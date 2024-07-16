Коли спека спаде - світло відключатимуть менше, - Держенергонагляд
Після того, як спека в Україні піде на спад, слід очікувати меншого навантаження на енергетичну систему України.
Про це заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"В першу чергу, у зв'язку із нормалізацією температурних режимів, які зараз вищі кліматичної норми. Як тільки вони стануть ближче до норми, обсяги запроваджених графіків очікувано знизиться", - розповів Слободян.
Він додав, що аварійно-відновлювані роботи наразі тривають у цілодобовому режимі, що також матиме позитивний вплив.
"Сподіваємось уже найближчим часом, але про детальні плани з відновлення і зрозумілих причин я більш детально розповісти не можу", додав він.
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Вчора в 21.00 відключили світло...включили сьогодня в 3.00,а по графіку відключення на 3 години,а включили через 6 год. і виключили в 5.00.
З ранку потік холодильник і морозилка,скис борщ і молоко.... а так нічого страшного...
Води нема від слова зовсім!
то нашо нам така злочинна влада? клоуни,простітутки-безмозглі,катлєта-кієвська - щоб ви виздихали!
Найдуться інші причини виаключення вітла