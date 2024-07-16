В областях, где сейчас действуют аварийные отключения, планируют нормализовать ситуацию до конца суток, - Минэнерго

В энергетике значительный дефицит из-за российских атак, ситуацию осложняет аномальная жара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"За прошедшие сутки для частичного покрытия дефицита Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из Польши. Аварийная помощь оказывалась и сегодня. Также энергосистема Украины принимала излишки из польской энергосистемы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 10:00 применяются аварийные отключения в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях.

"Энергетики уже работают над восстановлением оборудования - ситуацию планируют нормализовать до конца этих суток" дали в Минэнерго.

Напомним, ранее НЭК "Укрэнерго" сообщило, что сегодня ночью, 16 июня, произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился.