РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7403 посетителя онлайн
Новости
1 850 5

В областях, где сейчас действуют аварийные отключения, планируют нормализовать ситуацию до конца суток, - Минэнерго

ремонт,електроенергія,електрика,світло

В энергетике значительный дефицит из-за российских атак, ситуацию осложняет аномальная жара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"За прошедшие сутки для частичного покрытия дефицита Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из Польши. Аварийная помощь оказывалась и сегодня. Также энергосистема Украины принимала излишки из польской энергосистемы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 10:00 применяются аварийные отключения в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях.

"Энергетики уже работают над восстановлением оборудования - ситуацию планируют нормализовать до конца этих суток" дали в Минэнерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрэнерго" скорректировало график: будут действовать отключения трех очередей одновременно

Напомним, ранее НЭК "Укрэнерго" сообщило, что сегодня ночью, 16 июня, произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился.

Автор: 

Минэнерго (383) отключение света (435) обесточивание (57)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА - СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПЛАНУ УРЯДУ ПО ПРИМУШЕННЮ НАСЕЛЕННЯ ДО КАПІТУЛЯЦІЇ.
ЩЕ НЕДАВНО МИ ПРОДОВЖУВАЛИ ІМПОРТ ЕЛЕКТРИКИ В ЕВРОПУ.
показать весь комментарий
16.07.2024 14:13 Ответить
Шановний, ви спочатку навчіться відрізняти експорт від імпорту, а тоді пишіть свої дописи
показать весь комментарий
16.07.2024 14:16 Ответить
ну помилилась людина. таке буває. А щодо електрики. Ні вчора, ні сьоодні в моєї області не було аварій на АЕС чи ЛЕП., але світло на зараз 15.15, вимикали вже із 22.00 15.07 - 02.00 16.07, з 4 до 8 ранку та з 10 до 14 години.. Тобто з 15 годин доби 10 без світла.
показать весь комментарий
16.07.2024 15:16 Ответить
А нічо, що русня била ракетами по ГЕС, ТЕС і іншим енергетичним об'єктам саме для якраз того, щоб примусити населення України до капітуляції. Чи про то ви забули?

І судячи з вашого коменту і іншіх подібних вам коментарів в таких темах, ви виносите русню і наслідки їх дій за скобки, і звинувачуєте в цій ситуації свій уряд.

Начебто то він (украхнський уряд), а не русня, кульгаючою на обидві ноги енергетикою примушує вас до капітуляції

Як легко жити золотим рибкам.
показать весь комментарий
16.07.2024 22:33 Ответить
... І ваша жопорукість. Що там у вас знову навернулося? Передбачити аварії в такий катастрофічний для енергетики час і підготуватися до них, ви звісно, не могли завчасно?
показать весь комментарий
16.07.2024 15:55 Ответить
 
 