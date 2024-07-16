РУС
Когда жара спадет - свет будут отключать меньше, - Госэнергонадзор

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

После того, как жара в Украине пойдет на спад, следует ожидать меньшей нагрузки на энергетическую систему Украины.

Об этом заявил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В первую очередь, в связи с нормализацией температурных режимов, которые сейчас выше климатической нормы. Как только они станут ближе к норме, объемы введенных графиков ожидаемо снизится", - рассказал Слободян.

Он добавил, что аварийно-восстановительные работы сейчас продолжаются в круглосуточном режиме, что также будет иметь положительное влияние.

"Надеемся, уже в ближайшее время, но о детальных планах по восстановлению и понятным причинам я более подробно рассказать не могу", - добавил он.

16.07.2024 15:21 Ответить
Такого піздецю, як цим літом, навіть в жахливу зиму 22-23, коли кацапня кожного тижня (!) била по енергетиці близько 100 ракетами, не було. Оце докерувалися, деграданти! І жодне падло не звільнене зі своєї посади і питань до жодного немає!
16.07.2024 15:51 Ответить
Та да, а зараз накерувались й влаштували нам енергетичний геноцид...світло вже по 2 години 3 рази на день макс дають.
17.07.2024 20:08 Ответить
Разом зі спеко спаде і рейтинг Зеленського,"корисні хом'ячки" усталі от войни
16.07.2024 16:16 Ответить
підар зеленський і підари ті,хто з середини нищить народ УКРАЇНИ.
Вчора в 21.00 відключили світло...включили сьогодня в 3.00,а по графіку відключення на 3 години,а включили через 6 год. і виключили в 5.00.
З ранку потік холодильник і морозилка,скис борщ і молоко.... а так нічого страшного...
Води нема від слова зовсім!
то нашо нам така злочинна влада? клоуни,простітутки-безмозглі,катлєта-кієвська - щоб ви виздихали!
16.07.2024 16:47 Ответить
Мій потекти не може, але сьогодні влаштував гру всіма індикаторами і скажено пищав..матюкався мабудь..бо не було світла 6 годин, потім 2 години було, й потім знову 6 годин відсутнє..падли нам ще всю техніку спалять..
17.07.2024 20:12 Ответить
Ви в Це вірите?
Найдуться інші причини виаключення вітла
16.07.2024 17:12 Ответить
це типу взимку?))
16.07.2024 17:48 Ответить
Взимку буде обледініння ліній електропередач, аварії і відключення подобове..
17.07.2024 20:13 Ответить
 
 