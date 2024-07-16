Когда жара спадет - свет будут отключать меньше, - Госэнергонадзор
После того, как жара в Украине пойдет на спад, следует ожидать меньшей нагрузки на энергетическую систему Украины.
Об этом заявил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В первую очередь, в связи с нормализацией температурных режимов, которые сейчас выше климатической нормы. Как только они станут ближе к норме, объемы введенных графиков ожидаемо снизится", - рассказал Слободян.
Он добавил, что аварийно-восстановительные работы сейчас продолжаются в круглосуточном режиме, что также будет иметь положительное влияние.
"Надеемся, уже в ближайшее время, но о детальных планах по восстановлению и понятным причинам я более подробно рассказать не могу", - добавил он.
Вчора в 21.00 відключили світло...включили сьогодня в 3.00,а по графіку відключення на 3 години,а включили через 6 год. і виключили в 5.00.
З ранку потік холодильник і морозилка,скис борщ і молоко.... а так нічого страшного...
Води нема від слова зовсім!
то нашо нам така злочинна влада? клоуни,простітутки-безмозглі,катлєта-кієвська - щоб ви виздихали!
Найдуться інші причини виаключення вітла