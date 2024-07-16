Когда жара спадет - свет будут отключать меньше, - Госэнергонадзор

После того, как жара в Украине пойдет на спад, следует ожидать меньшей нагрузки на энергетическую систему Украины.

Об этом заявил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В первую очередь, в связи с нормализацией температурных режимов, которые сейчас выше климатической нормы. Как только они станут ближе к норме, объемы введенных графиков ожидаемо снизится", - рассказал Слободян.

Он добавил, что аварийно-восстановительные работы сейчас продолжаются в круглосуточном режиме, что также будет иметь положительное влияние.

"Надеемся, уже в ближайшее время, но о детальных планах по восстановлению и понятным причинам я более подробно рассказать не могу", - добавил он.

