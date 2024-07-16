Коли спека спаде - світло відключатимуть менше, - Держенергонагляд

Після того, як спека в Україні піде на спад, слід очікувати меншого навантаження на енергетичну систему України.

Про це заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"В першу чергу, у зв'язку із нормалізацією температурних режимів, які зараз вищі кліматичної норми. Як тільки вони стануть ближче до норми, обсяги запроваджених графіків очікувано знизиться", - розповів Слободян.

Він додав, що аварійно-відновлювані роботи наразі тривають у цілодобовому режимі, що також матиме позитивний вплив.

"Сподіваємось уже найближчим часом, але про детальні плани з відновлення і зрозумілих причин я більш детально розповісти не можу", додав він.