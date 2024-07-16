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Коли спека спаде - світло відключатимуть менше, - Держенергонагляд

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Після того, як спека в Україні піде на спад, слід очікувати меншого навантаження на енергетичну систему України.

Про це заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"В першу чергу, у зв'язку із нормалізацією температурних режимів, які зараз вищі кліматичної норми. Як тільки вони стануть ближче до норми, обсяги запроваджених графіків очікувано знизиться", - розповів Слободян.

Він додав, що аварійно-відновлювані роботи наразі тривають у цілодобовому режимі, що також матиме позитивний вплив.

"Сподіваємось уже найближчим часом, але про детальні плани з відновлення і зрозумілих причин я більш детально розповісти не можу", додав він.

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енергетика (2632) відключення світла (1100) Держенергонагляд (8)


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16.07.2024 15:21 Відповісти
Такого піздецю, як цим літом, навіть в жахливу зиму 22-23, коли кацапня кожного тижня (!) била по енергетиці близько 100 ракетами, не було. Оце докерувалися, деграданти! І жодне падло не звільнене зі своєї посади і питань до жодного немає!
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16.07.2024 15:51 Відповісти
Та да, а зараз накерувались й влаштували нам енергетичний геноцид...світло вже по 2 години 3 рази на день макс дають.
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17.07.2024 20:08 Відповісти
Разом зі спеко спаде і рейтинг Зеленського,"корисні хом'ячки" усталі от войни
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16.07.2024 16:16 Відповісти
підар зеленський і підари ті,хто з середини нищить народ УКРАЇНИ.
Вчора в 21.00 відключили світло...включили сьогодня в 3.00,а по графіку відключення на 3 години,а включили через 6 год. і виключили в 5.00.
З ранку потік холодильник і морозилка,скис борщ і молоко.... а так нічого страшного...
Води нема від слова зовсім!
то нашо нам така злочинна влада? клоуни,простітутки-безмозглі,катлєта-кієвська - щоб ви виздихали!
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16.07.2024 16:47 Відповісти
Мій потекти не може, але сьогодні влаштував гру всіма індикаторами і скажено пищав..матюкався мабудь..бо не було світла 6 годин, потім 2 години було, й потім знову 6 годин відсутнє..падли нам ще всю техніку спалять..
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17.07.2024 20:12 Відповісти
Ви в Це вірите?
Найдуться інші причини виаключення вітла
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16.07.2024 17:12 Відповісти
це типу взимку?))
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16.07.2024 17:48 Відповісти
Взимку буде обледініння ліній електропередач, аварії і відключення подобове..
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17.07.2024 20:13 Відповісти
 
 