Відповісти
Тобто - повноваження вр і президента не можуть буди пролонговані на підставі введення воєнного стану. ТЦК - не орган державної виконавчої влади (п.12 ст.92 Конституції). ТЦК -немає в ЄДРПОУ. Ні працівники ТЦК, ні працівники поліції - не мають службових посвідчень, єдиний і загальний зразок якого визначений постановою КМУ 1137. в ТЦК -служать військові, що прямо заборонено ст.17 конституції. П.2 розділу 4 ЗУ Про мобілізацію визначено, що мобілізація не стосується громадян. Статтею 22 ЗУ про мобілізацію не передбачено обовязок цивільних громадян проходити військову службу - при будь яких умовах.

Згідно пункту 2 Статті 2. ЗУ Про ВО та ВС - Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі - Проходження військової служби здійснюється громадянами України - у добровільному порядку (за контрактом), за направленням або за призовом.

Так звані "мобільні блокпости" та блокпости в тилу - не передбачені чинним законодавством - це узурпація і перевищення повноважень (злочини передбачені статтями 353, 365,423,424, 426 Кримінального кодексу). Згідно з Постановою КМУ 1455 - блокпост -посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на вході/виході (вїзді/виїзді) на територію/з території, де введено воєнний стан і встановлено особливий режим (за винятком державного кордону). Статтею 4 ЗУ Про оборону зазначено, що перебіг воєнного часу, а отже, і формування штатів воєнного часу, відбуваєть після оголошення стану війни. Таким чином, навіть якби ТКЦ мали правосубєктність органу державної виконавчої влади, і процесуальну дієздантість - поки не оголошено стан війни, вони не мають штатів воєнного часу, і немає відповідно законних підстав для призову мобілізованих. Також, воєнний стан з квітня 2022 року діє незаконно, як і мобілізація.

Якщо вас було прийнято на військовий облік в запас чи резерв до березня 2014 року - то вам було встановлено, тим же законом який діяв на той час, ваш граничний вік перебування на військовому обліку - до 40 років. Якщо вам 40+, - ви вже не військовозобовязані, бо стаття 58 і 22 конституції гарантує вам, що нові закони не можуть впливати на правочини здійсненні до набуття чинності нових законів, а також, нові закони не можуть зменшувати ваші права та свободи, в т.ч. і під час дії воєнного стану, які набуті вами за старими законами. Теж саме, стосуєть і тих кого приймали на військових облік призовників з 18 до 27 років. Норма про 25 років Вас не стосується, бо це прямо суперечить конституції.

Статтею 8 КУПАП встановлено, що Закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність за адміністративні правопорушення, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають. Відповідно до п.12 і 15 ст. 92 Конституції зазначено, що Виключно законами України визначаються: 12)

організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики; 15) засади місцевого самоврядування.
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16.07.2024 16:15 Відповісти
Накладуть арешт на майно - це як, заберуть стіралки та унітази, які орки не вспіли дограбувати?
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16.07.2024 16:23 Відповісти
Комусь воювати, а героїчним ТЦКунам аби бабло рубати...
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16.07.2024 17:48 Відповісти
А Сонцесяйний на Заході постійно гундосить, що українці воюють за свободу ... ага, сам 4 повістки проігнорував , а тепер казки розповідає.

За 5 років ВОНО зі своїм ЗЕшмурдяком перетворили майже нормальну та вільну країну на ЗЕконцтабір, з якого мільйони мріють вирватись на волю і більше не повертатись.
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16.07.2024 18:10 Відповісти
Тобто до х-ла у тебе претензій нема?
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17.07.2024 13:31 Відповісти
Будут подавать в суд. А там это все будет тянуться годами если не десятилетиями.
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16.07.2024 18:32 Відповісти
Ці оратори вже за.....ли всіх різними страшилками про штрафи і різну маячню типу будуть штрафувати навіть тих хто за кордоном. А вони не думають що ті хто за кордоном можуть не повернутись назад вже ніколи і їх пофігу ці штрафи взагалі. А батьки 15-17 річних вже думають як вивезти дітей за кордон.
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16.07.2024 18:58 Відповісти
Штрафы никому не пофиг. Если арестуют квартиру, не сможешь ее продать. А народ за бугром часто продает квартиры чтобы там купить.
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17.07.2024 09:51 Відповісти
если тебя ясной командир кинет в окоп по приказу мясного генерала, то какая тебе разница что будет с твоей квартирой? Или ты думаешь что если ты будешь оператором дрона то тебя не кинут в окоп? Нет ну если ты в третью штурмовую например попадешь то все более-менее, но туда так просто не попадешь.
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17.07.2024 12:27 Відповісти
Себастиан, в квартире могут жить родители, жена, дети. Как пофиг может быть?
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17.07.2024 21:05 Відповісти
Тогда беда. Я своих вывез. У меня ничего нет в Украине. Точнее ничего из-за чего стоило бы жалеть. А если бы было то я все усилия потратил бы на то, что бы все активы вывести отсюда.
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18.07.2024 11:09 Відповісти
"Лох - это, когда задонатил все на ВСУ, и денег на штраф не осталось. "

Вот мне интересно. Если я в Испании начну соблюдать украинское законодательство, не посягну ли я на суверенитет Испании?

А ещё. Как я нарушил законы Украины, если не был в Украине? Четверть века, если что.
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16.07.2024 19:12 Відповісти
А ты был на учёте или нет?
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16.07.2024 23:49 Відповісти
Що ти робиш на українському ресурсі гіспанець?
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17.07.2024 00:58 Відповісти
При чому тут місце реєстрації українського сайту?
Мова про те що чим менше відношення персонаж має до України - тим більше він лізе розказати українцям що їм треба робити і як їм жити.
Бо поки за паркан заглядатимете в самих якась каталонія чи еускаді відвалиться.
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17.07.2024 01:31 Відповісти
Він українець, можливо навіть більше ніж ти.
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17.07.2024 09:51 Відповісти
слиш, ботяря дэрьмаковська, закрий вже своє ***** *****, тошнотік *****,

піздуй **** з дітьми того шобла шо "не ухилянт, а емігрант"
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17.07.2024 21:00 Відповісти
Диви, як тебе підірвало. А мова - зросійщена матюками українська. Шедевр.
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18.07.2024 01:31 Відповісти
мосійчук, ти?)

бери все те шобло ( і їх діточьок) шо бюджет дірібанить і покажіть приклад як тра воювать і батьківщину захищять

патякаєш тут) під кожним коментарем, де б шо не всцалось чі невстралось, свої 5 комійок тикаєш, умнік *****)
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18.07.2024 13:36 Відповісти
У знакомого двушка на окраине Киева. Он с сыном 20ти лет чухнули в Германию за неделю до вторжения.
Пока кацап стоял стоял в 10 км от жилья, только и разговоров было о договорах и переговорах, когда ушел - то все, война до победного конца.
Понятное дело ни он ни сын возвращаться до победы не планируют.
Квартира стоит пустая уже вот 2,5 года.
Вопрос, зачем она ему? И почему его собственность кто то должен защищать?Пусть государство передаст ее инвалиду войны. Так эти хоть " За Украину!" хоть на словах, может 5 евро когда то и пожертвовали, хотя я сомневаюсь.

А ещё знаю одну кацапку или подкацапницу из Киева, унаследовала 3х комнатную шикарную 100-120 м квартиру недалеко от Майдана кстати, тоже квартира пустая уже года 3. Так там такая ватница что ого-го, единственное что война ей не нравится, цена на квартиру упала.
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16.07.2024 23:46 Відповісти
Та не 3,14зди
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17.07.2024 00:34 Відповісти
И почему его собственность кто то должен защищать?


Точно. Киприотов на передовую! Половина собственности в Украине - киприотская.
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17.07.2024 00:55 Відповісти
Знов тобі Україна чухається. Сходи краще на узбережжя Атлантичного океану поплавай
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17.07.2024 01:32 Відповісти
В океані мало хто плаває - він холодний й сильні хвилі. Валянок.
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17.07.2024 01:52 Відповісти
Валянок, почитай про Океани а потім називай когось Валєнком. Є купа місць де можна й люди плавають у Океані. Залежить який Океан й де пляж. У Португалії, наприклад у районі Лісабону Атлантичний холодний й мало хто плаває але на Півдні Португалії в літку Океан доволі теплий й купа людей купаються.
Те саме у США (десь океан хрлодний а десь теплий).
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17.07.2024 08:10 Відповісти
Не знаю, яким чином мене плавно перенесли в Португалію, але то таке.
Не купаються в Іспанії в океані. Дуже багато небезпечних факторів. 6 км море.
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17.07.2024 15:23 Відповісти
Где кроме Канар в Испании океан?
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17.07.2024 20:31 Відповісти
В Галісії. Не варіант ніразу - як не паралізує холодом, то на скелі кине.
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18.07.2024 01:32 Відповісти
Desar, вы хотите как коммуняки «все отобрать и поделить»? Заводы рабочим, Рада депутатам и все такое? Ваша фамилия Ленин? Отбирать все по доносу соседа? Вам надо назад лет на 70.
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17.07.2024 10:00 Відповісти
Право собственности, как и любое другое право, это высосанное из пальца придуманное понятие. Для того что бы оно существовало , кто должен тратить свое время, пот, и зачастую кровь. Исторически это был сам собственник, его семья/клан и нанятые люди. В современных странах это оплачивается налогом на недвижимость, который иногда достигает 3% от стоимости собственности в год, обычно 0.5-1.5.
В данном случае кто оплачивает этот банкет, если собственники уехали а налогов на собственность нет?
Что мешает любому человеку прийти по адресу со слесарем , поменять замки, если мы знаем что они не вернутся.
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17.07.2024 20:45 Відповісти
Ну вы никогда не знаете кто вернется и когда. Взлом и проникновение в квартиру это уголовка, посадят запросто. Стуканут соседи например. Не натягивайте европейские законы на нашу недвижимость. Чел платит квартплату, больше с него не требуют.
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17.07.2024 20:56 Відповісти
Я образно говорю.
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17.07.2024 21:49 Відповісти
Что мешает любому человеку прийти по адресу со слесарем , поменять замки



Не твоё - не трожь. Иные варианты - воровство.

Тоесть ты тут свою бандитскую фигню не рекламируй. Украина в Европу стремится. Или как?
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18.07.2024 01:52 Відповісти
Не держава на цю квартиру горбатилась, не державі вирішувати що з нею робити
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17.07.2024 10:37 Відповісти
Я вище залишив вам відповідь.
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17.07.2024 20:47 Відповісти
Не вірю що це спрацює... занадто м'які репресивні дії щодо ухилянтів...
Припустім люди будуть вибирати сісти в тюрму на три роки, а не мобілізуватись, з 5 мільйонів 4 скажуть, садіть нас на три роки за грати, але на війну не піду... що далі?
Чому люди мають мати бажання мобілізуватися, під ту допомогу, що дає Захід...., це мобілізація на безконечну війну, яка положить ще сотні тисяч з кожного боку і результатом будуть ті ж самі "мирні" переговори, які вела наша влада на початку війни...
Зараз багато з тих кого насильно мобілізували, утікають або по дорозі в навчальні табори, або по дорозі вже на передову, після навчання. По неофіційним даним, на даний момент під статтю СЗЧ підпадає 170 тис. осіб, але реальних затримань та вироків 5-10 років в'язниці поки що нема, принаймні з того, що я бачу в судовому реєстрі.
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17.07.2024 00:51 Відповісти
Предлагаете рррастреливать при попытке бегства из бусика? Или прям с улиц отправлять на фронт??
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17.07.2024 10:04 Відповісти
Для того что вы пишете, нужен очень большой репрессивный ресурс. Такой как ан фронте. у просроченного нет такого ресурса, иначе уже давно бы был и гулаг и расстрельные команды и концлагеря для семей репрессированных политиков.
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17.07.2024 12:30 Відповісти
Посилання на закон, в якому є резерв мінус чи хоча б дія?
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17.07.2024 01:25 Відповісти
Тобі в Польщі воно нашо?
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17.07.2024 01:35 Відповісти
Щоб ти відписав: то сиди і не *****.
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17.07.2024 01:41 Відповісти
Кашовий Жєка сплатив штраф чи оновив дані?
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17.07.2024 08:03 Відповісти
Конституцію не можна змінювати під час війни!
Але про вибори "найвялічйший янєлох" знає а про зміни конституції "не знає".... от така х7йня "малята" дивна.....
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17.07.2024 08:16 Відповісти
Конституция у нас щас как подкова - гнеттся туда куда прикажет сброд из опа🤣
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17.07.2024 13:30 Відповісти
БРЕХНЯ!!! Сьогодні писав у консульську установу, та отримав відповідь. Від 18.05 Надаються консульські послуги тільки при наявності оновлених даних. А як менні оновити дані з-за кордону, якщо в мене немає українського номера телефону та рахунку в українському банку? (До 18.05 це оновлення не було потрібно, а після неможливо через консульство) Тільки особисто в ТЦК? Тобто поїхати в України та не мати можливості виїхати. Як мене "ЩИРО" любить моя країна...
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17.07.2024 12:59 Відповісти
Получайте пмж и гражданство в другой стране. Тут нечего делать еще лет 10 будет
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17.07.2024 13:32 Відповісти
Мені ще потрібно 6 місяців, та ОБОВ'ЯЗКОВО подам прохання!!!
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17.07.2024 22:21 Відповісти
Стаття 25 Конституції.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.

Подавайте на аферистів і ворожих агентів, що захопили владу в державі до суду.
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17.07.2024 14:31 Відповісти
Ты стоишь на военном учёте? Или ты хочешь и попу в Европе греть и что бы послуги тебе там оказывали. Не слипнется? Выбирай что то одно
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17.07.2024 22:04 Відповісти
Поперше не "ты", а "Ви", а подруге я виїхав ще 10 років назад після того я сплачував офіційні подадки з 3000$ офіційної зарплатні а після звілнення мені "биржа труда" платила лише 3000 грн??? та після Криму та Донбасу (щоб донька мала кращий старт у житті). Що мені дала ця країна та що я їй повинен??? пожиттєвий "податок" за паспорт цієї країни???
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17.07.2024 22:18 Відповісти
Ну добре , нехай ВИ нічого не винні. А що вам винна держава? Які ще послуги? Ви відрізана скібка хліба умовно мовити, ви живете у Чехії ось нехай Чехія вас і обслуговує.
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18.07.2024 09:34 Відповісти
та якби не продовження паспорта, не згадував би зовсім...
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18.07.2024 12:41 Відповісти
Ось і не треба нічого продовжувати. Посидите вдома півроку та ще кілька місяців чи скільки доки чеське громадянство оформите. А якщо смажений півень раніше укусить то й без паспорта по ЄС будете взмозі до Іспанії к Віктору Ющенко втекти.
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18.07.2024 16:49 Відповісти
Гарантії є безумовними, конституційними. Тут твоє "я собі шото там з будуна намисліл" не підходить. Юриспуденція. Конституція - основний закон, всі інші повинні спиратись на неї.
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18.07.2024 01:45 Відповісти
Я не побачив на який пост ви відповідали.
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18.07.2024 09:41 Відповісти
А что эта власть дала или сделала для народа чтобы отбирать жильё,пускай начнут с себя и покажут пример патриотизма ато орать с трибун каждый сможет,ублюдки!
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17.07.2024 16:54 Відповісти
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